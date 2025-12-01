Κινηματογραφική ληστεία με λεία 2 εκατ. ευρώ στην Καλαμπρία: Έκλεισαν τον δρόμο με δύο φλεγόμενα οχήματα (Video)

Κινηματογραφική ληστεία έλαβε χώρα στην Καλάμπρια.

Οι ληστές την είχαν «στήσει» σε τεθωρακισμένο όχημα εταιρείας σεκιούριτι, που μετέφερε 2 εκατ. ευρώ στη σήραγγα μεταξύ των κόμβων Σκύλα και Μπαγκνάρα.

Reggio Calabria, assalto al portavalori in autostrada 👉 https://t.co/C3RsNLLwLs pic.twitter.com/qRHcZ7gAPD — Tg La7 (@TgLa7) December 1, 2025

Μπλόκαραν την κυκλοφορία, τοποθετώντας δύο οχήματα, μπροστά από τη σήραγγα και βάζοντας τους φωτιά. Παράλληλα, πέταξαν καρφιά στον δρόμο, ώστε να εμποδίσουν το τεθωρακισμένο να κάνει ελιγμούς.

Οι ληστές προκειμένου να εκφοβίσουν τους επιβαίνοντες άνοιξαν πυρ και αφού πήραν τα χρήματα, τράπηκαν σε φυγή. Ευτυχώς δεν τραυματίστηκε κανείς.

