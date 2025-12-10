Ρωσία: Κόλαση φωτιάς σε κεντρική αγορά στην Αγία Πετρούπολη – Τουλάχιστον ένας νεκρός, αρκετοί τραυματίες (Video)

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.
Φωτιά, που πήρε γρήγορα τεράστιες διαστάσεις, ξέσπασε σε αγορά στην Αγία Πετρούπολη, προκαλώντας συναγερμό στην Πυροσβεστική της ρωσικής πόλης.
Η πυρκαγιά κατέστρεψε έκταση περίπου 1.500 τετραγωνικών μέτρων, ακούστηκαν και εκρήξεις, ενώ υπάρχει τουλάχιστον ένας νεκρός.
Όπως δήλωσε στο TASS η υπηρεσία Τύπου του ρωσικού Υπουργείου Εκτάκτων Αναγκών, ένα άτομο έχασε τη ζωή του σε πυρκαγιά σε κτίριο αγοράς στην περιοχή Νέφσκι της Αγίας Πετρούπολης.
Σύμφωνα με δήλωση του ρωσικού Υπουργείου Έκτακτης Ανάγκης, η εύφλεκτη ουσία που βρισκόταν μέσα στο κτίριο προκάλεσε την εξάπλωση της πυρκαγιάς.
Στο σημείο βρίσκονται 96 πυροσβέστες και 26 οχήματα για την κατάσβεση της φωτιάς.
Σύμφωνα με πληροφορίες, τουλάχιστον δύο άτομα έχουν τραυματιστεί. Μια 52χρονη γυναίκα υπέστη δηλητηρίαση από μονοξείδιο του άνθρακα από την πυρκαγιά, ενώ ένας άνδρας τραυματίστηκε αφού έπεσε από τον δεύτερο όροφο του κτιρίου.
