Το ChatGPT μπαίνει επίσημα στην Οξφόρδη: Πρόσβαση για κάθε φοιτητή και καθηγητή

Το Πανεπιστήμιο της Οξφόρδης γίνεται επίσημα το πρώτο ίδρυμα στη Βρετανία που προσφέρει σε όλους τους φοιτητές και εργαζόμενους πρόσβαση στο ChatGPT Edu.

Η πρόσβαση θα είναι για ένα χρόνο καθώς συμφωνήθηκε να ακολουθηθεί ένα πιλοτικό πρόγραμμα στο οποίο 750 φοιτητές, καθηγητές και μέλη του προσωπικού σε διάφορες σχολές και κολλέγια θα χρησιμοποιούν.

Η αντιπρύτανης ψηφιακής στρατηγικής, καθηγήτρια Αν Τρέφεδεν, χαρακτήρισε την κίνηση «σημαντικό βήμα στη συνεχιζόμενη ψηφιακή μετάβαση του πανεπιστημίου».

Το ChatGPT Edu έχει σχεδιαστεί ειδικά για πανεπιστημιακή χρήση και προσφέρει αυξημένα επίπεδα ασφάλειας και προστασίας δεδομένων, ώστε οι πληροφορίες να παραμένουν εντός του ιδρύματος. Όλοι οι φοιτητές θα μπορούν να το χρησιμοποιούν ως εργαλείο μελέτης, προσαρμοσμένο στις ανάγκες τους, ανοίγοντας νέους δρόμους στη μάθηση και τη δημιουργία.

Παράλληλα, το πανεπιστήμιο θα οργανώσει σεμινάρια και εκπαιδευτικά προγράμματα για τη χρήση του όπως και άλλων εργαλείων γενετικής τεχνητής νοημοσύνης.

