Ζακλίν Κένεντι: Στο «σφυρί» το βιολετί μάλλινο παλτό της εκλογικής νίκης

Τον επόμενο μήνα σε δημοπρασία του οίκου Sotheby’s θα πωληθεί το βιολετί μάλλινο παλτό της Ζακλίν Κένεντι Ωνάση, το οποίο φορούσε τη νύχτα της εκλογής του Τζον Φ. Κένεντι στην προεδρία των ΗΠΑ στις 8 Νοεμβρίου 1960.

Το παλτό θα παρουσιαστεί στην «Τσάντες & Μόδα» (Handbags & Fashion) του Sotheby’s στα νέα παγκόσμια κεντρικά γραφεία του, στη Νέα Υόρκη στις 5-8 Δεκεμβρίου.

Για πρώτη φορά, είδη μόδας και αξεσουάρ θα παρουσιαστούν στον συγκεκριμένο χώρο.

