Αντιμέτωπη με την πραγματικότητα του Κρεμλίνου η αμερικανική διπλωματία – Πώς οι ΗΠΑ θα πείσουν τη Ρωσία να αποδεχτεί τη συμφωνία

Μέσα στη λέσχη ιδιωτικών μελών Shell Bay του Ομίλου Γουίτκοφ στη Νότια Φλόριντα, οι αντιπροσωπείες από την Ουάσινγκτον και το Κίεβο αντιμετώπισαν το Σαββατοκύριακο η μία την άλλη για «σκληρές αλλά πολύ εποικοδομητικές» διαπραγματεύσεις καθώς οι ΗΠΑ προσπαθούν να πείσουν την Ουκρανία να συμβιβαστεί σε μια ειρηνευτική συμφωνία με τη Ρωσία.

Μια πηγή με άμεση γνώση των συνομιλιών της Φλόριντα – στις οποίες συμμετείχαν ο υπουργός Εξωτερικών των ΗΠΑ Μάρκο Ρούμπιο, ο ειδικός απεσταλμένος Στιβ Γουίτκοφ και ο γαμπρός του προέδρου Ντόναλντ Τραμπ, Τζάρεντ Κούσνερ – λέει στο CNN ότι οι εντατικές διαπραγματεύσεις ήταν ένα «βήμα προς τα εμπρός» και «βασίστηκαν στην πρόοδο στη Γενεύη», όπου πραγματοποιήθηκε την περασμένη εβδομάδα ένας πρώτος γύρος συζητήσεων σχετικά με τις προτάσεις των ΗΠΑ για τον τερματισμό του ρωσικού πολέμου στην Ουκρανία.

«Θα ήταν πολύ πρόωρο να πούμε ότι οριστικοποιήσαμε τα πάντα εδώ, καθώς πολλά πράγματα πρέπει ακόμη να γίνουν», δήλωσε η πηγή στο CNN.

«Ωστόσο, η συνάντηση ήταν πολύ στοχευμένη και οι πιο προβληματικές πτυχές των ειρηνευτικών προτάσεων συζητήθηκαν λεπτομερώς», πρόσθεσε η πηγή, υπονοώντας ότι θα μπορούσε να σημειωθεί κάποια πρόοδος σε ορισμένους τομείς.

Μία από τις πιο «προβληματικές πτυχές» της αρχικής ειρηνευτικής πρότασης των ΗΠΑ των 28 σημείων ήταν η προϋπόθεση για την Ουκρανία να αποκηρύξει επίσημα την επιδίωξή της, η οποία κατοχυρώνεται στο σύνταγμά της, να ενταχθεί στο ΝΑΤΟ – μια βασική ρωσική απαίτηση για τερματισμό του πολέμου και κάτι που οι Ουκρανοί αξιωματούχοι συνεχίζουν να απορρίπτουν.

Ωστόσο, η πηγή του CNN αναφέρει τώρα ότι οι διαπραγματευτές έχουν συζητήσει ένα πιθανό σενάριο στο οποίο η Ουκρανία ουσιαστικά θα αποκλειστεί από την ένταξη στην υπό την ηγεσία των ΗΠΑ δυτική στρατιωτική συμμαχία μέσω ρυθμίσεων που θα πρέπει να αποτελέσουν αντικείμενο διαπραγμάτευσης απευθείας μεταξύ των κρατών μελών του ΝΑΤΟ και της Μόσχας.

«Η Ουκρανία δεν θα πιεστεί να απορρίψει επίσημα, με τη νομική έννοια, αυτή την επιδίωξη», δήλωσε η πηγή στο CNN.

«Αλλά αν οι Ηνωμένες Πολιτείες έχουν κάτι να συμφωνήσουν με τη Ρωσία σε διμερές επίπεδο ή αν η Ρωσία θέλει να λάβει κάποιες διαβεβαιώσεις από το ΝΑΤΟ σε πολυμερές επίπεδο, τότε αυτό δεν εμπλέκει την Ουκρανία στη διαδικασία λήψης αποφάσεων», πρόσθεσε η πηγή.

Μια τελική απόφαση για αυτό που θα ήταν ένας εξαιρετικά ευαίσθητος συμβιβασμός -πιθανώς μη δημοφιλής μεταξύ των κρατών του ΝΑΤΟ- δεν έχει ακόμη ληφθεί και τελικά θα ληφθεί από τον Ουκρανό πρόεδρο, τόνισε η πηγή στο CNN.

Αλλά αυτό υποδηλώνει ότι, καθώς προχωρούν οι διαπραγματεύσεις ΗΠΑ-Ουκρανίας και καθώς ο Γουίτκοφ ταξιδεύει στη Μόσχα για συνομιλίες στο Κρεμλίνο, διερευνώνται δημιουργικές λύσεις για να παρακαμφθούν οι κόκκινες γραμμές του Κιέβου.

Ένας άλλος από αυτούς τους προβληματικούς τομείς είναι η απαίτηση του Κρεμλίνου, η οποία ενσωματώθηκε και στην ειρηνευτική πρόταση των 28 σημείων των ΗΠΑ, να παραδώσει η Ουκρανία εδάφη στην περιοχή Ντονμπάς της Ανατολικής Ουκρανίας που έχουν προσαρτηθεί, αλλά δεν έχουν ακόμη κατακτηθεί, από τη Ρωσία.

Το σχέδιο των ΗΠΑ ανέφερε ότι η περιοχή, η οποία περιλαμβάνει μια «ζώνη φρουρίου» από βαριά οχυρωμένες πόλεις και κωμοπόλεις που θεωρούνται κρίσιμες για την ασφάλεια της Ουκρανίας, θα γίνει ρωσική αποστρατιωτικοποιημένη ζώνη, την οποία η Μόσχα θα διοικεί αλλά δεν θα αναπτύσσει στρατιωτικές δυνάμεις.

Η πηγή, η οποία έχει άμεση γνώση των διαπραγματεύσεων, λέει στο CNN ότι οι συζητήσεις προχωρούν και σε αυτό το ζήτημα – ένα από τα πιο αμφιλεγόμενα στις διαπραγματεύσεις.

«Η ιδέα να παραχωρηθεί ο έλεγχος στους Ρώσους, όπου αυτό θα αποδυνάμωνε σημαντικά την άμυνα της Ουκρανίας και θα καθιστούσε πιο πιθανό να συμβεί περαιτέρω πιθανή επιθετικότητα και θα μείωνε σημαντικά την ικανότητα της Ουκρανίας, είναι εκτός πεδίου εφαρμογής», δήλωσε η πηγή στο CNN.

«Αλλά αυτό δεν σημαίνει ότι δεν υπάρχουν πιθανοί τρόποι για τη διατήρηση των συνταγματικών διατάξεων και τη διατήρηση της ασφάλειας της Ουκρανίας», πρόσθεσε η πηγή.

Ωστόσο, η πηγή αρνήθηκε να συζητήσει ποιες συγκεκριμένες επιλογές βρίσκονται υπό συζήτηση, λέγοντας ότι το ζήτημα είναι «πολύ ευαίσθητο».

«Πιστεύω πραγματικά ότι αν δημοσιοποιηθεί, μπορεί να καταστρέψουμε την πιθανή λύση», δήλωσε η πηγή στο CNN.

Μπορεί να αποκαλυφθεί και ένα άλλο spoiler τις επόμενες ημέρες: ένα Κρεμλίνο που μέχρι στιγμής αρνείται να περιορίσει οποιαδήποτε από τις μαξιμαλιστικές απαιτήσεις του να υποτάξει την Ουκρανία πριν τερματίσει τον πόλεμο.

Εν μέσω υπαινιγμών για ουκρανικούς συμβιβασμούς που σφυρηλατούνται από τους Αμερικανούς διαπραγματευτές, η επόμενη και μεγαλύτερη πρόκληση στην αμερικανική διπλωματία μπορεί να είναι να πείσει τη Ρωσία να τους αποδεχτεί.

