ΚΟΣΜΟΣ

29.11.2025 15:41

Τουρκία: Πετρελαιοφόρο δέχθηκε επίθεση θαλάσσιου drone (Video)

29.11.2025 15:41
mavri thalassa 9987- new

Πετρελαιοφόρο που έπλεε στα ανοικτά των τουρκικών ακτών στη Μαύρη Θάλασσα δέχθηκε το Σάββατο (29/11) επίθεση από μη επανδρωμένο σκάφος επιφανείας, αφού είχε γίνει στόχος παρόμοιας επίθεσης και χθες, Παρασκευή, το βράδυ, ανακοίνωσε το τουρκικό υπουργείο Μεταφορών.

«Το πλοίο Virat, το οποίο είχε δεχθεί επίθεση από μη επανδρωμένα σκάφη σε απόσταση περίπου 35 ναυτικών μιλίων στα ανοικτά των ακτών της Μαύρης Θάλασσας, δέχθηκε και πάλι επίθεση σήμερα το πρωί από θαλάσσια οχήματα χωρίς πλήρωμα», ανέφερε στην ανακοίνωσή του το υπουργείο.

Το πλοίο, που φέρει σημαία Γκάμπιας, «υπέστη ελαφρές ζημιές στη δεξιά πλευρά, πάνω από την ίσαλο γραμμή», διευκρίνισε το υπουργείο, υπογραμμίζοντας πως «δεν έχει εκδηλωθεί πυρκαγιά πάνω στο πλοίο και όλα τα μέλη του πληρώματος είναι καλά στην υγεία τους».

«Ομάδες διάσωσης διατηρούν απόσταση ασφαλείας από το πλοίο, καθώς δεν έχει εκπέμψει σήμα κινδύνου», αναφέρει ακόμη η ανακοίνωση του υπουργείου.

Σε ένα δεύτερο πετρελαιοφόρο που έφερε επίσης σημαία Γκάμπιας, εν πλω προς τη Ρωσία, ξέσπασε πυρκαγιά χθες βράδυ σε απόσταση 28 ναυτικών μιλίων στα ανοικτά των τουρκικών ακτών έπειτα από έκρηξη, σύμφωνα με τις τουρκικές αρχές.

Είκοσι πέντε μέλη πληρώματος αυτού του πλοίου, του Kairos, απομακρύνθηκαν και είναι όλοι καλά στην υγεία τους, δήλωσε σήμερα ο Τούρκος υπουργός Μεταφορών Αμπντουλκαντίρ Ουράλογλου.

Τα δύο πετρελαιοφόρα υπόκεινται σε δυτικές κυρώσεις λόγω μεταφοράς πετρελαίου από ρωσικά λιμάνια, παρά το εμπάργκο που επιβλήθηκε μετά τη ρωσική εισβολή στην Ουκρανία τον Φεβρουάριο του 2022.

Η τουρκική Διεύθυνση Θαλάσσιων Υποθέσεων (DGM) δημοσιοποίησε χθες βράδυ εικόνες που δείχνουν το Kairos να φλέγεται και πυκνό μαύρο καπνό να υψώνεται πάνω από το πλοίο.

Η DGM διευκρίνισε πως οι δεξαμενές του πετρελαιοφόρου ήταν άδειες –εκτός από τα δικά του καύσιμα– και ήταν εν πλω προς το ρωσικό λιμάνι Νοβοροσίσκ, που βρίσκεται στη βορειοανατολική ακτή της Μαύρης Θάλασσας κοντά στην είσοδο της Αζοφικής Θάλασσας, στη νότια Ρωσία.

Ο σημαντικός τερματικός σταθμός πετρελαίου που βρίσκεται κοντά στο λιμάνι του Νοβοροσίσκ διέκοψε επίσης σήμερα νωρίς το πρωί τις δραστηριότητές του αφού επίθεση μη επανδρωμένου σκάφους επιφανείας προκάλεσε ζημιές σ’ ένα από τα τρία αγκυροβόλιά του, ανακοίνωσε η εταιρεία που εκμεταλλεύεται τον τερματικό σταθμό καταγγέλλοντας μια «στοχευμένη τρομοκρατική επίθεση».

Οι τουρκικές αρχές, που δεν έχουν διαπιστώσει μέχρι στιγμής ύπαρξη μόλυνσης γύρω από το Kairos, ανέφεραν ότι μία ομάδα ειδικών στο περιβάλλον και δύτες θα αναπτυχθούν εκεί μόλις κατασβεστεί η πυρκαγιά πάνω στο πλοίο.

Σύμφωνα με τον ειδικό ιστότοπο VesselFinder, το Kairos ναυπηγήθηκε το 2002 και το Virat το 2018. Τα δύο πλοία είναι στο στόχαστρο κυρώσεων από την Ευρωπαϊκή Ένωση και την Κοινοπολιτεία, αλλά και από τις ΗΠΑ για το Virat.

Ζελένσκι: «Ουκρανική αντιπροσωπεία βρίσκεται καθ’ οδόν προς τις ΗΠΑ»

Η ιστορική συνάντηση του Οικουμενικού Πατριάρχη με τον Πάπα στο Φανάρι (Video)

Ζακλίν Κένεντι: Στο «σφυρί» το βιολετί μάλλινο παλτό της εκλογικής νίκης

ΚΥΡΙΑΚΗ 30.11.2025 01:25
