search
ΤΡΙΤΗ 30.12.2025 13:59
search
MENU CLOSE
ΚΟΣΜΟΣ

Tο Ποντίκι Web TΟ ΠΟΝΤΙΚΙ WEB

28.11.2025 18:12

Έκρηξη σε δεξαμενόπλοιο στη Μαύρη Θάλασσα – Πιθανόν να χτύπησε σε νάρκη

28.11.2025 18:12
tanker_new
φωτογραφία αρχείου

Έκρηξη και φωτιά ξέσπασαν στο μηχανοστάσιο ενός δεξαμενόπλοιου στη Μαύρη Θάλασσα, βόρεια του στενού του Βοσπόρου της Τουρκίας, την Παρασκευή, σύμφωνα με το ναυτιλιακό πρακτορείο Tribeca.

Το δεξαμενόπλοιο Kairos, που έπλεε υπό σημαία Γκάμπιας και με έρμα, βρισκόταν περίπου 52 μίλια βόρεια του Βοσπόρου όταν συνέβη το περιστατικό, ανέφερε το πρακτορείο. Το Tribeca ανέφερε ότι οι ενδείξεις δείχνουν ότι το πλοίο μπορεί να έχει χτυπήσει σε νάρκη και να κινδυνεύει να βυθιστεί, προσθέτοντας ότι ρυμουλκά διάσωσης και ακτοφυλακή στάλθηκαν για να βοηθήσουν.

Η ναυτιλιακή κυκλοφορία μέσω του στενού συνεχίστηκε, ανέφερε επίσης το πρακτορείο.

Διαβάστε επίσης:

Κρεμλίνο: Διαπραγματευόμαστε το σχέδιο για την Ουκρανία αποκλειστικά με τις ΗΠΑ

Δυτική Όχθη: Ισραηλινοί στρατιώτες εκτέλεσαν εν ψυχρώ Παλαιστινίους λίγα δευτερόλεπτα αφότου παραδόθηκαν – Βίντεο ντοκουμέντο

Τα σκάνδαλα «πνίγουν» τον Ζελένσκι – Παραιτήθηκε ο Γέρμακ, το δεξί χέρι του, μετά τις έρευνες για διαφθορά

google_news_icon

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΔΗΜΟΦΙΛΗ
agrotes_bloka_new_789
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Αγροτικές κινητοποιήσεις: Η κυβέρνηση προειδοποιεί με «plan B» και κυρώσεις – Δεν υποχωρούν οι αγρότες

ACROPOLIS_NEW_YEAR
ΕΛΛΑΔΑ

Ρεβεγιόν στην Αθήνα: Υπέροχες προτάσεις για παραμονή και ανήμερα της Πρωτοχρονιάς

astynomikos-xeiropedes
ΕΛΛΑΔΑ

Ρόδος: Συνελήφθη αστυνομικός με μισό κιλό κοκαΐνη, υπηρετεί στο αρχηγείο της ΕΛ.ΑΣ.

kennedy-center-trailer
ΚΟΣΜΟΣ

ΗΠΑ: Συγκρότημα τζαζ ακύρωσε τις εμφανίσεις του στο Κέντρο Κένεντι επειδή μετονομάστηκε σε «Κέντρο Τραμπ-Κένεντι»

sygrousi-dexamenoploiwn-kwnstantinoupoli
ΚΟΣΜΟΣ

Κωνσταντινούπολη: Συγκρούστηκαν δύο αγκυροβολημένα δεξαμενόπλοια (Video)

Δείτε όλες τις ειδήσεις
govgr-wallet_2912_1920-1080_new
ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ

Μπλόκα της Τροχαίας: Επιτρέπεται να δείξω το δίπλωμα από το κινητό; - Τι λέει ο νέος ΚΟΚ

karustianou
ΠΑΡΑΠΟΛΙΤΙΚΑ

Σε άλλη «πίστα» η Καρυστιανού

planitis-ermis
ΕΠΙΣΤΗΜΗ

Ερμής: Ο πλανήτης που κανονικά... δε θα έπρεπε να υπάρχει

papazisis
LIFESTYLE

Ιωάννης Παπαζήσης: «Έχω φύγει από παράσταση γιατί δεν μπορούσα να ανεχτώ μια συμπεριφορά»

danikas
ΠΑΡΑΠΟΛΙΤΙΚΑ

Ο Δανίκας και η «Χούντα των Αγροτών» (Video)

Δείτε όλες τις ειδήσεις

Το topontiki.gr σέβεται όλες τις απόψεις, αλλά διατηρεί το δικαίωμά του να μην αναρτά υβριστικά σχόλια και διαφημίσεις. Οι χρήστες που παραβιάζουν τους κανόνες συμπεριφοράς θα αποκλείονται. Τα σχόλια απηχούν αποκλειστικά τις απόψεις των αναγνωστών.

ΤΡΙΤΗ 30.12.2025 13:56
agrotes_bloka_new_789
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Αγροτικές κινητοποιήσεις: Η κυβέρνηση προειδοποιεί με «plan B» και κυρώσεις – Δεν υποχωρούν οι αγρότες

ACROPOLIS_NEW_YEAR
ΕΛΛΑΔΑ

Ρεβεγιόν στην Αθήνα: Υπέροχες προτάσεις για παραμονή και ανήμερα της Πρωτοχρονιάς

astynomikos-xeiropedes
ΕΛΛΑΔΑ

Ρόδος: Συνελήφθη αστυνομικός με μισό κιλό κοκαΐνη, υπηρετεί στο αρχηγείο της ΕΛ.ΑΣ.

1 / 3