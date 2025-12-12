Γαλλία: Στους δρόμους οι αγρότες για τη θανάτωση ζώων και την πολιτική της ΕΕ – Πέταξαν… περιττώματα στους αστυνομικούς (Video)

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.
Μπλόκα σε οδικούς άξονες στήνουν και οι Γάλλοι αγρότες, διαμαρτυρόμενοι για την κυβερνητική διαχείριση της οζώδους δερματίτιδας που πλήττει τα βοοειδή, αλλά και την πολιτική της ΕΕ απέναντι στη γεωργία.
Mάλιστα, σε μια κλιμακωση των κινητοποιήσεών τους πέταξαν περιττώματα ζώων σε αστυνομικούς και κυβερνητικά κτίρια.
Οι αγρότες αντιτίθενται στην απόφαση της γαλλικής κυβέρνησης να θανατώνονται όλα τα βοοειδή στις αγροτικές μονάδες όπου εντοπίζεται κρούσμα οζώδους δερματίτιδας.
Στην περιοχή της Αριέζ την Πέμπτη το βράδυ, η αστυνομία χρησιμοποίησε βία εναντίον 500 διαδηλωτών, ενώ διαδηλώσεις πραγματοποιήθηκαν στο Μπορντό, την Αζέν, το Περιγκέ και στον αυτοκινητόδρομο A75, σύμφωνα με το γαλλικό υπουργείο Εσωτερικών.
Η οζώδης δερματίτιδα είναι μια μεταδοτική ιογενής ασθένεια των βοοειδών η οποία εντοπίστηκε τις τελευταίες ημέρες σε 74 αγροκτήματα στη Γαλλία. Η υπουργός Γεωργίας της Γαλλίας, Ανί Ζενεβάρντ, δήλωσε ότι «δεν υπάρχει εναλλακτική λύση» και ότι χωρίς την άμεση θανάτωση, η ασθένεια «θα μπορούσε να σκοτώσει 1,5 εκατομμύριο βοοειδή» στη Γαλλία. «Εάν δεν λάβουμε μέτρα η Ευρώπη θα θέσει τη Γαλλία σε καραντίνα και τίποτα δεν θα φύγει από τη χώρα. Ούτε ζώα, ούτε τυρί, ούτε γάλα. Ακόμα και τώρα, ενώ έχουμε την κατάσταση υπό έλεγχο, δεν μπορούμε πλέον να εξάγουμε ούτε ένα τυρί από νωπό γάλα στον Καναδά και στη Βρετανία», πρόσθεσε η υπουργός.
Η ‘Ανι Ζενεβάρντ καταδίκασε «ανεπιφύλακτα» μέσω του λογαριασμού της στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, «τις ενέργειες μιας μειοψηφίας», επισημαίνοντας ότι η ασθένεια πρωτοεμφανίστηκε στη Γαλλία στις 29 Ιουνίου, ότι υπήρξαν περισσότερα από 70 κρούσματα στην περιοχή της Σαβοΐας, αλλά και ότι «χάρη στην αποπληθυσμό των πληγέντων αγροκτημάτων, καταφέραμε να εξαλείψουμε τον ιό σε αυτήν την περιοχή». «Εκεί, οι αγρότες έχουν καταλάβει ότι, για να σώσουν ολόκληρο τον τομέα, η θανάτωση είναι η μόνη λύση» πρόσθεσε η υπουργός.
Από την άλλη η Συνομοσπονδία Γάλλων Αγροτών, ανακοίνωσε μέσω Facebook αποκλεισμούς δρόμων σε όλη τη Γαλλία, «για να δοθεί ένα τέλος σε αυτή την τρέλα», υπογραμμίζοντας ότι η διαχείριση της κρίσης που επέλεξε η κυβέρνηση «είναι πιο τρομακτική από την ίδια την ασθένεια».
Όπως αναφέρουν γαλλικά μέσα ενημέρωσης, ναι μεν δεν υπάρχει ειδική αντιιική θεραπεία για την οζώδη δερματίτιδα, αλλά υπάρχουν εμβόλια, τα οποία παρέχονται από το απόθεμα έκτακτης ανάγκης της Ευρωπαϊκής Ένωσης και διανέμονται από τη γαλλική κυβέρνηση στις ζώνες εμβολιασμού που δημιουργούνται γύρω από τις μονάδες με κρούσματα της νόσου.
