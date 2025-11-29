Ιστορικές στιγμές στο Φανάρι: Υπεγράφη η Κοινή Δήλωση Πάπα Λέοντος και Πατριάρχη Βαρθολομαίου

Σε μια συγκυρία με ισχυρό συμβολισμό για ολόκληρη τη Χριστιανοσύνη, 1.700 χρόνια μετά την Α΄ Οικουμενική Σύνοδο, ο Οικουμενικός Πατριάρχης Βαρθολομαίος υποδέχτηκε τον Πάπας της Ρώμης Λέοντας ΙΔ’.

Πριν από λίγο, στην Αίθουσα του Θρόνου του Πατριαρχικού Οίκου πραγματοποιήθηκε η Τελετή Υπογραφής της Κοινής Δήλωσης.

Λίγο πριν τις 14:30 ο Πάπας Λέων έφτασε στην έδρα του Οικουμενικού Πατριαρχείου όπου εκεί τον περίμενε ο Οικουμενικός Πατριάρχης Βαρθολομαίος μπροστά από τον ναό.

Οι δύο προκαθήμενοι, αφού άναψαν μαζί κερί και προσκύνησαν την άγια εικόνα μαζί στον ναό, όπου εψάλη Δοξολογία. Παρόντες ήταν μεταξύ άλλων ο Πατριάρχης Αλεξανδρείας Θεόδωρος, ιεράρχες των Εκκλησιών της Κωνσταντινούπολης και της Ρώμης, καθώς και εκπρόσωποι των διπλωματικών αρχών.

«Σας υποδεχόμαστε με χαρά και αγαλλίαση», είπε ο Πατριάρχης Βαρθολομαίος απευθυνόμενος στον Πάπα Λέοντα και έκανε εκτενή αναφορά στην σύμπνοια που υπήρχε με τον προκάτοχό του, Πάπα Φραγκίσκο λέγοντας ότι δεν κατάφερε. Σημείωσε δε, ότι είναι σημαντικό το γεγονός ότι το πρώτο εκτός Ιταλίας ταξίδι του Πάπα Λέοντος είναι στο μέρος που θεμελιώθηκε η χριστιανική εκκλησία, στη Νίκαια και στο κέντρο της Ορθοδοξίας στο Φανάρι. «Το μήνυμα της ενότητας των δύο εκκλησιών, είπε ο Πατριάρχης, το θεωρούμε πιο σημαντικό από ποτέ. Σας καλωσορίζουμε ως αδελφό, ανανεώνουμε τη δέσμευση των εκκλησιών μας να φέρουμε την ειρήνη και τη συμφιλίωση στον κόσμο», είπε ο Πατριάρχης.

«Το πνεύμα της αγάπης σας έφερε στην Τουρκία και στο Οικουμενικό Πατριαρχείο.

Το πρώτο ταξίδι θα ευλογήσει τη θητεία σας», είπε ακόμη ο Οικουμενικός Πατριάρχης απευθυνόμενος στον Πάπα.

«Στη δική μας παράδοση ήρθατε για να πάρετε την ευλογία», πρόσθεσε.

«Αγαπητέ εν Χριστώ αδελφέ. Χαίρομαι που μοιράζομαι την προσευχή μαζί σας. Συγκινήθηκα μπαίνοντας στην εκκλησία, ένιωσα ότι βάδιζα στα βήματα του προκατόχου μου. Χαίρομαι που έχω τη δυνατότητα να γνωρίζω κάποιους από τους προκατόχους μου και είχα την ευκαιρία να χαράξω κοινή γραμμή μαζί τους για ζητήματα της εκκλησίας. Ζήσαμε εξαίρετες στιγμές γιατί γιορτάσαμε μαζί με τους αδελφούς μας την επέτειο των 1.700 ετών από την πρώτη ιερά σύνοδο. Εμπνευστήκαμε από την προσευχή του Ιησού να είμαστε ενωμένοι, αναλαμβάνουμε αυτό το έργο με σταθερή δέσμευση. Θα γιορτάσουμε τη μνήμη του Αγίου Ανδρέα. Είναι σημαντική η ένωση και η ενότητα των εκκλησιών», αντέτεινε ο Πάπας.

Μετά την υπογραφή της Διακήρυξης, θα ακολουθήσει η παρουσίαση των ιεραρχών εκατέρωθεν και των λοιπών μελών της παπικής συνοδείας και κατ’ ιδίαν συνάντηση του Πάπα με τον Οικουμενικό Πατριάρχη στο πατριαρχικό γραφείο.

Αρνήθηκε να προσευχηθεί στο Μπλε Τζαμί

Ο πάπας Λέων επισκέφθηκε σήμερα το φημισμένο Μπλε Τζαμί της Κωνσταντινούπολης, βγάζοντας τα παπούτσια του σε ένδειξη σεβασμού, αλλά χωρίς να φανεί να προσεύχεται κατά την πρώτη επίσκεψή του ως ηγέτη της Ρωμαιοκαθολικής Εκκλησίας σε ένα μουσουλμανικό χώρο λατρείας στη διάρκεια της τετραήμερης παραμονής του στην Τουρκία.

Ο πρώτος Aμερικανός πάπας υποκλίθηκε ελαφρώς πριν εισέλθει στο τζαμί και ξεναγήθηκε από τον ιμάμη του και τον μουφτή της Κωνσταντινούπολης μέσα στο συγκρότημα του μεγάλου αυτού μουσουλμανικού τεμένους, που μπορεί να χωρέσει 10.000 πιστούς.

Ο Λέων, βαδίζοντας με λευκές κάλτσες, χαμογελούσε στη διάρκεια της 20λεπτης επίσκεψης και αστειεύθηκε με έναν από τους ξεναγούς του, τον Ασκίν Μουσά Τουντσά, κορυφαίο μουεζίνη του τζαμιού – ο ιερωμένος που καλεί για προσευχή.

Ο Τουντσά είπε στους δημοσιογράφους μετά την επίσκεψη στο τζαμί πως ρώτησε τον πάπα Λέοντα στη διάρκεια της επίσκεψης αν επιθυμεί να προσευχηθεί, αλλά ο πάπας είπε ότι προτιμά να επισκεφθεί απλώς το τζαμί.

