ΗΠΑ: Σήκωσαν F-16 για την αναχαίτιση πολιτικού αεροσκάφους που πετούσε πάνω από το Μαρ-α-Λάγκο

Στρατιωτικά αεροσκάφη των ΗΠΑ αναχαίτισαν το Σάββατο ένα πολιτικό αεροσκάφος που πετούσε μέσα από προσωρινά περιορισμένο εναέριο χώρο πάνω από το Παλμ Μπιτς της Φλόριντα, όπου βρίσκεται το κτήμα Μαρ-α-Λάγκο του Προέδρου Τραμπ, σύμφωνα με τη Διοίκηση Αεροδιαστημικής Άμυνας της Βόρειας Αμερικής.

Το πολιτικό αεροπλάνο εισήλθε στον εναέριο χώρο γύρω στις 4:20 μ.μ. EST εκείνο το απόγευμα, δήλωσε η NORAD. Απέστειλε μαχητικά αεροσκάφη F-16 στο σημείο, τα οποία αρχικά έστειλαν φωτοβολίδες για να τραβήξουν την προσοχή του πιλότου πριν συνοδεύσουν το αεροπλάνο εκτός της περιορισμένης ζώνης.

«Οι φωτοβολίδες, οι οποίες μπορεί να ήταν ορατές στο κοινό, χρησιμοποιούνται με τη μέγιστη προσοχή στην ασφάλεια, καίγονται γρήγορα και πλήρως και δεν αποτελούν κίνδυνο για τους ανθρώπους στο έδαφος», δήλωσε η NORAD. Η διοίκηση είναι ένας κοινός οργανισμός των ΗΠΑ και του Καναδά που χειρίζεται τις αεροδιαστημικές και ναυτιλιακές προειδοποιήσεις για τη Βόρεια Αμερική.

Pilots, @NORADCommand fighters intercepted an aircraft violating restricted airspace over Palm Beach, FL, resulting in flares being deployed. Check NOTAMs before EVERY flight!https://t.co/LBjYKCWNYx@flywithaopa — 1st AF/America's AOC (@1stAF) November 30, 2025

Η NORAD υπενθύμισε στους πιλότους της γενικής αεροπορίας να ελέγχουν τις «Ειδοποιήσεις προς τους Αεροπόρους» ή NOTAMS, οι οποίες είναι έγκαιρες ειδοποιήσεις που ειδοποιούν τους πιλότους για τυχόν αλλαγές στον εθνικό εναέριο χώρο, συμπεριλαμβανομένων των προσωρινών περιορισμών πτήσεων, πριν από κάθε πτήση. Οι προσωρινοί περιορισμοί πτήσεων απαγορεύουν την είσοδο αεροσκαφών σε ορισμένους εναέριους χώρους για καθορισμένες χρονικές περιόδους.

Η διοίκηση δήλωσε ότι τα στρατιωτικά αεροσκάφη «θα ανταποκριθούν σε αεροσκάφη που παραβιάζουν τον [Προσωρινό Περιορισμό Πτήσης] και θα λάβουν τα απαραίτητα μέτρα για να επιτύχουν συμμόρφωση, ένα σενάριο που ενθαρρύνουμε όλους τους πιλότους να αποφεύγουν».

Η αναχαίτιση το Σάββατο ακολούθησε «πολλαπλές παραβιάσεις του περιορισμένου εναέριου χώρου από αεροσκάφη γενικής αεροπορίας» πάνω από το Παλμ Μπιτς νωρίτερα μέσα στην εβδομάδα, σύμφωνα με την NORAD, η οποία δήλωσε ότι η διοίκηση έχει ανταποκριθεί σε περισσότερες από 40 «διαδρομές ενδιαφέροντος» που παραβίασαν τους προσωρινούς περιορισμούς πτήσεων στην περιοχή του Γουέστ Παλμ Μπιτς από τότε που ο Πρόεδρος Τραμπ ανέλαβε τα καθήκοντά του τον Ιανουάριο.

Το κτήμα του Τραμπ βρίσκεται στο Παλμ Μπιτς και το γκολφ κλαμπ του στο Γουέστ Παλμ. Ο πρόεδρος βρισκόταν στο Μαρ-α-Λάγκο κατά τη διάρκεια του Σαββατοκύριακου των Ευχαριστιών.

Λιγότερο από δύο μήνες αφότου ο Τραμπ ξεκίνησε τη δεύτερη προεδρική του θητεία, στις αρχές Μαρτίου, η NORAD δήλωσε ότι στρατιωτικά αεροσκάφη είχαν ήδη αναχαιτίσει 20 πολιτικά αεροσκάφη που παραβίαζαν τους προσωρινούς περιορισμούς πτήσεων κοντά στο σπίτι του στο Παλμ Μπιτς.

Το 2017, κατά τη διάρκεια της πρώτης θητείας του Τραμπ, ένα ζευγάρι μαχητικών αεροσκαφών F-15 απογειώθηκαν για να αναχαιτίσουν ένα μη ανταποκρινόμενο αεροσκάφος κοντά στο Μαρ-α-Λάγκο. Αξιωματούχοι δήλωσαν ότι η στρατιωτική δράση δημιούργησε μια «ηχητική έκρηξη», τον ήχο που δημιουργούνταν από αεροπλάνα που ταξίδευαν με υπερηχητικές ταχύτητες στον αέρα, κάτι που ανησύχησε τους κατοίκους της περιοχής.

