search
ΔΕΥΤΕΡΑ 01.12.2025 23:58
search
MENU CLOSE
ΚΟΣΜΟΣ

Tο Ποντίκι Web TΟ ΠΟΝΤΙΚΙ WEB

01.12.2025 16:59

Κινηματογραφική ληστεία με λεία 2 εκατ. ευρώ στην Καλαμπρία: Έκλεισαν τον δρόμο με δύο φλεγόμενα οχήματα (Video)

01.12.2025 16:59
italia (1)

Κινηματογραφική ληστεία έλαβε χώρα στην Καλάμπρια.

Οι ληστές την είχαν «στήσει» σε τεθωρακισμένο όχημα εταιρείας σεκιούριτι, που μετέφερε 2 εκατ. ευρώ στη σήραγγα μεταξύ των κόμβων Σκύλα και Μπαγκνάρα.

Μπλόκαραν την κυκλοφορία, τοποθετώντας δύο οχήματα, μπροστά από τη σήραγγα και βάζοντας τους φωτιά. Παράλληλα, πέταξαν καρφιά στον δρόμο, ώστε να εμποδίσουν το τεθωρακισμένο να κάνει ελιγμούς.

Οι ληστές προκειμένου να εκφοβίσουν τους επιβαίνοντες άνοιξαν πυρ και αφού πήραν τα χρήματα, τράπηκαν σε φυγή. Ευτυχώς δεν τραυματίστηκε κανείς.

Διαβάστε επίσης

Σαγκάη: Κατέβασαν από τη σκηνή γιαπωνέζα τραγουδίστρια εν μέσω συναυλίας μετά τη διπλωματική ένταση Κίνας-Ιαπωνίας (Video)

CNN: «Οι απειλές του Τραμπ φέρνουν τον πόλεμο με τη Βενεζουέλα πιο κοντά καθώς οι αντιφάσεις αυξάνονται»

«Rage bait» η Λέξη της Χρονιάς 2025 του Λεξικού της Οξφόρδης – Πώς η οργή «πουλάει»

google_news_icon

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΔΗΜΟΦΙΛΗ
putin 665- new
ΚΟΣΜΟΣ

Πούτιν: Ενημερώθηκε για την κατάληψη των Ποκρόβσκ και Βοβτσάνσκ – «Η Ουκρανία αδυνατεί να αντιδράσει»

agrotes mploka
ΕΛΛΑΔΑ

Κλιμακώνονται οι αγροτικές κινητοποιήσεις σε όλη τη χώρα: Αιφνιδιαστική κάθοδος αγροτών στην Εγνατία Οδό – Κλειστό το ρεύμα προς Ξάνθη (Video)

MixCollage-01-Dec-2025-11-34-PM-5500
ΕΛΛΑΔΑ

Κινηματογραφική καταδίωξη ανήλικου Ρομά στη Θεσσαλονίκη – Οδηγούσε κλεμμένο μηχανάκι στο αντίθετο ρεύμα (Video)

raper poorstacy nekros – new
LIFESTYLE

Poorstacy: Εντοπίστηκε νεκρός ο ράπερ – Αναφορές για πιθανή αυτοκτονία του 26χρονου μουσικού – Η υποψηφιότητα για Grammy

canada stratiwtes
ΚΟΣΜΟΣ

Καναδάς: Συμφωνία για ένταξη στο πρόγραμμα SAFE της ΕΕ

Δείτε όλες τις ειδήσεις
kairos vroxi 776- new
ΕΛΛΑΔΑ

Σάκης Αρναούτογλου: Πότε έρχεται νέα επιδείνωση του καιρού (Video)

germanou
LIFESTYLE

Γερμανού για απιστία: «Συμφωνώ με τον Νίκο Κουρή - Είναι εγωιστική σχέση αλλά είναι ανθρώπινη»

kteo
ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ

ΚΤΕΟ: Αυτά τα οχήματα δεν υποχρεούνται να περάσουν από τεχνικό έλεγχο

eurovision-2026-vienna
MEDIA

Eurovision: Η Ισπανία εκτός διαγωνισμού λόγω του Ισραήλ - Πιθανή η κατάρρευση του θεσμού (Video)

dimos-verikios-new
MEDIA

Βερύκιος: «Λέω αυτά που θέλω και μετά το βουλώνω» - H αναφορά στον Τσουρό και τον Λιάγκα

Δείτε όλες τις ειδήσεις

Το topontiki.gr σέβεται όλες τις απόψεις, αλλά διατηρεί το δικαίωμά του να μην αναρτά υβριστικά σχόλια και διαφημίσεις. Οι χρήστες που παραβιάζουν τους κανόνες συμπεριφοράς θα αποκλείονται. Τα σχόλια απηχούν αποκλειστικά τις απόψεις των αναγνωστών.

ΔΕΥΤΕΡΑ 01.12.2025 23:58
putin 665- new
ΚΟΣΜΟΣ

Πούτιν: Ενημερώθηκε για την κατάληψη των Ποκρόβσκ και Βοβτσάνσκ – «Η Ουκρανία αδυνατεί να αντιδράσει»

agrotes mploka
ΕΛΛΑΔΑ

Κλιμακώνονται οι αγροτικές κινητοποιήσεις σε όλη τη χώρα: Αιφνιδιαστική κάθοδος αγροτών στην Εγνατία Οδό – Κλειστό το ρεύμα προς Ξάνθη (Video)

MixCollage-01-Dec-2025-11-34-PM-5500
ΕΛΛΑΔΑ

Κινηματογραφική καταδίωξη ανήλικου Ρομά στη Θεσσαλονίκη – Οδηγούσε κλεμμένο μηχανάκι στο αντίθετο ρεύμα (Video)

1 / 3