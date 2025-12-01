search
ΤΡΙΤΗ 02.12.2025 00:48
search
MENU CLOSE
ΚΟΣΜΟΣ

Tο Ποντίκι Web TΟ ΠΟΝΤΙΚΙ WEB

01.12.2025 19:17

Ο Τραμπ προειδοποιεί το Ισραήλ να μην «αναμειχθεί» στη Συρία

01.12.2025 19:17
trump syria

Ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ προειδοποιεί το Ισραήλ να μην αποσταθεροποιήσει τη Συρία και τη νέα ηγεσία της.

«Είναι πολύ σημαντικό το Ισραήλ να διατηρήσει έναν ισχυρό και αληθινό διάλογο με τη Συρία και να μην λάβει χώρα τίποτα που θα επηρεάσει την εξέλιξη της Συρίας σε ένα ευημερούν κράτος», λέει ο Τραμπ στην πλατφόρμα του Truth Social.

Ο Τραμπ δηλώνει «πολύ ικανοποιημένος» με την απόδοση της Συρίας υπό τον νέο πρόεδρό της, Άχμεντ αλ-Σαρά, έναν πρώην αντάρτη που πραγματοποίησε μια ιστορική επίσκεψη στον Λευκό Οίκο τον Νοέμβριο.

Ο Τραμπ πιέζει για ένα σύμφωνο ασφαλείας μεταξύ Ισραήλ και Συρίας από τότε που ο ισλαμιστικός συνασπισμός του Σαρά ανέτρεψε τον μακροχρόνιο ηγέτη Μπασάρ αλ Άσαντ πριν από ένα χρόνο.

Ωστόσο, οι εντάσεις έχουν αυξηθεί λόγω των επιθέσεων του Ισραήλ στη Συρία, όπου οι Ισραηλινές Αμυντικές Δυνάμεις διατηρούν παρουσία στο νότο. Στην πιο θανατηφόρα μέχρι στιγμής, ισραηλινά στρατεύματα δέχτηκαν πυρά κατά τη διάρκεια επιχείρησης σύλληψης, με έξι στρατιώτες να τραυματίζονται. Τα συριακά μέσα ενημέρωσης ανέφεραν ότι 13 άνθρωποι σκοτώθηκαν στη σύγκρουση.

Ο Τραμπ λέει ότι ο Σαρά «εργάζεται επιμελώς για να διασφαλίσει ότι θα συμβούν καλά πράγματα και ότι τόσο η Συρία όσο και το Ισραήλ θα έχουν μια μακρά και ευημερούσα σχέση μαζί».

Προσθέτει ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες «κάνουν ό,τι είναι δυνατόν για να διασφαλίσουν ότι η κυβέρνηση της Συρίας θα συνεχίσει να κάνει αυτό που είχε σκοπό» να ανοικοδομήσει τη χώρα που έχει πληγεί από τον πόλεμο.

Οι καλές σχέσεις μεταξύ Συρίας και Ισραήλ θα προσθέσουν στις προσπάθειές του για μια ευρύτερη ειρήνη στη Μέση Ανατολή εν μέσω της εύθραυστης εκεχειρίας στη Γάζα, η οποία τέθηκε σε ισχύ τον Οκτώβριο, προσθέτει ο Τραμπ.

Διαβάστε επίσης:

Το τελεσίγραφο του Τραμπ στον Μαδούρο: «Παραιτείσαι και φεύγεις από τη Βενεζουέλα» – Τι απάντησε

Η Μελάνια Τραμπ αποκαλύπτει την χριστουγεννιάτικη διακόσμηση του Λευκού Οίκου για το 2025 – Δείτε τις φωτογραφίες

ΗΠΑ: Σήκωσαν F-16 για την αναχαίτιση πολιτικού αεροσκάφους που πετούσε πάνω από το Μαρ-α-Λάγκο

google_news_icon

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΔΗΜΟΦΙΛΗ
xoupis geetha 77- new
Χωρίς κατηγορία

Αρχηγός ΓΕΕΘΑ: Τη στιγμή που θα χρειαστεί, το αποτέλεσμα πρέπει να είναι νικηφόρο – Τεχνολογία, πληροφορία και ταχύτητα οι νέοι κρίσιμοι παράγοντες

athina stolismeni 88- new
ΕΛΛΑΔΑ

Το εντυπωσιακό video από drone με τη στολισμένη Αθήνα που έγινε viral

putin 665- new
ΚΟΣΜΟΣ

Πούτιν: Ενημερώθηκε για την κατάληψη των Ποκρόβσκ και Βοβτσάνσκ – «Η Ουκρανία αδυνατεί να αντιδράσει»

agrotes mploka
ΕΛΛΑΔΑ

Κλιμακώνονται οι αγροτικές κινητοποιήσεις σε όλη τη χώρα: Αιφνιδιαστική κάθοδος αγροτών στην Εγνατία Οδό – Κλειστό το ρεύμα προς Ξάνθη (Video)

MixCollage-01-Dec-2025-11-34-PM-5500
ΕΛΛΑΔΑ

Κινηματογραφική καταδίωξη ανήλικου Ρομά στη Θεσσαλονίκη – Οδηγούσε κλεμμένο μηχανάκι στο αντίθετο ρεύμα (Video)

Δείτε όλες τις ειδήσεις
kairos vroxi 776- new
ΕΛΛΑΔΑ

Σάκης Αρναούτογλου: Πότε έρχεται νέα επιδείνωση του καιρού (Video)

germanou
LIFESTYLE

Γερμανού για απιστία: «Συμφωνώ με τον Νίκο Κουρή - Είναι εγωιστική σχέση αλλά είναι ανθρώπινη»

kteo
ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ

ΚΤΕΟ: Αυτά τα οχήματα δεν υποχρεούνται να περάσουν από τεχνικό έλεγχο

eurovision-2026-vienna
MEDIA

Eurovision: Η Ισπανία εκτός διαγωνισμού λόγω του Ισραήλ - Πιθανή η κατάρρευση του θεσμού (Video)

dimos-verikios-new
MEDIA

Βερύκιος: «Λέω αυτά που θέλω και μετά το βουλώνω» - H αναφορά στον Τσουρό και τον Λιάγκα

Δείτε όλες τις ειδήσεις

Το topontiki.gr σέβεται όλες τις απόψεις, αλλά διατηρεί το δικαίωμά του να μην αναρτά υβριστικά σχόλια και διαφημίσεις. Οι χρήστες που παραβιάζουν τους κανόνες συμπεριφοράς θα αποκλείονται. Τα σχόλια απηχούν αποκλειστικά τις απόψεις των αναγνωστών.

ΤΡΙΤΗ 02.12.2025 00:48
xoupis geetha 77- new
Χωρίς κατηγορία

Αρχηγός ΓΕΕΘΑ: Τη στιγμή που θα χρειαστεί, το αποτέλεσμα πρέπει να είναι νικηφόρο – Τεχνολογία, πληροφορία και ταχύτητα οι νέοι κρίσιμοι παράγοντες

athina stolismeni 88- new
ΕΛΛΑΔΑ

Το εντυπωσιακό video από drone με τη στολισμένη Αθήνα που έγινε viral

putin 665- new
ΚΟΣΜΟΣ

Πούτιν: Ενημερώθηκε για την κατάληψη των Ποκρόβσκ και Βοβτσάνσκ – «Η Ουκρανία αδυνατεί να αντιδράσει»

1 / 3