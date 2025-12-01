search
ΔΕΥΤΕΡΑ 01.12.2025 20:17
search
MENU CLOSE
ΚΟΣΜΟΣ

Tο Ποντίκι Web TΟ ΠΟΝΤΙΚΙ WEB

01.12.2025 15:48

«Rage bait» η Λέξη της Χρονιάς 2025 του Λεξικού της Οξφόρδης – Πώς η οργή «πουλάει»

01.12.2025 15:48
social_media_new
via Pixabay

«Rage bait», αυτολεξεί «δόλωμα οργής», ένας όρος της αργκό που περιγράφει εκείνους η δράση των οποίων σε μέσα κοινωνικής δικτύωσης στοχεύει στην πρόκληση οργής των χρηστών με σκοπό οι πρώτοι να αυξήσουν τη διαδικτυακή τους αλληλεπίδραση, είναι η Λέξη της Χρονιάς του Λεξικού της Οξφόρδης.

Ο όρος επιλέχθηκε μετά από δημόσια ψηφοφορία στην οποία συμμετείχαν 30.000 άτομα και από ανάλυση δεδομένων που καταδεικνύουν την αυξανόμενη χρήση του όρου στη γλώσσα, σύμφωνα με ανακοίνωση που δημοσιεύθηκε σήμερα από τον εκδοτικό οίκο του έγκριτου βρετανικού πανεπιστημίου, ο οποίος εκδίδει το Λεξικό της Οξφόρδης.

Το «Rage bait» ορίζεται ως το «διαδικτυακό περιεχόμενο που στόχος του είναι να προκαλέσει θυμό ή οργή λόγω του εκνευριστικού, προκλητικού ή προσβλητικού χαρακτήρα του, που συνήθως αναρτάται με στόχο την αύξηση της επισκεψιμότητας ή της αλληλεπίδρασης σε μια συγκεκριμένη ιστοσελίδα ή λογαριασμό σε μέσα κοινωνικής δικτύωσης».

Η Λέξη της Χρονιάς για το 2024 ήταν το «brain rot», που κυριολεκτικά σημαίνει «κάψιμο εγκεφάλου», ένας όρος που αναφέρεται για να περιγράψει τη ψηφιακή πλύση εγκεφάλου ή αποβλάκωση που προκύπτει από την εκτεταμμένη έκθεση σε περιεχόμενο χαμηλού επιπέδου σε μέσα κοινωνικής δικτύωσης.

Για τον Κάσπερ Γκέιθχοουλ, πρόεδρο του γλωσσολογικού τμήματος στο Oxford University Press, αυτές οι λέξεις δείχνουν «πώς οι ψηφιακές πλατφόρμες αναδιαμορφώνουν τον τρόπο που σκεφτόμαστε και συμπεριφερόμαστε».

Το «Rage bait» ξεπέρασε τον όρο «aura farming», την πρακτική της καλλιέργειας μιας κουλ και χαρισματικής εικόνας, και το «biohack». Το biohack αναφέρεται σε προσπάθειες «βελτίωσης ή βελτιστοποίησης της ψυχικής και σωματικής απόδοσης, της υγείας, της μακροζωίας ή της ευεξίας κάποιου, αλλάζοντας τη διατροφή του», τον τρόπο ζωής του ή μέσω «της χρήσης φαρμάκων, συμπληρωμάτων ή τεχνολογικών συσκευών».

Τον περασμένο μήνα, το ηλεκτρονικό λεξικό ενός άλλου μεγάλου έγκριτου πανεπιστημίου, του Cambridge, όρισε τη λέξη «parasocial» ως τη λέξη του 2025. Ο όρος περιγράφει μια μονόπλευρη σχέση στην οποία ένα άτομο αισθάνεται κοντά σε μια διασημότητα, έναν φανταστικό χαρακτήρα ή κάτι αποτέλεσμα Τεχνητής Νοημοσύνης.

Το λεξικό British Collins, από την πλευρά του, ανέδειξε για το φετινό έτος τον όρο «vibe coding», τη δημιουργία κώδικα υπολογιστή από μη ειδικούς που χρησιμοποιούν φυσική γλώσσα με τη βοήθεια της Τεχνητής Νοημοσύνης.

Διαβάστε επίσης:

Υποδοχή με… αυγά και αλεύρι στον ακροδεξιό Μπαρντελά

Αντιμέτωπη με την πραγματικότητα του Κρεμλίνου η αμερικανική διπλωματία – Πώς οι ΗΠΑ θα πείσουν τη Ρωσία να αποδεχτεί τη συμφωνία

Ζαχάροβα για την πρόταση «προληπτικών χτυπημάτων» κατά της Ρωσίας από το ΝΑΤΟ: «Ανεύθυνες δηλώσεις»

google_news_icon

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΔΗΜΟΦΙΛΗ
xioni ipa 88- new
ΚΟΣΜΟΣ

Σε επιφυλακή 16 εκατομμύρια Αμερικανοί από χειμερινή καταιγίδα – Ποιες πολιτείες «ντύνονται» στα λευκά

Jafar Panahi
LIFESTYLE

Ιράν: Σε φυλάκιση ενός έτους καταδικάστηκε ο βραβευμένος σκηνοθέτης Τζαφάρ Παναχί

dikastirio
ΕΛΛΑΔΑ

Αθώοι…1.061 κατηγορούμενοι για «κύκλωμα» που χορηγούσε ψευδείς γνωματεύσεις σε αιτούντες άσυλο

kreas
ΕΛΛΑΔΑ

«Χωρίς φρένο» οι τιμές στα κρέατα – Απλησίαστο το μοσχάρι με 55% αύξηση της τιμής του την τελευταία διετία

tzoumerka 669- new
ΕΛΛΑΔΑ

Μeteo: Πάνω από 1.000 χιλιοστά βροχής «έπνιξαν» τα Τζουμέρκα τον Νοέμβριο – Πού αλλού καταγράφηκαν μεγάλη ύψη βροχής

Δείτε όλες τις ειδήσεις
kairos vroxi 776- new
ΕΛΛΑΔΑ

Σάκης Αρναούτογλου: Πότε έρχεται νέα επιδείνωση του καιρού (Video)

germanou
LIFESTYLE

Γερμανού για απιστία: «Συμφωνώ με τον Νίκο Κουρή - Είναι εγωιστική σχέση αλλά είναι ανθρώπινη»

eurovision-2026-vienna
MEDIA

Eurovision: Η Ισπανία εκτός διαγωνισμού λόγω του Ισραήλ - Πιθανή η κατάρρευση του θεσμού (Video)

arystianoy tsipras papastavrou kammenos
ΚΑΛΧΑΣ

Τα γκάλοπ για Καρυστιανού μετά… Καραχάλιο, η Ιθάκη και οι ψήφοι, η Κόβεσι κρίνει τον ανασχηματισμό, ο Παπασταύρου και οι σταυροί, ο Καμμένος και η Κίμπερλι   

dimos-verikios-new
MEDIA

Βερύκιος: «Λέω αυτά που θέλω και μετά το βουλώνω» - H αναφορά στον Τσουρό και τον Λιάγκα

Δείτε όλες τις ειδήσεις

Το topontiki.gr σέβεται όλες τις απόψεις, αλλά διατηρεί το δικαίωμά του να μην αναρτά υβριστικά σχόλια και διαφημίσεις. Οι χρήστες που παραβιάζουν τους κανόνες συμπεριφοράς θα αποκλείονται. Τα σχόλια απηχούν αποκλειστικά τις απόψεις των αναγνωστών.

ΔΕΥΤΕΡΑ 01.12.2025 20:17
xioni ipa 88- new
ΚΟΣΜΟΣ

Σε επιφυλακή 16 εκατομμύρια Αμερικανοί από χειμερινή καταιγίδα – Ποιες πολιτείες «ντύνονται» στα λευκά

Jafar Panahi
LIFESTYLE

Ιράν: Σε φυλάκιση ενός έτους καταδικάστηκε ο βραβευμένος σκηνοθέτης Τζαφάρ Παναχί

dikastirio
ΕΛΛΑΔΑ

Αθώοι…1.061 κατηγορούμενοι για «κύκλωμα» που χορηγούσε ψευδείς γνωματεύσεις σε αιτούντες άσυλο

1 / 3