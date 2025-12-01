Ο Τραμπ προειδοποιεί το Ισραήλ να μην «αναμειχθεί» στη Συρία

Ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ προειδοποιεί το Ισραήλ να μην αποσταθεροποιήσει τη Συρία και τη νέα ηγεσία της.

«Είναι πολύ σημαντικό το Ισραήλ να διατηρήσει έναν ισχυρό και αληθινό διάλογο με τη Συρία και να μην λάβει χώρα τίποτα που θα επηρεάσει την εξέλιξη της Συρίας σε ένα ευημερούν κράτος», λέει ο Τραμπ στην πλατφόρμα του Truth Social.

Ο Τραμπ δηλώνει «πολύ ικανοποιημένος» με την απόδοση της Συρίας υπό τον νέο πρόεδρό της, Άχμεντ αλ-Σαρά, έναν πρώην αντάρτη που πραγματοποίησε μια ιστορική επίσκεψη στον Λευκό Οίκο τον Νοέμβριο.

Ο Τραμπ πιέζει για ένα σύμφωνο ασφαλείας μεταξύ Ισραήλ και Συρίας από τότε που ο ισλαμιστικός συνασπισμός του Σαρά ανέτρεψε τον μακροχρόνιο ηγέτη Μπασάρ αλ Άσαντ πριν από ένα χρόνο.

Ωστόσο, οι εντάσεις έχουν αυξηθεί λόγω των επιθέσεων του Ισραήλ στη Συρία, όπου οι Ισραηλινές Αμυντικές Δυνάμεις διατηρούν παρουσία στο νότο. Στην πιο θανατηφόρα μέχρι στιγμής, ισραηλινά στρατεύματα δέχτηκαν πυρά κατά τη διάρκεια επιχείρησης σύλληψης, με έξι στρατιώτες να τραυματίζονται. Τα συριακά μέσα ενημέρωσης ανέφεραν ότι 13 άνθρωποι σκοτώθηκαν στη σύγκρουση.

Ο Τραμπ λέει ότι ο Σαρά «εργάζεται επιμελώς για να διασφαλίσει ότι θα συμβούν καλά πράγματα και ότι τόσο η Συρία όσο και το Ισραήλ θα έχουν μια μακρά και ευημερούσα σχέση μαζί».

Προσθέτει ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες «κάνουν ό,τι είναι δυνατόν για να διασφαλίσουν ότι η κυβέρνηση της Συρίας θα συνεχίσει να κάνει αυτό που είχε σκοπό» να ανοικοδομήσει τη χώρα που έχει πληγεί από τον πόλεμο.

Οι καλές σχέσεις μεταξύ Συρίας και Ισραήλ θα προσθέσουν στις προσπάθειές του για μια ευρύτερη ειρήνη στη Μέση Ανατολή εν μέσω της εύθραυστης εκεχειρίας στη Γάζα, η οποία τέθηκε σε ισχύ τον Οκτώβριο, προσθέτει ο Τραμπ.

