Κλιμάκωση στην Καραϊβική: Οι ΗΠΑ κατέσχεσαν τάνκερ, η Βενεζουέλα χαρακτηρίζει το αμερικανικό ρεσάλτο «πράξη διεθνούς πειρατείας» (Video)

Αμερικανικές δυνάμεις κατέσχεσαν ένα δεξαμενόπλοιο στα ανοικτά της Βενεζουέλας, όπως ανακοίνωσε ο Ντόναλντ Τραμπ, με τις ΗΠΑ να υποστηρίζουν ότι εκτέλεσαν ένταλμα κατάσχεσης, κατηγορώντας το τάνκερ για παράνομη μεταφορά πετρελαίου που υπόκειται σε κυρώσεις, μεταξύ άλλων, από το Καράκας και το Ιράν. Η κυβέρνηση Μαδούρο, από την πλευρά της, καταδίκασε την κατάσχεση χαρακτηρίζοντάς την «πράξη διεθνούς πειρατείας» και υποστήριξε ότι οι κινήσεις των ΗΠΑ αποτελούν μέρος «σκόπιμου σχεδίου λεηλασίας των ενεργειακών της πόρων».

Η ανακοίνωση Τραμπ για την επιχείρηση

Ο Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε σε δημοσιογράφους ότι οι αμερικανικές αρχές προχώρησαν στην κατάσχεση «ενός μεγάλου τάνκερ, του μεγαλύτερου που έχει κατασχεθεί ποτέ», χωρίς όμως να δώσει λεπτομέρειες για τα αίτια της επιχείρησης. «Κατασχέθηκε για πολύ καλό λόγο», υπογράμμισε, προσθέτοντας πως περισσότερες πληροφορίες θα ανακοινωθούν σύντομα.

Σε ερώτηση για το φορτίο του δεξαμενόπλοιου, ο πρόεδρος των ΗΠΑ απάντησε: «Το κρατάμε, υποθέτω».

BREAKING: Trump:



We have just seized a tanker on the coast of Venezuela.



Large tanker, largest one ever seized actually. pic.twitter.com/9qmcwVWpQN — Clash Report (@clashreport) December 10, 2025

Τι υποστηρίζει το αμερικανικό Υπουργείο Δικαιοσύνης

Σε ανάρτησή της στο Χ, η υπουργός Δικαιοσύνης Παμ Μπόντι ανέφερε ότι η κατάσχεση πραγματοποιήθηκε από το FBI, την Υπηρεσία Εσωτερικής Ασφάλειας και την Αμερικανική Ακτοφυλακή, με τη συνδρομή του Υπουργείου Πολέμου.

Today, the Federal Bureau of Investigation, Homeland Security Investigations, and the United States Coast Guard, with support from the Department of War, executed a seizure warrant for a crude oil tanker used to transport sanctioned oil from Venezuela and Iran. For multiple… pic.twitter.com/dNr0oAGl5x December 10, 2025

Σύμφωνα με την ίδια, το δεξαμενόπλοιο χρησιμοποιούνταν για μεταφορά πετρελαίου από τη Βενεζουέλα και το Ιράν που τελούσε υπό καθεστώς αμερικανικών κυρώσεων, ενώ εμπλεκόταν «εδώ και χρόνια» σε παράνομο δίκτυο μεταφοράς που «στηρίζει ξένες τρομοκρατικές οργανώσεις».

Η επιχείρηση, όπως σημείωσε, ολοκληρώθηκε «με ασφάλεια και σιγουριά», ενώ οι έρευνες συνεχίζονται.

Οργισμένη αντίδραση από τη Βενεζουέλα

Η κυβέρνηση της Βενεζουέλας καταδίκασε έντονα την ενέργεια των ΗΠΑ, χαρακτηρίζοντάς την «πράξη διεθνούς πειρατείας».

Σε επίσημη ανακοίνωση σημειώνεται ότι η κατάσχεση, μαζί με τις δηλώσεις του Τραμπ, αποδεικνύουν πως η πολιτική της Ουάσινγκτον αποτελεί μέρος «ενός σκόπιμου σχεδίου λεηλασίας των ενεργειακών πόρων της χώρας».

«Οι πραγματικοί λόγοι της επιθετικότητας κατά της Βενεζουέλας αποκαλύφθηκαν. Δεν είναι η μετανάστευση, δεν είναι τα ναρκωτικά, δεν είναι η δημοκρατία ή τα ανθρώπινα δικαιώματα. Πάντα αφορούσε τον φυσικό μας πλούτο», τόνισε η κυβέρνηση.

Η Βενεζουέλα ανακοίνωσε ότι θα προσφύγει «σε όλα τα υπάρχοντα διεθνή όργανα» κατά της κατάσχεσης.

Οργή Μαδούρο και επιπτώσεις στις εξαγωγές πετρελαίου της Βενεζουέλας

Η σύλληψη του δεξαμενόπλοιου –σύμφωνα με ρεπόρτερ του CBS News, πρόκειται για το σκάφος The Skipper, στο οποίο επιβάλλονται κυρώσεις από το 2022 λόγω φερόμενων σχέσεών του με το Ιράν και τη λιβανική Χεζμπολά– καταγράφτηκε καθώς η Ουάσιγκτον, επισήμως στο πλαίσιο επιχείρησης για την καταπολέμηση της διακίνησης ναρκωτικών, δεν σταματά να ενισχύει τις δυνάμεις που έχει αναπτύξει στην Καραϊβική και συνεχίζει να εξαπολύει από τον Σεπτέμβριο πλήγματα εναντίον ταχύπλοων που κατ’ αυτή μεταφέρουν παράνομες ουσίες.

Ο κυριότερος πόρος της Βενεζουέλας είναι το αργό πετρέλαιο, στο οποίο οι ΗΠΑ επέβαλαν εμπάργκο το 2019.

Το Καράκας υποχρεώθηκε έτσι να διαθέτει μεγάλο μέρος της παραγωγής της στη μαύρη αγορά, σε πολύ χαμηλότερες τιμές, ιδίως σε αγοραστές που το πωλούν στην Κίνα.

Η κατάσχεση του δεξαμενόπλοιου αναμένεται να πλήξει τις εξαγωγές αυτές, αποθαρρύνοντας δυνητικούς αγοραστές.

Ο πρόεδρος της Βενεζουέλας Νικολάς Μαδούρο τόνισε χθες, κατά τη διάρκεια διαδήλωσης που οργανώθηκε την ίδια ημέρα με την τελετή απονομής του βραβείου Νόμπελ Ειρήνης στην αρχηγό της αντιπολίτευσης Μαρία Κορίνα Ματσάδο, πως «απαιτούμε (…) να τερματιστεί η παράνομη και βάρβαρη ανάμιξη των ΗΠΑ στη Βενεζουέλα και στη Λατινική Αμερική».

Η αμερικανική στρατιωτική παρουσία στην περιοχή

Με επίσημο στόχο την καταπολέμηση των καρτέλ ναρκωτικών, οι ΗΠΑ έχουν αναπτύξει τους τελευταίους μήνες ισχυρή στρατιωτική δύναμη στην Καραϊβική, συμπεριλαμβανομένου του αεροπλανοφόρου USS Gerald R. Ford, του μεγαλύτερου και πιο προηγμένου στον κόσμο.

Η Ουάσινγκτον κατηγορεί την κυβέρνηση της Βενεζουέλας ότι διευθύνει καρτέλ ναρκωτικών, κατηγορίες που το Καράκας απορρίπτει, υποστηρίζοντας ότι οι ΗΠΑ χρησιμοποιούν το ζήτημα «ως πρόσχημα για αλλαγή καθεστώτος» και για «να αρπάξουν τα τεράστια πετρελαϊκά αποθέματα της χώρας».

Διαβάστε επίσης:

ΗΠΑ: Τουρίστες 42 χωρών αφορά η πρόταση για επίδειξη ιστορικού 5ετίας στα social media για είσοδο στη χώρα – Και η Ελλάδα ανάμεσά τους

Έκκληση από Σάντσεθ: «Να μην ξεχαστεί η δραματική κατάσταση των Παλαιστινίων»

Έξαλλος ο Τραμπ με τα δημοσιεύματα για την υγεία του: «Δεν έχω εργαστεί ποτέ πιο σκληρά, θα ξέρω πότε να επιβραδύνω»