Τραμπ για Επστάιν: «Είναι πρόβλημα των Δημοκρατικών, ρωτήστε τον Μπιλ Κλίντον»

Ο Πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ έσπασε τη σιωπή του μετά από ημέρες που απέφευγε ερωτήσεις δημοσιογράφων σχετικά με τα συγκλονιστικά email στα οποία ο εκλιπών παιδεραστής Τζέφρι Επστάιν είπε ότι ο πρόεδρος «γνώριζε για τα κορίτσια» που κακοποιούσαν αυτός και η συνεργός του Γκισλέιν Μάξγουελ και αποκάλυψε ότι ο Τραμπ περνούσε «ώρες» στο σπίτι του με ένα από τα θύματά του.

Γράφοντας στο Truth Social, ο Τραμπ κατηγόρησε τους Δημοκρατικούς στο Κογκρέσο ότι «κάνουν ό,τι περνάει από το χέρι τους» για να «πιέσουν» αυτό που αποκάλεσε «την απάτη του Επστάιν» ως απόσπαση της προσοχής από «όλες τις κακές πολιτικές και τις απώλειές τους».

Ο Τραμπ επιτέθηκε επίσης στους «αδύναμους Ρεπουμπλικάνους» τους οποίους περιέγραψε ως «χαλαρούς και ανόητους» και παραπονέθηκε ότι η απαίτηση η κυβέρνησή του να δημοσιοποιήσει τους φακέλους των υποθέσεων από την έρευνα του FBI για τον εκλιπόντα σεξουαλικό παραβάτη θα πρέπει να απευθύνεται σε μια ομάδα Δημοκρατικών προσωπικοτήτων που δεν έχουν κανένα ρόλο στην ομοσπονδιακή κυβέρνηση.

«Ο Επστάιν ήταν Δημοκρατικός και είναι το πρόβλημα των Δημοκρατικών, όχι των Ρεπουμπλικάνων! Ρωτήστε τον Μπιλ Κλίντον, τον Ριντ Χόφμαν και τον Λάρι Σάμερς για τον Επστάιν, ξέρουν τα πάντα γι’ αυτόν, μην σπαταλάτε τον χρόνο σας με τον Τραμπ. Έχω μια χώρα να διοικήσω!», πρόσθεσε.

Το ξέσπασμα του προέδρου στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης το πρωί της Παρασκευής έρχεται 48 ώρες αφότου οι Δημοκρατικοί στην Επιτροπή Εποπτείας της Βουλής των Αντιπροσώπων δημοσίευσαν τα δύο εμπρηστικά email από τον διαβόητο κακοποιητή ανήλικων κοριτσιών, οδηγώντας την πλειοψηφία των Ρεπουμπλικανών στην επιτροπή να αποσύρει περισσότερα από 20.000 άλλα έγγραφα που ελήφθησαν από το αρχείο του Επστάιν.

Επιπλέον, όπως ανακοίνωσε στο Truth Social, ο Τραμπ θα ζητήσει από το υπουργείο Δικαιοσύνης και την ομοσπονδιακή αστυνομία (FBI) να ερευνήσουν τις σχέσεις μεταξύ του Έπστιν και των αξιωματούχων του Δημοκρατικού Κόμματος, μεταξύ άλλων με τον πρώην πρόεδρο Μπιλ Κλίντον.

Ο επικεφαλής του αμερικανικού κράτους αναφέρει, πέραν του Μπιλ Κλίντον, τον πρώην υπουργό Οικονομικών Λάρι Σάμερς, τον επενδυτή και επιχειρηματία Ριντ Χόφμαν, ιδρυτή του LinkedIn και μεγάλο χορηγό των Δημοκρατικών, την τράπεζα JP Morgan Chase, όπως και «πολλούς άλλους ανθρώπους και ιδρύματα».

Το αίτημα Τραμπ διατυπώνεται αφού μια επιτροπή του Κογκρέσου έδωσε στη δημοσιότητα χιλιλαδες έγγραφα που ήγειραν νέα ερωτήματα σχετικά με τις σχέσεις του Τραμπ με τον καταδισθένατα σεξουαλικό εγκληματία..

Την ώρα που εννέα στους 10 Ρεπουμπλικανούς λένε πως επιδοκιμάζουν συνολικά τις επιδόσεις Τραμπ στον Λευκό Οίκο, μόλις 4 στους 10 λένε πως εγκρίνουν τους χειρισμούς του στο θέμα των αρχείων της υπόθεσης Έπστιν, σύμφωνα με μια δημοσκόπηση των Reuters/Ipsos που διεξήχθη τον Οκτώβριο.

