Έξαλλος ο Τραμπ με τα δημοσιεύματα για την υγεία του: «Δεν έχω εργαστεί ποτέ πιο σκληρά, θα ξέρω πότε να επιβραδύνω»

Για προδοσία κατηγορεί ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ τους The New York Times μετά από άρθρο γνώμης, που δημοσίευσαν για την υγεία του.

Στο άρθρο με τίτλο «Τα ποσοστά αποδοχής του Τραμπ έχουν μειωθεί. Το ίδιο και η δυναμική του» ο δημοσιογράφος Frank Bruni υποστηρίζει ότι ο Τραμπ έχει αρχίσει να μοιάζει με τον Τζο Μπάιντεν και καλεί τους Αμερικανούς «να προετοιμαστούν για ένα προεδρικό déjà vu».

Ο Τραμπ σε μία μακροσκελή ανάρτηση τονίζει «εργάζομαι πολύ σκληρά, πιθανώς σκληρότερα από ό,τι έχω εργαστεί ποτέ στο παρελθόν. Θα ξέρω πότε να “επιβραδύνω” αλλά δεν είναι η ώρα! Μετά από όλη τη δουλειά που έχω κάνει με ιατρικές εξετάσεις, γνωστικές εξετάσεις και όλα τα άλλα, πιστεύω πραγματικά ότι είναι υπονομευτικό, ίσως ακόμη και προδοτικό, για τους The New York Times και άλλες εφημερίδες να δημοσιεύουν συνεχώς ΨΕΥΤΙΚΕΣ αναφορές με σκοπό να δυσφημίσουν και να εξευτελίσουν τον ΠΡΟΕΔΡΟ ΤΩΝ ΗΝΩΜΕΝΩΝ ΠΟΛΙΤΕΙΩΝ».

Σε άλλο σημείο αναφέρεται στις εξετάσεις που έχει υποβληθεί, λέγοντας ότι αρίστευσε. «Κάνω ό,τι μπορώ για να υποβάλλομαι σε μακρές, διεξοδικές και πολύ βαρετές ιατρικές εξετάσεις στο Εθνικό Στρατιωτικό Ιατρικό Κέντρο Walter Reed, υπό την επίβλεψη κορυφαίων γιατρών, οι οποίοι μου έχουν δώσει όλοι ΤΕΛΕΙΑ βαθμολογία. Μερικοί έχουν μάλιστα πει ότι δεν έχουν δει ποτέ τόσο καλά αποτελέσματα. Κάνω αυτές τις εξετάσεις επειδή το οφείλω στη χώρα μας»

Η ανάρτηση του Τραμπ

Δουλεύω και τα αποτελέσματά μου είναι από τα καλύτερα. Έχω σταματήσει οκτώ πολέμους, σώζοντας έτσι εκατομμύρια ζωές, έχω δημιουργήσει την καλύτερη οικονομία στην ιστορία της χώρας μας, έχω φέρει τις επιχειρήσεις πίσω στις Ηνωμένες Πολιτείες σε επίπεδα που δεν έχουν ξαναδεί, έχω ξαναχτίσει το στρατό μας, έχω δώσει τις μεγαλύτερες φορολογικές ελαφρύνσεις και μειώσεις κανονισμών που έχουν γίνει ποτέ, έκλεισα τα ανοιχτά και πολύ επικίνδυνα νότια σύνορά μας, όταν οι προηγούμενες κυβερνήσεις δεν μπόρεσαν να το κάνουν, και δημιούργησα μια «αύρα» γύρω από τις Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής που έχει οδηγήσει όλες τις χώρες του κόσμου να μας σέβονται περισσότερο από ποτέ.

Κάνω ό,τι μπορώ για να υποβάλλομαι σε μακρές, διεξοδικές και πολύ βαρετές ιατρικές εξετάσεις στο Εθνικό Στρατιωτικό Ιατρικό Κέντρο Walter Reed, υπό την επίβλεψη κορυφαίων γιατρών, οι οποίοι μου έχουν δώσει όλοι ΤΕΛΕΙΑ βαθμολογία. Μερικοί έχουν μάλιστα πει ότι δεν έχουν δει ποτέ τόσο καλά αποτελέσματα. Κάνω αυτές τις εξετάσεις επειδή το οφείλω στη χώρα μας. Εκτός από τις ιατρικές εξετάσεις, έχω κάνει κάτι που κανένας άλλος Πρόεδρος δεν έχει κάνει. Εκανα τρεις φορές γνωστική εξέταση, με την μία να είναι πρόσφατα. Είναι κάτι που λίγοι άνθρωποι θα μπορούσαν να κάνουν πολύ καλά, συμπεριλαμβανομένων εκείνων που εργάζονται στη New York Times, και τα πήγα περίφημα και στις τρεις εξετάσεις μπροστά σε πολλούς γιατρούς και εμπειρογνώμονες, τους περισσότερους από τους οποίους δεν γνωρίζω. Μου έχουν πει ότι λίγοι άνθρωποι έχουν καταφέρει να περάσουν με άριστα αυτή την εξέταση και, στην πραγματικότητα, οι περισσότεροι αποτυγχάνουν, γι’ αυτό και πολλοί άλλοι πρόεδροι έχουν αποφασίσει να μην την κάνουν καθόλου.

Παρά όλα αυτά οι The New York Times και ορισμένοι άλλοι προτιμούν να προσποιούνται ότι «επιβραδύνω», ότι ίσως δεν είμαι τόσο οξυδερκής όσο ήμουν κάποτε ή ότι η υγεία μου είναι κακή, γνωρίζοντας ότι αυτό δεν είναι αλήθεια και γνωρίζοντας ότι εργάζομαι πολύ σκληρά, πιθανώς σκληρότερα από ό,τι έχω εργαστεί ποτέ στο παρελθόν. Θα ξέρω πότε να “επιβραδύνω” αλλά δεν είναι τώρα! Μετά από όλη τη δουλειά που έχω κάνει με ιατρικές εξετάσεις, γνωστικές εξετάσεις και όλα τα άλλα, πιστεύω πραγματικά ότι είναι υπονομευτικό, ίσως ακόμη και προδοτικό, για τους The New York Times και άλλες εφημερίδες να δημοσιεύουν συνεχώς ΨΕΥΤΙΚΕΣ αναφορές με σκοπό να δυσφημίσουν και να εξευτελίσουν τον «ΠΡΟΕΔΡΟ ΤΩΝ ΗΝΩΜΕΝΩΝ ΠΟΛΙΤΕΙΩΝ».

Είναι αληθινοί εχθροί του λαού και πρέπει να κάνουμε κάτι γι’ αυτό. Έχουν αναφερθεί ανακριβώς στα εκλογικά μου αποτελέσματα και, στην πραγματικότητα, αναγκάστηκαν να ζητήσουν συγγνώμη για πολλά από αυτά που έγραψαν. Το καλύτερο που θα μπορούσε να συμβεί σε αυτή τη χώρα θα ήταν να σταματήσει η έκδοση της εφημερίδας The New York Times, επειδή είναι μια φρικτή, μεροληπτική και αναληθής πηγή πληροφοριών. Σας ευχαριστώ για την προσοχή σας σε αυτό το θέμα. ΚΑΝΤΕ ΤΗΝ ΑΜΕΡΙΚΗ ΜΕΓΑΛΗ ΞΑΝΑ!»

