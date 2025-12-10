Σε 7 κλινικές στην Ελλάδα χρησιμοποιήθηκε το σπέρμα του δότη με το «γονίδιο του καρκίνου»

Τουλάχιστον 7 κλινικές στην Ελλάδα έλαβαν το σπέρμα του Δανού δότη με τη σπάνια γενετική μετάλλαξη που ευνοεί την εκδήλωση καρκίνου.

Τον Νοέμβριο του 2020 Έλληνας γιατρός, που ειδικεύεται στον παιδικό καρκίνο, εντόπισε τη μετάλλαξη TP53 στα τρία παιδιά οικογένειας, που είχαν γεννηθεί με εξωσωματική. Το ένα παιδί της οικογένειας έχει ήδη νοσήσει με καρκίνο. Το 2023 εντόπισε και τέταρτο παιδί από τον ίδιο δότη με την εν λόγω γενετική μετάλλαξη.

Πώς λειτουργεί η μετάλλαξη

Ο δότης άρχισε να δωρίζει σπέρμα το 2005, όταν ήταν ακόμα φοιτητής και συνέχισε για περίπου 17 χρόνια. Η μετάλλαξη υπήρχε περίπου στο 20% του σπέρματός του. Ο ίδιος δεν επηρεάζεται, όμως, η μετάλλαξη έχει περάσει σε κάθε κύτταρο του σώματός, κάθε παιδιού που έχει συλληφθεί με το σπέρμα του.

Γεννήθηκαν 197 παιδιά με το σπέρμα του

Το σύνδρομο αυτό είναι γνωστό ως Li-Fraumeni και συνδέεται με έως και 90% πιθανότητα εμφάνισης καρκίνου κατά τη διάρκεια της ζωής, ιδιαίτερα στην παιδική ηλικία, αλλά και καρκίνο του μαστού αργότερα.

Από το σπέρμα του γεννήθηκαν 197 παιδιά σε όλη την Ευρώπη. Τα παιδιά που φέρουν τη μετάλλαξη χρειάζονται ετήσιες μαγνητικές τομογραφίες σώματος και εγκεφάλου, καθώς και υπερηχογραφήματα κοιλίας, ενώ πολλές γυναίκες επιλέγουν προληπτική μαστεκτομή για να μειώσουν τον κίνδυνο.

Διαβάστε επίσης

Έρευνα-σοκ του BBC: Δότης σπέρματος με καρκινική μετάλλαξη απέκτησε 197 παιδιά σε 14 χώρες – Ανάμεσά τους και στην Ελλάδα

Κάθε χρόνο και χειρότερα: Το 0,001% ελέγχει το 6% του παγκόσμιου πλούτου

Ο Σαρκοζί περιγράφει τις… 20 μέρες της φυλάκισής του: Ο «γκρίζος κόσμος», η λαστιχένια μπαγκέτα και η… συμπάθεια στη Λε Πεν