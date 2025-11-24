ΔΕΗ: Στροφή στις ΑΠΕ, έξοδος από τον λιγνίτη και επιθετική επέκταση σε νέες αγορές

Η οριστική απομάκρυνση της ΔΕΗ από τη λιγνιτική παραγωγή λόγω του υψηλού κόστους ρύπων, σε συνδυασμό με τη μαζική ενίσχυση των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας και την επέκταση στο εξωτερικό, αποτελεί τον κεντρικό άξονα του επιχειρησιακού σχεδιασμού της εταιρείας για την περίοδο 2026-2028. Τα στοιχεία που παρουσιάστηκαν από τον πρόεδρο και διευθύνοντα σύμβουλο Γιώργο Στάσση αποτυπώνουν μια επιχείρηση που έχει ήδη αλλάξει οικονομική εικόνα και ανεβάζει τον πήχη των στόχων για τα επόμενα χρόνια.

Το 2019 η ΔΕΗ κατέγραφε ζημιές 1,7 δισ. ευρώ. Το 2024 εμφανίζει κέρδη 400 εκατ. ευρώ, με πρόβλεψη για 900 εκατ. ευρώ το 2028. Τα λειτουργικά κέρδη από 0,3 δισ. ευρώ το 2019 αυξάνονται σε 1,8 δισ. φέτος και αναμένεται να φτάσουν τα 2,9 δισ. το 2028. Παράλληλα, οι ετήσιες επενδύσεις έχουν εκτιναχθεί από 600 εκατ. ευρώ σε 3 δισ., ενώ το μέρισμα από μηδενικό αναμένεται να διαμορφωθεί στα 0,6 ευρώ ανά μετοχή για το 2025 και στα 1,2 ευρώ για το 2028.

Απολιγνιτοποίηση και άνοδος των ΑΠΕ

Οι μονάδες ΑΠΕ του ομίλου αυξήθηκαν από 3,2 GW το 2019 σε 5,5 GW το 2023 και στοχεύουν στα 12,7 GW το 2028. Αντίθετα, η λιγνιτική ισχύς μειώθηκε από 3,7 GW σε 0,6 GW και προβλέπεται να μηδενιστεί στο τέλος του 2026 με τη μετατροπή της Πτολεμαΐδας 5 σε μονάδα φυσικού αερίου.

Ανάλογη πορεία καταγράφουν οι εκπομπές διοξειδίου του άνθρακα: από 23,1 εκατ. τόνους το 2019 υποχωρούν στους 9,7 εκατ. το 2024 και εκτιμάται ότι θα μειωθούν στα 3,5 εκατ. το 2028.

Πέρα από την παραγωγή, η ΔΕΗ έχει προχωρήσει σε σημαντικές εξαγορές σε Ρουμανία και παρουσία σε Βουλγαρία, Κροατία και Ιταλία. Παράλληλα, δραστηριοποιείται πλέον σε τηλεπικοινωνιακές υπηρεσίες, στη φόρτιση ηλεκτρικών οχημάτων και στη λιανική αγορά, μέσω της εξαγοράς της Κωτσόβολος.

Η επόμενη δεκαετία χαρακτηρίζεται από έντονη αύξηση της ζήτησης ηλεκτρικής ενέργειας στην Ελλάδα και τη ΝΑ Ευρώπη. Η ανάπτυξη data centers, η απόσυρση λιγνιτικών μονάδων στα Βαλκάνια και οι γεωπολιτικές αναταράξεις –ιδίως μετά τον πόλεμο στην Ουκρανία– οδηγούν σε νέο ενεργειακό τοπίο.

Μέχρι το 2035, η ζήτηση ρεύματος σε Ελλάδα και Ρουμανία αναμένεται να είναι 25% υψηλότερη από το 2024. Ως το 2030 προβλέπεται:

– επταπλασιασμός στη ζήτηση ενέργειας από data centers

– εξαπλασιασμός των ηλεκτρικών οχημάτων

– τριπλασιασμός αντλιών θερμότητας

– αύξηση 10% στην οικιακή ψύξη

Το νέο παραγωγικό μείγμα

Για την κάλυψη της αυξανόμενης ζήτησης και της απολιγνιτοποίησης, η ΔΕΗ προβλέπει νέο χαρτοφυλάκιο μονάδων ΑΠΕ, φυσικού αερίου και αποθήκευσης ενέργειας. Το 2028 το συνολικό δυναμικό παραγωγής αναμένεται να φτάσει τα 16,6 GW, εκ των οποίων το 77% από ΑΠΕ – έναντι 58% σήμερα. Η χρήση λιγνίτη τερματίζεται πλήρως έως το 2026.

Η εικόνα που προκύπτει είναι μια εταιρεία που επιχειρεί πλήρη αλλαγή μοντέλου, με σταθερή απομάκρυνση από παρωχημένες τεχνολογίες και επιθετική τοποθέτηση στη νέα ενεργειακή πραγματικότητα. Το ζητούμενο για την επόμενη περίοδο είναι αν η ισχυρή οικονομική πορεία και η διεύρυνση της παρουσίας της ΔΕΗ θα μεταφραστούν σε πραγματικό όφελος για την αγορά και τους καταναλωτές, την ώρα που το κόστος ενέργειας παραμένει κρίσιμο ζήτημα για τα νοικοκυριά.

