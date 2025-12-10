search
ΚΟΣΜΟΣ

10.12.2025 22:23

ΗΠΑ: Τουρίστες 42 χωρών αφορά η πρόταση για επίδειξη ιστορικού 5ετίας στα social media για είσοδο στη χώρα – Και η Ελλάδα ανάμεσά τους

usa-airport

Νέες λεπτομέρειες έρχονται στο «φως» σχετικά με την πρόταση της κυβέρνησης Τραμπ για την είσοδο τουριστών στις ΗΠΑ, που προβλέπει την παροχή του ιστορικού τους στα social media των τελευτών 5 ετών, προκειμένου να τους επιτραπεί να εισέλθουν στη χώρα.

Σύμφωνα με το BBC, η εν λόγω πρόταση που παρουσίασαν Αμερικανοί αξιωματούχοι, και η οποία μοιάζει βγαλμένη από κάποιο δυστοπικό μυθιστόρημα επιστημονικής φαντασίας, θα αφορά σε τουρίστες από συνολικά 42 χώρες – μεταξύ αυτών και η Ελλάδα – που έχουν το δικαίωμα να επισκεφθούν τις ΗΠΑ για 90 ημέρες χωρίς βίζα, αρκεί να έχουν συμπληρώσει το έντυπο του Ηλεκτρονικού Συστήματος Έγκρισης Ταξιδιού (ESTA).

Υπενθυμίζεται ότι από τότε που επέστρεψε στον Λευκό Οίκο τον Ιανουάριο, ο Ντόναλντ Τραμπ έχει κινηθεί για να ενισχύσει γενικότερα τα σύνορα των ΗΠΑ – επικαλούμενος την εθνική ασφάλεια ως βασικό λόγο.

Αναλυτές λένε ότι το νέο σχέδιο μπορεί να αποτελέσει εμπόδιο για εν δυνάμει επισκέπτες ή να βλάψει τα ψηφιακά τους δικαιώματα.

Την ίδια ώρα, οι ΗΠΑ αναμένουν μεγάλη αύξηση ξένων επισκεπτών για την επόμενη χρονιά, καθώς συνδιοργανώνουν το Παγκόσμιο Κύπελλο Ποδοσφαίρου ανδρών μαζί με τον Καναδά και το Μεξικό, ενώ στο άμεσο μέλλον θα φιλοξενήσουν τους Ολυμπιακούς Αγώνες του 2028 στο Λος Άντζελες.

Θα ζητούνται και οι αριθμοί τηλεφώνων και οι διευθύνσεις email

Το έγγραφο της πρότασης κατατέθηκε από την Υπηρεσία Τελωνείων και Προστασίας των Συνόρων (CBP) και το Υπουργείο Εσωτερικής Ασφάλειας (DHS), στο οποίο ανήκει η υπηρεσία. Ήδη έχει δημοσιευτεί στην εφημερίδα της ομοσπονδιακής κυβέρνησης.

Σύμφωνα με το σχετικό ρεπορτάζ, η πρόταση δεν αναφέρει λεπτομέρειες σχετικά με τις συγκεκριμένες πληροφορίες που θα απαιτηθούν από το ιστορικό των τουριστών στα κοινωνικά δίκτυα.

Εκτός από τη συλλογή πληροφοριών από τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, η πρόταση προβλέπει να απαιτούνται και οι αριθμοί τηλεφώνων αλλά και οι διευθύνσεις email που χρησιμοποίησε ο ταξιδιώτης τα τελευταία πέντε και 10 χρόνια αντίστοιχα, αλλά και περισσότερες πληροφορίες για την οικογένειά του.

Σημειώνεται ότι σήμερα το ESTA απαιτεί σχετικά περιορισμένο αριθμό πληροφοριών από τους ταξιδιώτες, καθώς και εφάπαξ πληρωμή 40 δολαρίων (σ.σ. περί τα 34 ευρώ).

