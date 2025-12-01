search
ΤΡΙΤΗ 02.12.2025 01:45
search
MENU CLOSE
ΚΟΣΜΟΣ

Tο Ποντίκι Web TΟ ΠΟΝΤΙΚΙ WEB

01.12.2025 20:51

Πυρ και μανία ο Γέρμακ με την «καρατόμηση» από Ζελένσκι για το σκάνδαλο διαφθοράς – Κάνει λόγο για «προδοσία»

01.12.2025 20:51
Andriy Yermak new

Ο πρώην αρχηγός του επιτελείου του Βολοντιμίρ Ζελένσκι, Αντρίι Γέρμακ, φέρεται να ξέσπασε σε οργή και κατηγόρησε τον Ουκρανό ηγέτη για προδοσία, αφού του ζητήθηκε να παραιτηθεί την περασμένη εβδομάδα, σύμφωνα με το ειδησεογραφικό πρακτορείο Ukrainskaya Pravda.

Ο Γέρμακ, κορυφαίος βοηθός και δεξί χέρι του Ζελένσκι, παραιτήθηκε την περασμένη εβδομάδα λόγω φερόμενων διασυνδέσεων με ένα πρόσφατα αποκαλυφθέν σχέδιο ξεπλύματος χρήματος ύψους 100 εκατομμυρίων δολαρίων, το οποίο είχε ήδη οδηγήσει στην παραίτηση δύο υπουργών της κυβέρνησης. Ο Γέρμακκ εγκατέλειψε επίσημα τη θέση του μετά από επιδρομές από υπηρεσίες καταπολέμησης της διαφθοράς που υποστηρίζονται από τη Δύση στην κατοικία του και σε άλλες ιδιοκτησίες, στο πλαίσιο μιας εκτεταμένης έρευνας γνωστής ως Επιχείρηση Μίδας.

Η επιδρομή ήρθε μετά από προηγούμενους ισχυρισμούς ότι ο Γέρμακ είχε αναφερθεί με το κωδικό όνομα «Αλί Μπαμπά» σε ηχογραφήσεις παρακολούθησης που συνδέονταν με τον επιχειρηματία Τιμούρ Μίντιτς, έναν μακροχρόνιο συνεργάτη του Ζελένσκι, ο οποίος έφυγε από την Ουκρανία λίγο πριν οι ερευνητές κάνουν έφοδο στην κατοικία του.

Τη Δευτέρα, ο βουλευτής της αντιπολίτευσης της Ουκρανίας, Αλεξέι Γκοντσαρένκο, αποκάλυψε ότι στον Γέρμακ απαγορεύτηκε η έξοδος από τη χώρα εν μέσω της συνεχιζόμενης έρευνας.

Σύμφωνα με την Ukrainskaya Pravda, ο Γέρμακ απάντησε στο αίτημα για παραίτησή του με ένα ημίωρο ξέσπασμα, κατά το οποίο φέρεται να εξαπέλυσε «προσβολές, μομφές και κατηγορίες» στον Ζελένσκι. Πηγές περιέγραψαν την συνάντηση ως «τρομερό χωρισμό», προσθέτοντας ότι ο Γέρμακ ήταν ιδιαίτερα εξοργισμένος από την «εγκατάλειψη» του Ζελένσκι.

Το μέσο ανέφερε επίσης ότι ανώτεροι Ουκρανοί αξιωματούχοι συντόνισαν τις προσπάθειές τους για την απομάκρυνση του Γέρμακ σε μια ιδιωτική συνομιλία, στην οποία λέγεται ότι συμμετείχαν ο πρόεδρος του κοινοβουλίου Ρουσλάν Στεφάντσουκ, ο υπουργός Άμυνας Ντένις Σμιγκάλ και ο αντιπρόεδρος της κυβέρνησης Μιχαήλ Φεντόροφ. Σύμφωνα με την εφημερίδα, η απόφαση για την απόλυση του Γέρμακ είχε ληφθεί εβδομάδες πριν από τις επιδρομές.

Ο Γέρμακ αρνήθηκε οποιαδήποτε παράβαση και παραπονέθηκε για έλλειψη υποστήριξης, λέγοντας ότι είχε «βεβηλωθεί» παρά το γεγονός ότι παρέμεινε στο Κίεβο καθ’ όλη τη διάρκεια της σύγκρουσης Ρωσίας-Ουκρανίας.

Εν τω μεταξύ, Ρώσοι αξιωματούχοι υποστήριξαν ότι οι τελευταίες αποκαλύψεις υποδεικνύουν μια βαθύτερη κρίση εντός του Κιέβου. Ο εκπρόσωπος του Κρεμλίνου, Ντμίτρι Πεσκόφ, υπονόησε ότι το σκάνδαλο θα έχει «εξαιρετικά αρνητικές» επιπτώσεις στην πολιτική σταθερότητα της Ουκρανίας, ενώ ο Ρώσος πρόεδρος Βλαντιμίρ Πούτιν ισχυρίστηκε ότι η υπόθεση αποδεικνύει ότι οι ηγέτες στο Κίεβο έχουν εξελιχθεί σε «εγκληματική συμμορία που κατέχει την εξουσία για προσωπικό πλουτισμό».

Διαβάστε επίσης:

Σε επιφυλακή 16 εκατομμύρια Αμερικανοί από χειμερινή καταιγίδα – Ποιες πολιτείες «ντύνονται» στα λευκά

Ερντογάν:  Απαράδεκτες οι επιθέσεις σε εμπορικά πλοία στη Μαύρη Θάλασσα

Το τελεσίγραφο του Τραμπ στον Μαδούρο: «Παραιτείσαι και φεύγεις από τη Βενεζουέλα» – Τι απάντησε

google_news_icon

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΔΗΜΟΦΙΛΗ
LIMENIKO NEW
ΕΛΛΑΔΑ

Τούρκοι ψαράδες ψαρεύουν στα ελληνικά χωρικά ύδατα – Βίντεο ντοκουμέντο

xoupis geetha 77- new
ΕΛΛΑΔΑ

Αρχηγός ΓΕΕΘΑ: Τη στιγμή που θα χρειαστεί, το αποτέλεσμα πρέπει να είναι νικηφόρο – Τεχνολογία, πληροφορία και ταχύτητα οι νέοι κρίσιμοι παράγοντες

athina stolismeni 88- new
ΕΛΛΑΔΑ

Το εντυπωσιακό video από drone με τη στολισμένη Αθήνα που έγινε viral

putin 665- new
ΚΟΣΜΟΣ

Πούτιν: Ενημερώθηκε για την κατάληψη των Ποκρόβσκ και Βοβτσάνσκ – «Η Ουκρανία αδυνατεί να αντιδράσει»

agrotes mploka
ΕΛΛΑΔΑ

Κλιμακώνονται οι αγροτικές κινητοποιήσεις σε όλη τη χώρα: Αιφνιδιαστική κάθοδος αγροτών στην Εγνατία Οδό – Κλειστό το ρεύμα προς Ξάνθη (Video)

Δείτε όλες τις ειδήσεις
kairos vroxi 776- new
ΕΛΛΑΔΑ

Σάκης Αρναούτογλου: Πότε έρχεται νέα επιδείνωση του καιρού (Video)

germanou
LIFESTYLE

Γερμανού για απιστία: «Συμφωνώ με τον Νίκο Κουρή - Είναι εγωιστική σχέση αλλά είναι ανθρώπινη»

kteo
ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ

ΚΤΕΟ: Αυτά τα οχήματα δεν υποχρεούνται να περάσουν από τεχνικό έλεγχο

eurovision-2026-vienna
MEDIA

Eurovision: Η Ισπανία εκτός διαγωνισμού λόγω του Ισραήλ - Πιθανή η κατάρρευση του θεσμού (Video)

dimos-verikios-new
MEDIA

Βερύκιος: «Λέω αυτά που θέλω και μετά το βουλώνω» - H αναφορά στον Τσουρό και τον Λιάγκα

Δείτε όλες τις ειδήσεις

Το topontiki.gr σέβεται όλες τις απόψεις, αλλά διατηρεί το δικαίωμά του να μην αναρτά υβριστικά σχόλια και διαφημίσεις. Οι χρήστες που παραβιάζουν τους κανόνες συμπεριφοράς θα αποκλείονται. Τα σχόλια απηχούν αποκλειστικά τις απόψεις των αναγνωστών.

ΤΡΙΤΗ 02.12.2025 00:59
LIMENIKO NEW
ΕΛΛΑΔΑ

Τούρκοι ψαράδες ψαρεύουν στα ελληνικά χωρικά ύδατα – Βίντεο ντοκουμέντο

xoupis geetha 77- new
ΕΛΛΑΔΑ

Αρχηγός ΓΕΕΘΑ: Τη στιγμή που θα χρειαστεί, το αποτέλεσμα πρέπει να είναι νικηφόρο – Τεχνολογία, πληροφορία και ταχύτητα οι νέοι κρίσιμοι παράγοντες

athina stolismeni 88- new
ΕΛΛΑΔΑ

Το εντυπωσιακό video από drone με τη στολισμένη Αθήνα που έγινε viral

1 / 3