Γαλλία: Στους δρόμους οι αγρότες για τη θανάτωση ζώων και την πολιτική της ΕΕ – Πέταξαν… περιττώματα στους αστυνομικούς (Video)

Μπλόκα σε οδικούς άξονες στήνουν και οι Γάλλοι αγρότες, διαμαρτυρόμενοι για την κυβερνητική διαχείριση της οζώδους δερματίτιδας που πλήττει τα βοοειδή, αλλά και την πολιτική της ΕΕ απέναντι στη γεωργία.

Mάλιστα, σε μια κλιμακωση των κινητοποιήσεών τους πέταξαν περιττώματα ζώων σε αστυνομικούς και κυβερνητικά κτίρια.

🚨🇫🇷 FRENCH FARMERS TO EU… “EAT SHIT”: POLICE CARS SMEARED IN MANURE AS RAGE BOILS OVER



French farmers have escalated their protests… literally, by dumping piles of manure on police vehicles in a furious rejection of EU policies that they say are killing their livelihoods.



At… pic.twitter.com/H08Kad9g0p — Mario Nawfal (@MarioNawfal) December 12, 2025

🚨🇫🇷 Meanwhile in France



French citizens alongside farmers are protesting again across the entire country, spraying politicians homes with manure and setting fires outside Government buildings.



The French – just like the rest of Europe have had enough. pic.twitter.com/ONzxdj3c6W — Concerned Citizen (@BGatesIsaPyscho) December 12, 2025

Οι αγρότες αντιτίθενται στην απόφαση της γαλλικής κυβέρνησης να θανατώνονται όλα τα βοοειδή στις αγροτικές μονάδες όπου εντοπίζεται κρούσμα οζώδους δερματίτιδας.

🔴FRANCE 🇨🇵| #Clashes (intense) broke out Thursday evening, December 11, between French farmers and police in #BordesSurArize. The cause : a herd of 208 cows threatened with slaughter. Police used tear gas on the group of protesting farmers, some from a helicopter. Ongoing event. pic.twitter.com/wNCNF2oQAW — Nanana365 (@nanana365media) December 11, 2025

Στην περιοχή της Αριέζ την Πέμπτη το βράδυ, η αστυνομία χρησιμοποίησε βία εναντίον 500 διαδηλωτών, ενώ διαδηλώσεις πραγματοποιήθηκαν στο Μπορντό, την Αζέν, το Περιγκέ και στον αυτοκινητόδρομο A75, σύμφωνα με το γαλλικό υπουργείο Εσωτερικών.

Υπουργός Γεωργίας: «Σε καραντίνα η Γαλλία εάν δεν λάβουμε μέτρα»

Η οζώδης δερματίτιδα είναι μια μεταδοτική ιογενής ασθένεια των βοοειδών η οποία εντοπίστηκε τις τελευταίες ημέρες σε 74 αγροκτήματα στη Γαλλία. Η υπουργός Γεωργίας της Γαλλίας, Ανί Ζενεβάρντ, δήλωσε ότι «δεν υπάρχει εναλλακτική λύση» και ότι χωρίς την άμεση θανάτωση, η ασθένεια «θα μπορούσε να σκοτώσει 1,5 εκατομμύριο βοοειδή» στη Γαλλία. «Εάν δεν λάβουμε μέτρα η Ευρώπη θα θέσει τη Γαλλία σε καραντίνα και τίποτα δεν θα φύγει από τη χώρα. Ούτε ζώα, ούτε τυρί, ούτε γάλα. Ακόμα και τώρα, ενώ έχουμε την κατάσταση υπό έλεγχο, δεν μπορούμε πλέον να εξάγουμε ούτε ένα τυρί από νωπό γάλα στον Καναδά και στη Βρετανία», πρόσθεσε η υπουργός.

🚨🇫🇷 Meanwhile in France



French citizens alongside farmers are protesting again across the entire country, spraying politicians homes with manure and setting fires outside Government buildings.



The French – just like the rest of Europe have had enough. pic.twitter.com/ONzxdj3c6W — Concerned Citizen (@BGatesIsaPyscho) December 12, 2025

Η ‘Ανι Ζενεβάρντ καταδίκασε «ανεπιφύλακτα» μέσω του λογαριασμού της στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, «τις ενέργειες μιας μειοψηφίας», επισημαίνοντας ότι η ασθένεια πρωτοεμφανίστηκε στη Γαλλία στις 29 Ιουνίου, ότι υπήρξαν περισσότερα από 70 κρούσματα στην περιοχή της Σαβοΐας, αλλά και ότι «χάρη στην αποπληθυσμό των πληγέντων αγροκτημάτων, καταφέραμε να εξαλείψουμε τον ιό σε αυτήν την περιοχή». «Εκεί, οι αγρότες έχουν καταλάβει ότι, για να σώσουν ολόκληρο τον τομέα, η θανάτωση είναι η μόνη λύση» πρόσθεσε η υπουργός.

«Πιο τρομακτική από την ίδια την ασθένεια η τρέλα της κυβέρνησης»

Από την άλλη η Συνομοσπονδία Γάλλων Αγροτών, ανακοίνωσε μέσω Facebook αποκλεισμούς δρόμων σε όλη τη Γαλλία, «για να δοθεί ένα τέλος σε αυτή την τρέλα», υπογραμμίζοντας ότι η διαχείριση της κρίσης που επέλεξε η κυβέρνηση «είναι πιο τρομακτική από την ίδια την ασθένεια».

Όπως αναφέρουν γαλλικά μέσα ενημέρωσης, ναι μεν δεν υπάρχει ειδική αντιιική θεραπεία για την οζώδη δερματίτιδα, αλλά υπάρχουν εμβόλια, τα οποία παρέχονται από το απόθεμα έκτακτης ανάγκης της Ευρωπαϊκής Ένωσης και διανέμονται από τη γαλλική κυβέρνηση στις ζώνες εμβολιασμού που δημιουργούνται γύρω από τις μονάδες με κρούσματα της νόσου.

Διαβάστε επίσης:

Τουρκικό πλοίο τυλίχθηκε στις φλόγες σε λιμάνι της Ουκρανίας (Video)

Αρχεία Επστάιν: Τραμπ, Κλίντον, Μπιλ Γκέιτς, Στιβ Μπάνον και άλλοι σε πρόσφατα δημοσιευμένες φωτογραφίες

Μυστικές συναντήσεις μεταξύ του FBI και του διαπραγματευτή της Ουκρανίας στη σκιά του σκανδάλου διαφθοράς αποκαλύπτει η Washington Post