ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 21.11.2025 08:39
21.11.2025 08:20

Κρι Κρι: Εξαγωγές γιαουρτιού και άνοδος παγωτού ενισχύουν τον τζίρο της, μειώνονται τα καθαρά κέρδη

21.11.2025 08:20
Σε υψηλούς ρυθμούς κύλησε το εννεάμηνο του 2025 για την Κρι Κρι, με την εταιρεία να καταγράφει ισχυρή αύξηση πωλήσεων, κυρίως χάρη στις εξαγωγές γιαουρτιού και την άνοδο της δραστηριότητας στο παγωτό. Ο κύκλος εργασιών ενισχύθηκε κατά 25,2% και ανήλθε σε 259,69 εκατ. ευρώ, έναντι 207,48 εκατ. ευρώ το αντίστοιχο διάστημα του 2024, επιβεβαιώνοντας τη δυναμική που έχει αποκτήσει η εταιρεία στις διεθνείς αγορές.

Παρά τη σημαντική άνοδο στον τζίρο, τα καθαρά κέρδη υποχώρησαν στα 31,14 εκατ. ευρώ από 36,36 εκατ. ευρώ πέρυσι, εξέλιξη που αποδίδεται στις πιέσεις στο κόστος και στις αλλαγές στις συνθήκες της εγχώριας αγοράς. Τα μικτά κέρδη ανήλθαν σε 72,16 εκατ. ευρώ, ενώ τα EBITDA διαμορφώθηκαν στα 42,94 εκατ., οριακά χαμηλότερα από το περσινό επίπεδο. Τα κέρδη προ φόρων διαμορφώθηκαν στα 38,13 εκατ. ευρώ.

Στο γιαούρτι, οι συνολικές πωλήσεις ενισχύθηκαν κατά 28,7% σε αξία και κατά 27,2% σε όγκο. Οι εξαγωγές αποτέλεσαν τον βασικό μοχλό ανάπτυξης, φθάνοντας τα 140 εκατ. ευρώ και καταγράφοντας εντυπωσιακή αύξηση 42,7%. Πλέον, σχεδόν το 70% της δραστηριότητας στα γαλακτοκομικά προέρχεται από το εξωτερικό. Η μεγαλύτερη ώθηση ήρθε από το Ηνωμένο Βασίλειο, όπου οι πωλήσεις ανέβηκαν κατά 63%, και την Ιταλία, που σημείωσε άνοδο 21%.

Στην ελληνική αγορά γιαουρτιού, οι πωλήσεις ξεπέρασαν τα 63 εκατ. ευρώ, σημειώνοντας άνοδο 5,8%. Παρ’ όλα αυτά, η ενίσχυση των προϊόντων ιδιωτικής ετικέτας –τα οποία αυξάνουν το μερίδιό τους σε όγκο στο 37,9%– συνεχίζει να πιέζει τις επώνυμες μάρκες. Η Κρι Κρι έχασε 1,3 μονάδες μεριδίου, το οποίο διαμορφώθηκε στο 13,8%, παραμένοντας όμως στη δεύτερη θέση της αγοράς.

Στο παγωτό, οι πωλήσεις στην Ελλάδα ενισχύθηκαν κατά 8,3%, κυρίως λόγω της ανάπτυξης του δικτύου και του εμπλουτισμού της προϊοντικής γκάμας. Ακόμη πιο δυναμική ήταν η πορεία στο εξωτερικό, όπου οι πωλήσεις αυξήθηκαν κατά 38,3%, με αιχμή το Greek Frozen Yogurt και νέες συνεργασίες στην ιδιωτική ετικέτα.

Με την εξαγωγική δραστηριότητα να αποτελεί πλέον το βασικό πυλώνα ανάπτυξης και τον κλάδο παγωτού να ενισχύει το συνολικό αποτέλεσμα, η Κρι Κρι κλείνει το εννεάμηνο του 2025 με ισχυρές εμπορικές επιδόσεις, αλλά με πίεση στην τελική γραμμή των κερδών.

