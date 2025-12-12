Μυστικές συναντήσεις μεταξύ του FBI και του διαπραγματευτή της Ουκρανίας στη σκιά του σκανδάλου διαφθοράς αποκαλύπτει η Washington Post

Μυστικές συναντήσεις μεταξύ του κορυφαίου διαπραγματευτή ειρήνης της Ουκρανίας και του FBI προσθέτουν νέα αβεβαιότητα στα διακυβεύματα για τον τερματισμό του πολέμου, σύμφωνα με διπλωμάτες και αξιωματούχους που γνωρίζουν το θέμα.

Τις τελευταίες εβδομάδες, ο επικεφαλής διαπραγματευτής του Προέδρου Βολοντίμιρ Ζελένσκι, Ρουστέμ Ουμέροφ, πέταξε στο Μαϊάμι τρεις φορές για να συναντηθεί με τον κορυφαίο απεσταλμένο του Προέδρου Ντόναλντ Τραμπ, Στιβ Γουίτκοφ, και να συζητήσει μια πρόταση για τον τερματισμό της σχεδόν τετραετούς σύγκρουσης με τη Ρωσία.

Αλλά κατά τη διάρκεια της παραμονής του στις Ηνωμένες Πολιτείες, ο Ουμέροφ είχε επίσης συναντήσεις κεκλεισμένων των θυρών με τον Διευθυντή του FBI, Κας Πατέλ, και τον Αναπληρωτή Διευθυντή Νταν Μπονγκίνο, σύμφωνα με τέσσερα άτομα, τα οποία, όπως και κάποιοι άλλοι, μίλησαν υπό τον όρο της ανωνυμίας για να συζητήσουν εμπιστευτικές συνομιλίες.

Οι συναντήσεις έχουν προκαλέσει ανησυχία μεταξύ των Δυτικών αξιωματούχων που παραμένουν στο σκοτάδι σχετικά με την πρόθεση και τον σκοπό τους. Κάποιοι δήλωσαν ότι πιστεύουν ότι ο Ουμέροφ και άλλοι Ουκρανοί αξιωματούχοι αναζήτησαν τον Πατέλ και τον Μπονγκίνο με την ελπίδα να λάβουν αμνηστία από τυχόν κατηγορίες διαφθοράς που θα μπορούσαν να αντιμετωπίσουν οι Ουκρανοί. Άλλοι ανησυχούν ότι θα μπορούσε να χρησιμοποιηθεί για να ασκηθεί πίεση στην κυβέρνηση Ζελένσκι να αποδεχτεί μια ειρηνευτική συμφωνία, που προτάθηκε από την κυβέρνηση Τραμπ, η οποία θα περιέχει μεγάλες παραχωρήσεις για το Κίεβο.

Η Ουκρανή πρέσβειρα στην Ουάσινγκτον, Όλχα Στεφανίσινα, επιβεβαίωσε τη συνάντηση του Ουμέροφ με το FBI και δήλωσε στην εφημερίδα The Washington Post ότι «κάλυψε μόνο θέματα εθνικής ασφάλειας» που δεν μπορούσαν να δημοσιοποιηθούν.

Ένας αξιωματούχος του FBI δήλωσε ότι οι συναντήσεις του Ουμέροφ περιελάμβαναν συζητήσεις για τα κοινά συμφέροντα των δύο χωρών στον τομέα της επιβολής του νόμου και της εθνικής ασφάλειας. Το θέμα της διαφθοράς των υπαλλήλων στην Ουκρανία τέθηκε σε μία από τις συναντήσεις, αλλά δεν ήταν το κύριο θέμα, δήλωσε ο αξιωματούχος. Οποιαδήποτε υπόνοια ότι οι συζητήσεις του Πατέλ ήταν ακατάλληλες είναι «εντελώς ανοησίες», πρόσθεσε ο αξιωματούχος.

Οι δύο ηγέτες του FBI έχουν επικρίνει την Ουκρανία σε διάφορα δημόσια σχόλιά τους. Ο Πατέλ τον Μάρτιο αμφισβήτησε την κλίμακα της αμερικανικής βοήθειας προς την Ουκρανία και προέτρεψε το Κογκρέσο να διερευνήσει εάν τυχόν αμερικανικά κεφάλαια που στάλθηκαν εκεί έχουν υπεξαιρεθεί. Ο Μπονγκίνο κατηγόρησε τον Ζελένσκι ότι συγκάλυψε τις φερόμενες ως διεφθαρμένες δραστηριότητες του γιου του Προέδρου Τζο Μπάιντεν, του οποίου η θέση στο διοικητικό συμβούλιο μιας ουκρανικής ενεργειακής εταιρείας έχει αντιμετωπίσει έντονη κριτική. Ο Τραμπ «είναι πολύ καχύποπτος απέναντι στον Ζελένσκι, λόγω των όσων έκανε αυτός και ορισμένα μέλη της κυβέρνησής του για να κρύψουν κάτω από το χαλί την τρέλα του Τζο Μπάιντεν», δήλωσε ο Μπονγκίνο τον Φεβρουάριο.

Ένας αξιωματούχος του Λευκού Οίκου δήλωσε ότι «οι Αμερικανοί αξιωματούχοι επικοινωνούν τακτικά με παγκόσμιους ηγέτες για θέματα εθνικής ασφάλειας κοινού ενδιαφέροντος». Ο αξιωματούχος πρόσθεσε ότι η ομάδα εθνικής ασφάλειας του Τραμπ «μιλά τόσο με τους Ρώσους όσο και με τους Ουκρανούς για να διευκολύνει μια συμφωνία για τον τερματισμό του πολέμου» και ότι όποιος εκφράζει ανησυχίες σχετικά με τις συναντήσεις του FBI «δεν γνωρίζει αυτές τις διπλωματικές συνομιλίες και δεν έχει ιδέα για τι μιλάει».

Ένας εκπρόσωπος του γραφείου του Ζελένσκι αρνήθηκε να σχολιάσει συγκεκριμένες συναντήσεις, αλλά επέμεινε ότι «είναι ανόητο να συνδέουμε τα πάντα με τη διαφθορά».

Η New York Post σημείωσε τη συνάντηση του Ουμέροφ με τον Πατέλ σε άρθρο που δημοσιεύθηκε στις 28 Νοεμβρίου. Η συνάντηση του Μπονγκίνο με τον Ουμέροφ δεν έχει αναφερθεί προηγουμένως.

Οι συζητήσεις λαμβάνουν χώρα σε μια κρίσιμη στιγμή για την Ουκρανία. Η κυβέρνηση Τραμπ πιέζεται να συμφωνήσει σε μια πρόταση για το τέλος του πολέμου με τεράστιες επιπτώσεις στα σύνορα και την εδαφική ακεραιότητα της χώρας.

Η χώρα αντιμετωπίζει επίσης το πιο εκτεταμένο σκάνδαλο διαφθοράς από τότε που ανέλαβε τα καθήκοντά του ο Ζελένσκι το 2019. Ουκρανοί ερευνητές ισχυρίστηκαν τον περασμένο μήνα ότι 100 εκατομμύρια δολάρια είχαν κλαπεί από τον ενεργειακό τομέα της χώρας μέσω διαφθοράς και μίζες.

Οκτώ άτομα, συμπεριλαμβανομένου του πρώην επιχειρηματικού εταίρου του Ζελένσκι, κατηγορούνται για υπεξαίρεση, ξέπλυμα χρήματος και παράνομη ιδιοτέλεια. Ο κορυφαίος βοηθός του Ζελένσκι, Αντρίι Γερμάκ, το δεύτερο πιο ισχυρό πρόσωπο στην Ουκρανία, παραιτήθηκε στα τέλη Νοεμβρίου μετά την επιδρομή στο σπίτι του. Ένας άλλος στενός πρώην σύμμαχος του Ζελένσκι, ο Ολεξέι Τσερνίσοφ, ο οποίος διετέλεσε αναπληρωτής πρωθυπουργός, κατηγορείται από τις ουκρανικές αρχές ότι έλαβε 1,3 εκατομμύρια δολάρια σε μίζες.

«Έχουν πράγματι μια τεράστια κατάσταση διαφθοράς εκεί», δήλωσε ο Τραμπ στους δημοσιογράφους αυτή την εβδομάδα, σημειώνοντας ότι το σκάνδαλο δημιουργούσε εκκλήσεις για εκλογές στην Ουκρανία. «Οι άνθρωποι θέτουν το εξής ερώτημα: πότε έχουν εκλογές;».

Η πλήρης εισβολή της Ρωσίας στην Ουκρανία το 2022 ώθησε το Κίεβο να επιβάλει στρατιωτικό νόμο, συμπεριλαμβανομένης της αναβολής των προεδρικών και βουλευτικών εκλογών.

Υπάρχουν εικασίες εντός και εκτός Κιέβου σχετικά με το εάν ο Ουμέροφ, ο οποίος υπηρετεί επίσης ως σύμβουλος εθνικής ασφάλειας της Ουκρανίας, μπορεί να εμπλέκεται στην εκτεταμένη έρευνα για υπεξαίρεση, ιδίως την ώρα που οι αξιωματούχοι κατά της διαφθοράς της χώρας επεκτείνουν την έρευνά τους στον αμυντικό τομέα. Ο Ουμέροφ διετέλεσε προηγουμένως υπουργός Άμυνας της Ουκρανίας.

«Με εξέπληξε που τον έστειλαν να διαπραγματευτεί, δεδομένων των όσων λέγονται για την πιθανή εμπλοκή του στο σκάνδαλο», δήλωσε η Άντζελα Στεντ, πρώην αξιωματικός πληροφοριών στην κυβέρνηση Τζορτζ Μπους και ακαδημαϊκός στο Πανεπιστήμιο Τζόρτζταουν.

Ο Ουκρανός βουλευτής της αντιπολίτευσης Βολοντίμιρ Άριεφ δήλωσε στην Post ότι ήταν ανεύθυνο να διατηρηθεί ο Ουμέροφ ως κορυφαίος διαπραγματευτής ενώ βρίσκεται κάτω από ένα σύννεφο υποψιών.

Οι υποστηρικτές του Ουμέροφ λένε ότι αποτελεί πλεονέκτημα για το Κίεβο: Η άνετη συμπεριφορά του και τα καλά αγγλικά του έχουν δημιουργήσει μια καλύτερη σχέση με Αμερικανούς αξιωματούχους από ό,τι είχαν με τον Γερμάκ, στον οποίο ο Ζελένσκι βασιζόταν σε μεγάλο βαθμό πριν παραιτηθεί.

Ωστόσο, οι συναντήσεις του με το FBI έχουν εγείρει υποψίες μεταξύ των δυτικών υποστηρικτών της Ουκρανίας, δεδομένης της παρουσίας του Πατέλ, ο οποίος βρέθηκε στο επίκεντρο της πρώτης διαδικασίας καθαίρεσης του Τραμπ, η οποία επικεντρώθηκε στην απειλή του προέδρου να ανακαλέσει την αμερικανική βοήθεια προς την Ουκρανία για να αποσπάσει πληροφορίες σχετικά με τις δραστηριότητες του Χάντερ Μπάιντεν στη χώρα. Ο Τραμπ αθωώθηκε από τη Γερουσία.

Η Φιόνα Χιλ, πρώην αξιωματούχος της κυβέρνησης Τραμπ, κατέθεσε ενώπιον του Κογκρέσου ότι ο Πατέλ είχε εμπλακεί σε ζητήματα της Ουκρανίας με τρόπο που ξεπερνούσε το πεδίο εφαρμογής της εργασίας του ως σύμβουλος του Λευκού Οίκου, σύμφωνα με όσα της είπαν οι συνάδελφοί της. Η έκθεση καθαίρεσης που δημοσίευσαν οι Δημοκρατικοί της Βουλής των Αντιπροσώπων τόνισε επίσης τις συζητήσεις του Πατέλ με τον Ρούντι Τζουλιάνι πριν από την αναστολή της στρατιωτικής βοήθειας ύψους 400 εκατομμυρίων δολαρίων προς την Ουκρανία από την κυβέρνηση Τραμπ.

Η Χιλ δήλωσε στην εφημερίδα για αυτό το ρεπορτάζ ότι η επανεμφάνιση του Πατέλ «πιθανότατα θα αντιμετωπιστεί με ακόμη μεγαλύτερη ανησυχία και απογοήτευση στην Ευρώπη».

Ο Πατέλ αρνούνταν πάντα ότι είχε μυστική επικοινωνία με τον Τραμπ για την Ουκρανία κατά τη διάρκεια της πρώτης του θητείας και είπε ότι οι συζητήσεις του με τον Τζουλιάνι δεν σχετίζονταν με την Ουκρανία.

Οι αξιωματούχοι του FBI συνεργάζονται εδώ και χρόνια με το Εθνικό Γραφείο Καταπολέμησης της Διαφθοράς της Ουκρανίας, ή NABU, για να βοηθήσουν την κυβέρνηση στο Κίεβο να ξεπεράσει την ενδημική διαφθορά που πηγάζει από το σοβιετικό παρελθόν της. Ωστόσο, οι συναντήσεις υψηλού επιπέδου μεταξύ ενός κορυφαίου Ουκρανού διαπραγματευτή και του διευθυντή του FBI δεν είναι συνηθισμένες.

«Είναι ασυνήθιστο για κάποιον σε αυτή τη θέση να έχει συνάντηση με την ηγεσία του FBI», δήλωσε ο Σαμ Τσαράπ, πρώην αξιωματούχος του Υπουργείου Εξωτερικών και ακαδημαϊκός στην Rand Corporation.

Ένα κοινό θέμα της διπλωματίας του Τραμπ στην Ουκρανία, ιδίως καθώς έχει εκφράσει την απογοήτευσή του για τις καθυστερήσεις στην επίτευξη συμφωνίας, είναι η αύξηση του αριθμού των βοηθών που έχουν ανατεθεί στο θέμα. Εκτός από τον Υπουργό Εξωτερικών Μάρκο Ρούμπιο και τον Γουίτκοφ, έναν μεγιστάνα ακινήτων και μακροχρόνιο φίλο του, ο Τραμπ έχει επίσης στρατολογήσει τον γαμπρό του Τζάρεντ Κούσνερ και τον Υπουργό Στρατού Ντάνιελ Ντρίσκολ, σύμμαχο του Αντιπροέδρου Τζ. Ντ. Βανς.

Ο αυξανόμενος αριθμός αξιωματούχων που εμπλέκονται στις συνομιλίες έχει προκαλέσει παρεξήγηση και σύγχυση γύρω από τους όρους της συμφωνίας και τι υποστηρίζουν οι Ηνωμένες Πολιτείες.

Αρκετοί Αμερικανοί αξιωματούχοι υποστηρίζουν μια πρόταση στην οποία η Ουκρανία αποσύρεται από το Ντόνετσκ στην ανατολική Ουκρανία με αντάλλαγμα άλλες περιοχές υπό ρωσικό έλεγχο, όπως ο πυρηνικός σταθμός Ζαπορίζια.

Νωρίτερα αυτή την εβδομάδα, ο Ζελένσκι απέρριψε την ιδέα της παραίτησης της Ουκρανίας από οποιαδήποτε επικράτεια. «Σύμφωνα με τους νόμους μας, σύμφωνα με το διεθνές δίκαιο – και σύμφωνα με τον ηθικό νόμο – δεν έχουμε κανένα δικαίωμα να δώσουμε τίποτα», δήλωσε ο Ζελένσκι μετά από συνάντηση με κορυφαίους Ευρωπαίους ηγέτες. «Γι’ αυτό αγωνιζόμαστε»

Ωστόσο, καθώς οι διαπραγματεύσεις έχουν βαλτώσει, οι ρωσικές δυνάμεις έχουν σημειώσει πρόοδο στην Ανατολή, εκμεταλλευόμενες τις ελλείψεις της Ουκρανίας σε πυρομαχικά και μαχητές. Συνεχίζει επίσης να βομβαρδίζει την ηλεκτρική υποδομή της Ουκρανίας, προκαλώντας κυλιόμενες διακοπές ρεύματος και εγείροντας φόβους για εκτεταμένες διακοπές ρεύματος αυτόν τον χειμώνα.

Ο Τραμπ έχει καταστήσει σαφές ότι η υπομονή του εξαντλείται και ότι εάν η Ουκρανία δεν διαπραγματευτεί για γη, θα μπορούσε να καταλήξει να χάνει ακόμη περισσότερα στο πεδίο της μάχης.

«Χάνετε χιλιάδες ανθρώπους την εβδομάδα», είπε ο Τραμπ. «Ήρθε η ώρα να διευθετηθεί αυτός ο πόλεμος».

