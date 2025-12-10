Ρωσία: Κόλαση φωτιάς σε κεντρική αγορά στην Αγία Πετρούπολη – Τουλάχιστον ένας νεκρός, αρκετοί τραυματίες (Video)

Φωτιά, που πήρε γρήγορα τεράστιες διαστάσεις, ξέσπασε σε αγορά στην Αγία Πετρούπολη, προκαλώντας συναγερμό στην Πυροσβεστική της ρωσικής πόλης.

Η πυρκαγιά κατέστρεψε έκταση περίπου 1.500 τετραγωνικών μέτρων, ακούστηκαν και εκρήξεις, ενώ υπάρχει τουλάχιστον ένας νεκρός.

👏🔥🔥На одному з найбільших ринків Санкт-Петербурга сталася велика пожежа, повідомляється про численні вибухи на місці події.

Кацапські ЗМІ припускають, що полум'я могло поширитися на всю територію ринку. pic.twitter.com/aSJEPiqqMb — Vlb Sta Київський Сирець (@StaVlb) December 10, 2025

Όπως δήλωσε στο TASS η υπηρεσία Τύπου του ρωσικού Υπουργείου Εκτάκτων Αναγκών, ένα άτομο έχασε τη ζωή του σε πυρκαγιά σε κτίριο αγοράς στην περιοχή Νέφσκι της Αγίας Πετρούπολης.

A huge fire in St. Petersburg, Russia. Market is burning.



Probably not connected to any attacks, but still looks lit 🔥 pic.twitter.com/9W2wyyGA8P — Kate from Kharkiv (@BohuslavskaKate) December 10, 2025

Σύμφωνα με δήλωση του ρωσικού Υπουργείου Έκτακτης Ανάγκης, η εύφλεκτη ουσία που βρισκόταν μέσα στο κτίριο προκάλεσε την εξάπλωση της πυρκαγιάς.

A massive fire has broken out at one of the largest markets in St. Petersburg, Russia, with reports of explosions on site.



According to Russian media, the entire market area may be engulfed in flames. Witnesses describe hearing multiple blasts. The cause of the fire remains… pic.twitter.com/TmAsjueTNy — Visegrád 24 (@visegrad24) December 10, 2025

Στο σημείο βρίσκονται 96 πυροσβέστες και 26 οχήματα για την κατάσβεση της φωτιάς.

A man's body has been found in the ruins of the St Petersburg market.



Stallholders and other business owners are counting the cost. Locals say it completely burned down in just 2 hours.#RussiaOnFire pic.twitter.com/mqUXm1ABCk December 10, 2025

Σύμφωνα με πληροφορίες, τουλάχιστον δύο άτομα έχουν τραυματιστεί. Μια 52χρονη γυναίκα υπέστη δηλητηρίαση από μονοξείδιο του άνθρακα από την πυρκαγιά, ενώ ένας άνδρας τραυματίστηκε αφού έπεσε από τον δεύτερο όροφο του κτιρίου.

🚨🇷🇺 BREAKING: MASSIVE FIRE & EXPLOSIONS RIP THROUGH RUSSIA'S LARGEST MARKET, ENTIRE AREA ENGULFED!



A raging blaze erupted at Nevsky Market, one of St. Petersburg's biggest bazaars, with witnesses reporting multiple explosions shaking the night.



Flames devour the sprawling… pic.twitter.com/O6PR5JjDuB — Mario Nawfal (@MarioNawfal) December 10, 2025

