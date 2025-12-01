search
01.12.2025 19:42

Ερντογάν:  Απαράδεκτες οι επιθέσεις σε εμπορικά πλοία στη Μαύρη Θάλασσα

01.12.2025 19:42
erdogan_ap2808

Ο Τούρκος πρόεδρος Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν χαρακτήρισε σήμερα απαράδεκτες τις επιθέσεις σε εμπορικά πλοία στη Μαύρη Θάλασσα, απευθύνοντας προειδοποίηση προς «όλες τις εμπλεκόμενες πλευρές» μετά την αναφορά ότι ένα μη επανδρωμένο σκάφος επιφανείας έπληξε ένα δεξαμενόπλοιο στα ανοικτά των βόρειων ακτών της Τουρκίας.

«Ο πόλεμος μεταξύ Ρωσίας και Ουκρανίας έχει σαφώς αρχίσει να απειλεί την ασφάλεια της ναυσιπλοΐας στη Μαύρη Θάλασσα. Η στοχοποίηση πλοίων στην Αποκλειστική Οικονομική Ζώνη μας την Παρασκευή σηματοδοτεί μια ανησυχητική κλιμάκωση», τόνισε ο Ερντογάν σε δημοσιογράφους.

«Αυτές οι επιθέσεις δεν δικαιολογούνται με κανέναν τρόπο. Απευθύνουμε τις αναγκαίες προειδοποιήσεις προς όλες τις εμπλεκόμενες πλευρές σχετικά με τέτοια περιστατικά», συμπλήρωσε

Η Άγκυρα ανακοίνωσε το Σάββατο ότι το Virat, ένα δεξαμενόπλοιο που αποτελεί μέρος του αποκαλούμενου ρωσικού σκιώδους στόλου, δέχθηκε επίθεση αργά την Παρασκευή από ένα μη επανδρωμένο σκάφος περίπου 35 μίλια ανοικτά των τουρκικών ακτών στη Μαύρη Θάλασσα.

Οι πρώτες εκτιμήσεις έλεγαν πως είτε προσέκρουσαν σε νάρκες είτε χτυπήθηκαν. Η δεύτερη εικασία επιβεβαιώθηκε από την Υπηρεσία Ασφαλείας της Ουκρανίας, την SBU, η οποία όχι μόνο ανακοίνωσε ότι χτύπησε σε ναυτικά drones τα πλοία, αλλά έδωσε στη δημοσιότητα και βίντεο από την στιγμή της επίθεσης.

