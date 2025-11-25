Νέα ανατροπή στο Ναυάγιο της Ζακύνθου – Οι κληρονόμοι του «Παναγιώτη» ξαναχτυπούν μετά την αμετάκλητη απόφαση του Αρείου Πάγου!

Η υπόθεση του Ναυαγίου της Ζακύνθου, ενός από τα πιο εμβληματικά τοπόσημα της Ελλάδας, έχει τα τελευταία χρόνια μετατραπεί από ένα ζήτημα ιστορικής μνήμης και τουριστικής αξίας σε ένα σύνθετο νομικό και ιδιοκτησιακό διακύβευμα που απασχόλησε επανειλημμένα τα δικαστήρια της χώρας.

Το πλοίο «Παναγιώτης», που από το 1980 δεσπόζει στην παραλία της Ζακύνθου αποτελώντας ένα από τα πλέον αναγνωρίσιμα σύμβολα του νησιού διεθνώς, βρέθηκε στο επίκεντρο μιας μακράς αντιδικίας μεταξύ των κληρονόμων των συνιδιοκτητών και του Δήμου Ζακύνθου και του Ελληνικού Δημοσίου από την άλλη. Η πολυετής αυτή διαμάχη αν και φάνηκε ότι είχε ένα τέλος ύστερα από την απόφαση του Αρείου Πάγου, το περασμένο καλοκαίρι που είχε απορρίψει την αίτηση αναίρεσης των κληρονόμων του Αλέξανδρου Σουλάνη, ενός εκ των συνιδιοκτητών του πλοίου, εν τούτοις μετά την απόφαση των κληρονόμων να προβούν σε νέα νομική κίνηση κατά του Δημοσίου και του Δήμου Ζακύνθου παίρνει νέα τροπή.

Η δικαστική πορεία που προηγήθηκε ήταν μακρά και περίπλοκη. Την αφετηρία της χάραξε το 2016 ο Αλέξανδρος Σουλάνης, ο οποίος, ως κάτοχος ποσοστού 30% στο πλοίο «Παναγιώτης» –με τους συνιδιοκτήτες Παναγιώτη-Γεράσιμο Λυσικάτο και Ευστράτιο-Λαμπρινό Σταυράκη να κατέχουν 50% και 20% αντίστοιχα– κατέθεσε αίτηση ασφαλιστικών μέτρων κατά του Δήμου Ζακύνθου και του τότε ΤΕΙ Ιονίων Νήσων, διεκδικώντας τον έλεγχο της κυριότητας του πλοίου. Το Ειρηνοδικείο Ζακύνθου απέρριψε το αίτημα το 2017, ενώ και το Πρωτοδικείο που επιλήφθηκε στη συνέχεια έφτασε στο ίδιο συμπέρασμα. Μετά την απόρριψη των ασφαλιστικών μέτρων, η υπόθεση κλιμακώθηκε το 2021 με την κατάθεση αίτησης αναίρεσης στον Άρειο Πάγο. Εν τω μεταξύ, το 2022 ο Αλέξανδρος Σουλάνης έφυγε από τη ζωή, μεταβιβάζοντας τη διεκδίκηση στην κόρη και τα εγγόνια του, τα οποία συνέχισαν την προσπάθεια μέχρι την έκδοση της απόφασης 874/2025 του Αρείου Πάγου, που απέρριψε ως απαράδεκτη την αίτηση αναίρεσης και επιβεβαίωσε ουσιαστικά ότι η κυριότητα του ναυαγίου δεν ανήκει στους κληρονόμους, αλλά στο Δημόσιο.

Η επιχειρηματολογία του Δικαστηρίου βασίστηκε μεταξύ άλλων στην πάροδο δεκαετιών κατά τις οποίες οι συνιδιοκτήτες δεν άσκησαν νομή επί του πλοίου, αφήνοντάς το ουσιαστικά αδέσποτο. Επιπλέον, κρίθηκε ότι τα απομεινάρια του «Παναγιώτης» δεν συνιστούν πλέον «πλοίο» με τη νομική έννοια του όρου, καθώς έχουν εκλείψει τα απαραίτητα χαρακτηριστικά, όπως η δυνατότητα αυτοδύναμης κίνησης στη θάλασσα. Η απόφαση αυτή, που θεωρήθηκε καθοριστική, άνοιξε πλέον τον δρόμο για τη διάσωση, προστασία και αξιοποίηση του Ναυαγίου από τον Δήμο Ζακύνθου, ο οποίος βάσει νομοθετικής πρόβλεψης έχει αναλάβει τον θεσμικό ρόλο της διαχείρισης της περιοχής.

Η δημοτική αρχή, αλλά και οι εκπρόσωποι της Πολιτείας, υποδέχθηκαν την έκβαση ως ιστορική δικαίωση της τοπικής κοινωνίας. Ο δήμαρχος Ζακύνθου Γιώργος Στασινόπουλος είχε τονίσει ότι το ναυάγιο ανήκει οριστικά στους Ζακυνθινούς, επισημαίνοντας πως η απόφαση ανοίγει τον δρόμο για ένα ολοκληρωμένο σχέδιο συντήρησης και ανάδειξης του τοπόσημου.

Παρά ταύτα, η πλευρά των κληρονόμων δεν φαίνεται διατεθειμένη να εγκαταλείψει τη διεκδίκηση. Μετά την απόφαση του Αρείου Πάγου, είναι αποφασισμένοι να κινηθούν με νέα αγωγή, αυτή τη φορά στρεφόμενοι κατά του Ελληνικού Δημοσίου, του Υπουργείου Οικονομικών και του Δήμου Ζακύνθου. Στόχος τους είναι να αναγνωριστεί εκ νέου το ιδιοκτησιακό καθεστώς του «Παναγιώτης» βάσει των συμβολαίων και των νηολογιακών εγγράφων που διαθέτουν και τα οποία, όπως ισχυρίζονται , ουδέποτε αμφισβητήθηκαν επισήμως πριν από την έναρξη της πολυετούς δικαστικής διαμάχης. Η αγωγή αυτή, σύμφωνα με πληροφορίες του topontiki.gr αναμένεται να κατατεθεί εντός των επόμενων είκοσι ημερών και θα αποτελέσει το επόμενο βήμα στην προσπάθεια των κληρονόμων να επαναφέρουν στο προσκήνιο το ιδιοκτησιακό ζήτημα, αμφισβητώντας τη θέση του Δημοσίου ως κυρίου του ναυαγίου. Οι ενάγοντες θεωρούν πως, παρά την απόφαση του Αρείου Πάγου, υπάρχει ακόμη περιθώριο να τεκμηριώσουν δικαιώματα επί του πλοίου, επικαλούμενοι τα στοιχεία που διαθέτουν.

Διαβάστε επίσης:

Επένδυση σε νέα υπερσύγχρονη αποθήκη logistics από την AlfaOmega

Τα Ναυπηγεία Σκαραμαγκά στη νέα πράσινη εποχή της ναυτιλίας – Εντάχθηκαν στο πρόγραμμα Green Award

ΔΕΗ: Στροφή στις ΑΠΕ, έξοδος από τον λιγνίτη και επιθετική επέκταση σε νέες αγορές