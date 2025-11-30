Μαύρη Θάλασσα: Η Ουκρανία πίσω από την επίθεση στα ρωσικά πλοία (Video)

Δυο σχεδόν ταυτόχρονες εκρήξεις σημειώθηκαν αργά την περασμένη Παρασκευή σε δυο δεξαμενόπλοια που ανήκουν στον σκιώδη στόλο ο οποίος μεταφέρει ρωσικό πετρέλαιο, σε παράβαση των διεθνών κυρώσεων λόγω της ρωσικής εισβολής στην Ουκρανία.

Οι εκρήξεις σημειώθηκαν στα τανκερ Kairos και Virat καθώς έπλεαν στην Μαύρη Θάλασσα, στα ανοιχτά της Τουρκίας. Και στα δυο στη συνέχεια εκδηλώθηκαν μεγάλες πυρκαγιές.

Οι πρώτες εκτιμήσεις έλεγαν πως είτε προσέκρουσαν σε νάρκες είτε χτυπήθηκαν. Η δεύτερη εικασία επιβεβαιώθηκε από την Υπηρεσία Ασφαλείας της Ουκρανίας, την SBU, η οποία όχι μόνο ανακοίνωσε ότι χτύπησε σε ναυτικά drones τα πλοία, αλλά έδωσε στη δημοσιότητα και βίντεο από την στιγμή της επίθεσης.

Τα τανκερ κατευθύνονταν προς ρωσικό λιμάνι για να φορτώσουν πετρέλαιο που προοριζόταν για τις ξένες αγορές, δήλωσε αξιωματούχος το Σάββατο, καθώς το Κίεβο προσπαθεί να ασκήσει πίεση στην τεράστια πετρελαϊκή βιομηχανία της Ρωσίας.

Ήταν άδεια και έπλεαν προς το Νοβοροσίσκ, έναν σημαντικό ρωσικό τερματικό σταθμό πετρελαίου στη Μαύρη Θάλασσα, δήλωσε στο Reuters ο αξιωματούχος της Υπηρεσίας Ασφαλείας της Ουκρανίας.

Στο βίντεο της SBU διακρίνονται ναυτικά drones να κατευθύνονται με μεγάλη ταχύτητα προς ογκώδη δεξαμενόπλοια, ενώ στη συνέχεια φαίνονται ισχυρές εκρήξεις που προκάλεσαν πυρκαγιές στα πλοία.

«Το βίντεο δείχνει ότι μετά την πρόσκρουση, και τα δύο δεξαμενόπλοια υπέστησαν σοβαρές ζημιές και ουσιαστικά τέθηκαν εκτός λειτουργίας. Αυτό θα αποτελέσει σημαντικό πλήγμα για τη ρωσική μεταφορά πετρελαίου», ανέφερε ο αξιωματούχος σε γραπτή δήλωση.

Η Ουκρανία επιτίθεται σε ρωσικά διυλιστήρια πετρελαίου εδώ και μήνες, χρησιμοποιώντας drones μεγάλης εμβέλειας για να χτυπήσει πολύ πίσω από τις πρώτες γραμμές του πολέμου της Μόσχας εναντίον της Ουκρανίας. Τα χτυπήματα στα δεξαμενόπλοια αντιπροσωπεύουν ένα διαφορετικό είδος επίθεσης. Έχουν πραγματοποιηθεί παρόμοιες επιθέσεις και στο παρελθόν, και κυρίως μέσα στο 2025.

Το Κίεβο έχει επανειλημμένα καλέσει τη Δύση να αναλάβει πραγματική δράση κατά του λεγόμενου «σκιώδους στόλου» της Ρωσίας, ο οποίος, σύμφωνα με την ουκρανική κυβέρνηση, βοηθά τη Μόσχα να εξάγει μεγάλες ποσότητες πετρελαίου και να χρηματοδοτεί τον πόλεμό της στην Ουκρανία παρά τις δυτικές κυρώσεις.



Ο στόλος των εκατοντάδων, συχνά παλαιών, μη ρυθμιζόμενων πλοίων, έγινε γνωστός μετά την εισβολή της Ρωσίας στην Ουκρανία, παρακάμπτοντας τις δυτικές κυρώσεις που στόχευαν στη μείωση των εσόδων της Μόσχας από το πετρέλαιο.

Σε μια παραλληλη εξέλιξη, η Κοινοπραξία Αγωγού της Κασπίας [CPC] , η οποία διαχειρίζεται περισσότερο από το 1% του παγκόσμιου πετρελαίου, δήλωσε το Σάββατο ότι σταμάτησε τις δραστηριότητές της μετά από σημαντικές ζημιές που υπέστη ένα αγκυροβόλιο στον ρωσικό τερματικό σταθμό στη Μαύρη Θάλασσα από επίθεση με ουκρανικό ναυτικό drone.

Το CPC εξάγει κυρίως από το Καζακστάν μέσω της Ρωσίας και του τερματικού σταθμού της Μαύρης Θάλασσας. Το Καζακστάν χαρακτήρισε την επίθεση απαράδεκτη.

Στη λίστα δυτικών κυρώσεων τα δυο τάνκερ

Τα ναυτικά drones είναι ταχύπλοα σκάφη χωρίς πλήρωμα γεμάτα με εκρηκτικά που πλέουν προς τους στόχους τους πριν εκραγούν.

Έπαιξαν εξέχοντα ρόλο στην αντεπίθεση της Ουκρανίας στη Μαύρη Θάλασσα, βοηθώντας στην απώθηση του μεγάλου στόλου πολεμικών πλοίων της Ρωσίας.

Το δεξαμενόπλοιο Kairos, μήκους 274 μέτρων, υπέστη έκρηξη και έπιασε φωτιά την Παρασκευή, ενώ βρισκόταν καθ’ οδόν από την Αίγυπτο προς τη Ρωσία, σύμφωνα με ανακοίνωση του τουρκικού υπουργείου Μεταφορών. Το πλήρωμα εκκενώθηκε από σωστικά σκάφη, ενώ συνεχίζονται οι προσπάθειες κατάσβεσης της πυρκαγιάς, ανέφερε το υπουργείο.

Το Virat φέρεται να χτυπήθηκε περίπου 35 ναυτικά μίλια ανοιχτά, ανατολικότερα στη Μαύρη Θάλασσα, ανέφερε το υπουργείο. Το πλοίο αυτό δέχτηκε ξανά επίθεση το Σάββατο από μη επανδρωμένα σκάφη, με αποτέλεσμα να προκληθούν μικρές ζημιές στη δεξιά πλευρά του πάνω από την ίσαλο γραμμή, πρόσθεσε το υπουργείο. Ανέφερε ότι το πλοίο ήταν σε σταθερή κατάσταση και το πλήρωμα σε καλή υγεία.

Τόσο το Kairos όσο και το Virat βρίσκονται σε λίστα πλοίων που υπόκεινται σε κυρώσεις που επιβλήθηκαν κατά της Ρωσίας μετά την εισβολή της στην Ουκρανία το 2022, σύμφωνα με στοιχεία της LSEG.



Η Τουρκία εξέφρασε ανησυχία για τις επιθέσεις, λέγοντας ότι τα περιστατικά έλαβαν χώρα στην Αποκλειστική Οικονομική Ζώνη της και έθεσαν σοβαρούς κινδύνους για την ασφάλεια.

Η Άγκυρα βρίσκεται σε επαφή με τα αρμόδια μέρη για να αποτρέψει την εξάπλωση του πολέμου στη Μαύρη Θάλασσα και να προστατεύσει τα οικονομικά συμφέροντα και τις επιχειρήσεις της χώρας στην περιοχή, δήλωσε ο εκπρόσωπος του τουρκικού υπουργείου Εξωτερικών, Οντζού Κετσελί, σε ανάρτησή του στο X.

Ukraine hits tankers in Black Sea in escalation against Russia



Ukrainian naval drones hit two oil tankers from Russia's so-called "shadow fleet" as they travelled through the Black Sea, Ukrainian officials have said.



Footage verified by the BBC shows waterborne drones speeding… pic.twitter.com/DP9rkUVGsz — Mike Alderson FRSA (@OpenEyeComms) November 30, 2025

