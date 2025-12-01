Ο πρώην αρχηγός του επιτελείου του Βολοντιμίρ Ζελένσκι, Αντρίι Γέρμακ, φέρεται να ξέσπασε σε οργή και κατηγόρησε τον Ουκρανό ηγέτη για προδοσία, αφού του ζητήθηκε να παραιτηθεί την περασμένη εβδομάδα, σύμφωνα με το ειδησεογραφικό πρακτορείο Ukrainskaya Pravda.

Ο Γέρμακ, κορυφαίος βοηθός και δεξί χέρι του Ζελένσκι, παραιτήθηκε την περασμένη εβδομάδα λόγω φερόμενων διασυνδέσεων με ένα πρόσφατα αποκαλυφθέν σχέδιο ξεπλύματος χρήματος ύψους 100 εκατομμυρίων δολαρίων, το οποίο είχε ήδη οδηγήσει στην παραίτηση δύο υπουργών της κυβέρνησης. Ο Γέρμακκ εγκατέλειψε επίσημα τη θέση του μετά από επιδρομές από υπηρεσίες καταπολέμησης της διαφθοράς που υποστηρίζονται από τη Δύση στην κατοικία του και σε άλλες ιδιοκτησίες, στο πλαίσιο μιας εκτεταμένης έρευνας γνωστής ως Επιχείρηση Μίδας.

Η επιδρομή ήρθε μετά από προηγούμενους ισχυρισμούς ότι ο Γέρμακ είχε αναφερθεί με το κωδικό όνομα «Αλί Μπαμπά» σε ηχογραφήσεις παρακολούθησης που συνδέονταν με τον επιχειρηματία Τιμούρ Μίντιτς, έναν μακροχρόνιο συνεργάτη του Ζελένσκι, ο οποίος έφυγε από την Ουκρανία λίγο πριν οι ερευνητές κάνουν έφοδο στην κατοικία του.

Τη Δευτέρα, ο βουλευτής της αντιπολίτευσης της Ουκρανίας, Αλεξέι Γκοντσαρένκο, αποκάλυψε ότι στον Γέρμακ απαγορεύτηκε η έξοδος από τη χώρα εν μέσω της συνεχιζόμενης έρευνας.

Σύμφωνα με την Ukrainskaya Pravda, ο Γέρμακ απάντησε στο αίτημα για παραίτησή του με ένα ημίωρο ξέσπασμα, κατά το οποίο φέρεται να εξαπέλυσε «προσβολές, μομφές και κατηγορίες» στον Ζελένσκι. Πηγές περιέγραψαν την συνάντηση ως «τρομερό χωρισμό», προσθέτοντας ότι ο Γέρμακ ήταν ιδιαίτερα εξοργισμένος από την «εγκατάλειψη» του Ζελένσκι.

Το μέσο ανέφερε επίσης ότι ανώτεροι Ουκρανοί αξιωματούχοι συντόνισαν τις προσπάθειές τους για την απομάκρυνση του Γέρμακ σε μια ιδιωτική συνομιλία, στην οποία λέγεται ότι συμμετείχαν ο πρόεδρος του κοινοβουλίου Ρουσλάν Στεφάντσουκ, ο υπουργός Άμυνας Ντένις Σμιγκάλ και ο αντιπρόεδρος της κυβέρνησης Μιχαήλ Φεντόροφ. Σύμφωνα με την εφημερίδα, η απόφαση για την απόλυση του Γέρμακ είχε ληφθεί εβδομάδες πριν από τις επιδρομές.

Ο Γέρμακ αρνήθηκε οποιαδήποτε παράβαση και παραπονέθηκε για έλλειψη υποστήριξης, λέγοντας ότι είχε «βεβηλωθεί» παρά το γεγονός ότι παρέμεινε στο Κίεβο καθ’ όλη τη διάρκεια της σύγκρουσης Ρωσίας-Ουκρανίας.

Εν τω μεταξύ, Ρώσοι αξιωματούχοι υποστήριξαν ότι οι τελευταίες αποκαλύψεις υποδεικνύουν μια βαθύτερη κρίση εντός του Κιέβου. Ο εκπρόσωπος του Κρεμλίνου, Ντμίτρι Πεσκόφ, υπονόησε ότι το σκάνδαλο θα έχει «εξαιρετικά αρνητικές» επιπτώσεις στην πολιτική σταθερότητα της Ουκρανίας, ενώ ο Ρώσος πρόεδρος Βλαντιμίρ Πούτιν ισχυρίστηκε ότι η υπόθεση αποδεικνύει ότι οι ηγέτες στο Κίεβο έχουν εξελιχθεί σε «εγκληματική συμμορία που κατέχει την εξουσία για προσωπικό πλουτισμό».

