Αρχεία Επστάιν: Τραμπ, Κλίντον, Μπιλ Γκέιτς, Στιβ Μπάνον και άλλοι σε πρόσφατα δημοσιευμένες φωτογραφίες

Σχεδόν 100.000 φωτογραφίες στις οποίες απέκτησαν πρόσβαση οι Δημοκρατικοί της Βουλής των Αντιπροσώπων από τα αρχεία του διαβόητου σεξουαλικού παραβάτη Τζέφρι Επστάιν περιλαμβάνουν εικόνες του Προέδρου Ντόναλντ Τραμπ, του πρώην Προέδρου Μπιλ Κλίντον, του ιδρυτή της Microsoft Μπιλ Γκέιτς, του σκηνοθέτη Γούντι Άλεν και του πρώην συμβούλου του Τραμπ στον Λευκό Οίκο, Στιβ Μπάνον, και άλλων σε κοινωνικές εκδηλώσεις.

Μία εικόνα μεταξύ μιας σειράς φωτογραφιών που δημοσιεύθηκαν την Παρασκευή το πρωί δείχνει τον Τραμπ να στέκεται στη μέση μιας σειράς έξι γυναικών, των οποίων τα πρόσωπα είχαν καλυφθεί από τους Δημοκρατικούς πριν από τη δημοσίευσή τους. Μερικές από τις γυναίκες φορούν χαβανέζικα λέι γύρω από τον λαιμό τους.

Ο Τραμπ εμφανίζεται σε μια άλλη φωτογραφία να στέκεται πίσω από τον Επστάιν σε αυτό που φαίνεται να είναι μια κοινωνική εκδήλωση. Μια τρίτη φωτογραφία δείχνει τον Τραμπ να κάθεται δίπλα σε μια γυναίκα, της οποίας το πρόσωπο είναι μαυρισμένο, σε ένα αεροπλάνο.

Ο Τραμπ ήταν μακροχρόνιος φίλος του Επστάιν πριν οι δύο άνδρες τσακωθούν κάποια στιγμή στις αρχές της δεκαετίας του 2000. Ο Τραμπ δεν έχει κατηγορηθεί για κανένα αδίκημα σε σχέση με τον Επστάιν και έχει αρνηθεί ότι γνώριζε την κακοποίηση κοριτσιών και γυναικών ενώ ήταν φίλοι.

Ο Κλίντον απεικονίζεται σε μια φωτογραφία να στέκεται με τον Επστάιν, την Γκισλέιν Μάξγουελ, και έναν άλλο άνδρα και μια γυναίκα. Η φωτογραφία φέρει την υπογραφή του Κλίντον.

Άλλες φωτογραφίες απεικονίζουν τον πρώην υπουργό Οικονομικών Λάρι Σάμερς, τον πρίγκιπα Άντριου της Βρετανίας και τον πρώην δικηγόρο του Επστάιν, Άλαν Ντέρσοβιτς.

«Αυτή η τελευταία σειρά περιέχει πάνω από 95.000 φωτογραφίες, συμπεριλαμβανομένων εικόνων των πλούσιων και ισχυρών ανδρών που πέρασαν χρόνο με τον Τζέφρι Επστάιν», ανέφερε δήλωση των Δημοκρατικών στην Επιτροπή Εποπτείας και Κυβερνητικής Μεταρρύθμισης της Βουλής των Αντιπροσώπων.

«Οι εικόνες περιλαμβάνουν επίσης χιλιάδες φωτογραφίες γυναικών και αρχείων του Επστάιν», ανέφερε η δήλωση. «Οι Δημοκρατικοί της Επιτροπής εξετάζουν το πλήρες σύνολο των φωτογραφιών και θα συνεχίσουν να δημοσιεύουν φωτογραφίες στο κοινό τις επόμενες ημέρες και εβδομάδες. Οι Δημοκρατικοί της Επιτροπής έχουν δεσμευτεί να προστατεύσουν τις ταυτότητες των επιζώντων».

Μερικές από τις εικόνες που δημοσιεύθηκαν σήμερα δεν απεικονίζουν πρόσωπα.

Μία από αυτές δείχνει διάφορα σεξουαλικά βοηθήματα μαζεμένα σε ένα σωρό πάνω σε ένα χαλί. Η φωτογραφία είναι τραβηγμένη από κοντά και το περιβάλλον του δωματίου δεν είναι ορατό.

Μια άλλη είναι μια κοντινή εικόνα μιας ετικέτας που είναι προσαρτημένη σε ένα άλλο σεξουαλικό βοήθημα.

Μια τρίτη δείχνει το χέρι ενός ατόμου που φοράει ένα μαύρο λαστιχένιο γάντι μπροστά από πολλά μαξιλάρια. Και πάλι, η εικόνα είναι τραβηγμένη από κοντά και δεν είναι δυνατό να δει κανείς το υπόλοιπο άτομο ή το δωμάτιο.

Ο βουλευτής Ρόμπερτ Γκαρσία από την Καλιφόρνια, ο Δημοκρατικός που κατέχει την υψηλότερη θέση στην επιτροπή, σε δήλωσή του είπε: «Ήρθε η ώρα να τερματιστεί αυτή η συγκάλυψη του Λευκού Οίκου και να αποδοθεί δικαιοσύνη στους επιζώντες του Τζέφρι Επστάιν και των ισχυρών φίλων του».

«Αυτές οι ανησυχητικές φωτογραφίες εγείρουν ακόμη περισσότερα ερωτήματα σχετικά με τον Επστάιν και τις σχέσεις του με μερικούς από τους πιο ισχυρούς άνδρες στον κόσμο. Δεν θα ησυχάσουμε μέχρι ο αμερικανικός λαός να μάθει την αλήθεια. Το Υπουργείο Δικαιοσύνης πρέπει να δημοσιεύσει όλα τα αρχεία, ΤΩΡΑ».

Ο Τραμπ και οι κορυφαίοι αξιωματούχοι επιβολής του νόμου στην κυβέρνησή του αντιστάθηκαν επί μήνες στην ιδέα της δημοσιοποίησης ερευνητικών αρχείων που σχετίζονται με τον Επστάιν και τη Μάξγουελ, προτού το Κογκρέσο τον Νοέμβριο ψηφίσει με συντριπτική πλειοψηφία νόμο που επιβάλλει την δημοσιοποίησή τους από το Υπουργείο Δικαιοσύνης.

Αυτά τα αρχεία, τα οποία είναι ξεχωριστά από αυτά που δημοσίευσαν οι Δημοκρατικοί την Παρασκευή, δεν έχουν ακόμη δημοσιοποιηθεί.

Ο Επστάιν αυτοκτόνησε στη φυλακή τον Αύγουστο του 2019, εβδομάδες μετά τη σύλληψή του με κατηγορίες σεξουαλικής εμπορίας παιδιών που κατέθεσε το Υπουργείο Δικαιοσύνης κατά τη διάρκεια της πρώτης θητείας του Τραμπ.

Η Μάξγουελ εκτίει ποινή φυλάκισης 20 ετών σε ομοσπονδιακό επίπεδο για την καταδίκη της το 2021 για εγκλήματα που σχετίζονται με την προμήθεια ανήλικων κοριτσιών για σεξουαλική κακοποίηση από τον Επστάιν.

Η Άντζελ Ουρένα, εκπρόσωπος του Κλίντον, τον Ιούλιο του 2019 είχε δηλώσει: «Ο Πρόεδρος Κλίντον δεν γνωρίζει τίποτα για τα τρομερά εγκλήματα για τα οποία ο Τζέφρι Επστάιν δήλωσε ένοχος στη Φλόριντα πριν από μερικά χρόνια ή για εκείνα για τα οποία κατηγορήθηκε πρόσφατα στη Νέα Υόρκη».

«Το 2002 και το 2003, ο Πρόεδρος Κλίντον πραγματοποίησε συνολικά τέσσερα ταξίδια με το αεροπλάνο του Τζέφρι Επστάιν: ένα στην Ευρώπη, ένα στην Ασία και δύο στην Αφρική, τα οποία περιελάμβαναν στάσεις σε σχέση με το έργο του Ιδρύματος Κλίντον. Το προσωπικό, οι υποστηρικτές του Ιδρύματος και η ομάδα των Μυστικών Υπηρεσιών του ταξίδεψαν σε κάθε σκέλος κάθε ταξιδιού», δήλωσε η Ουρένα.

«Είχε μία συνάντηση με τον Επστάιν στο γραφείο του στο Χάρλεμ το 2002 και περίπου την ίδια εποχή πραγματοποίησε μια σύντομη επίσκεψη στο διαμέρισμά του στη Νέα Υόρκη με ένα μέλος του προσωπικού και την ομάδα ασφαλείας του. Δεν έχει μιλήσει με τον Επστάιν εδώ και πάνω από μια δεκαετία και δεν έχει πάει ποτέ στο νησί Little St. James, στο ράντσο του Επστάιν στο Νέο Μεξικό ή στην κατοικία του στη Φλόριντα».

