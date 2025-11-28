Έκρηξη σε δεξαμενόπλοιο στη Μαύρη Θάλασσα – Πιθανόν να χτύπησε σε νάρκη

Έκρηξη και φωτιά ξέσπασαν στο μηχανοστάσιο ενός δεξαμενόπλοιου στη Μαύρη Θάλασσα, βόρεια του στενού του Βοσπόρου της Τουρκίας, την Παρασκευή, σύμφωνα με το ναυτιλιακό πρακτορείο Tribeca.

Το δεξαμενόπλοιο Kairos, που έπλεε υπό σημαία Γκάμπιας και με έρμα, βρισκόταν περίπου 52 μίλια βόρεια του Βοσπόρου όταν συνέβη το περιστατικό, ανέφερε το πρακτορείο. Το Tribeca ανέφερε ότι οι ενδείξεις δείχνουν ότι το πλοίο μπορεί να έχει χτυπήσει σε νάρκη και να κινδυνεύει να βυθιστεί, προσθέτοντας ότι ρυμουλκά διάσωσης και ακτοφυλακή στάλθηκαν για να βοηθήσουν.

Η ναυτιλιακή κυκλοφορία μέσω του στενού συνεχίστηκε, ανέφερε επίσης το πρακτορείο.

