ΚΟΣΜΟΣ

10.12.2025 21:55

Έκκληση από Σάντσεθ: «Να μην ξεχαστεί η δραματική κατάσταση των Παλαιστινίων»

10.12.2025 21:55
pedro sanchez

Ο πρωθυπουργός της Ισπανίας Πέδρο Σάντσεθ ζήτησε σήμερα «να υψωθούν οι φωνές» ώστε να μην ξεχαστεί «η δραματική κατάσταση» των Παλαιστινίων, κατά τη συνάντηση που είχε στη Μαδρίτη με τον πρόεδρο της Παλαιστινιακής Αρχής Μαχμούντ Αμπάς.

Τασσόμενος για άλλη μια φορά υπέρ της λύσης των δύο κρατών «που είναι η μόνη δυνατή», ώστε να μπει τέλος στη σύγκρουση μεταξύ Ισραηλινών και Παλαιστινίων, ο Σάντσεθ δεσμεύτηκε ότι «θα υψώσει τη φωνή του ώστε η δραματική κατάσταση στην οποία βρίσκεται ο παλαιστινιακός λαός να μη λησμονηθεί». «Ναι, υπάρχει μια συμφωνία κατάπαυσης του πυρός, αλλά αυτή η συμφωνία θα πρέπει να είναι πραγματική, όχι πλασματική. Για αυτό δεν θα επαναπαυτούμε μέχρι να σταματήσουν οι επιθέσεις εναντίον του πληθυσμού και να μην υπάρχει πλέον κανένα θύμα», συνέχισε.

Ο Ισπανός πρωθυπουργός διαβεβαίωσε επίσης ότι στηρίζει την Παλαιστινιακή Αρχή, η οποία θα πρέπει «να διαδραματίσει κεντρικό και θεμελιώδη ρόλο στη συγκρότηση των κυβερνητικών μηχανισμών που θα καθορίσουν το μέλλον του παλαιστινιακού λαού».

«Η φετινή χρονιά, που πλησιάζει στο τέλος της, ήταν φρικτή για τον παλαιστινιακό λαό. Για να ανοικοδομήσουμε την ελπίδα, χρειαζόμαστε μια πραγματική ειρήνη και αυτή η πραγματική ειρήνη πρέπει να βασίζεται στη δικαιοσύνη. Για αυτό θέλω να είμαι ξεκάθαρος: (…) οι υπεύθυνοι για τη γενοκτονία αυτήν πρέπει να λογοδοτήσουν, αργά ή γρήγορα, ώστε τα θύματα να δικαιωθούν», πρόσθεσε.

Ο Αμπάς ευχαρίστησε την Ισπανία που αναγνώρισε το κράτος της Παλαιστίνης και είχε ρόλο κλειδί «στη δημιουργία ενός διεθνούς συνασπισμού χωρών», στόχος του οποίου είναι να αναγνωριστεί ευρύτερα το παλαιστινιακό κράτος. Ζήτησε επίσης «να μπει τέλος στη βία, σε κάθε της μορφή» στη Λωρίδα της Γάζας, αλλά και στη Δυτική Όχθη.

