ΕΛΛΑΔΑ

07.12.2025 07:10

Πέλλα: Συγκινεί το video με τον κτηνοτρόφο που νοσηλεύεται με εγκεφαλικό γιατί θα του θανατώσουν τα ζώα λόγω ευλογιάς

07.12.2025 07:10
pella ktinotrofos 1

Υπό στενή ιατρική παρακολούθηση, με συμπτώματα εγκεφαλικού, εξακολουθεί να νοσηλεύεται στο νοσοκομείο Γιαννιτσών Πέλλας ο ηλικιωμένος κτηνοτρόφος, που χάνει τα 450 πρόβατα, μετά την διάγνωση ευλογιάς στο κοπάδι του. Ο συγκεκριμένος παραγωγός είχε ανεβάσει βίντεο με την ταλαιπωρία του όλα αυτά τα χρόνια προκειμένου να κρατήσει καθαρό το κοπάδι με τα τελευταία πρόβατα της ιστορικής φυλής Ρουμλουκιού, τα οποία πρόκειται να θανατωθούν λόγω της ευλογιάς.

Πρόκειται για τη δεύτερη σπάνια ελληνική φυλή, που επίκειται να θανατωθεί εξαιτίας της ζωονόσου και οι αγροτοκτηνοτρόφοι σε όλη την Ελλάδα είναι υπ’ ατμόν, μετά τη φυλή Πελαγονίας.

Ο άνδρας δεν άντεξε τη συναισθηματική φόρτιση και κατέρρευσε, ενώ η κόρη του ανέφερε (στο protothema), πως η κατάσταση του πατέρα της επιδεινώθηκε μετά την απόφαση για την αναγκαστική θανάτωση του κοπαδιού του.

Το γεγονός έχει ξεσηκώσει ακόμη περισσότερο τους παραγωγούς, οι οποίοι είδαν την αγωνία του ηλικιωμένου άνδρα αλλά και της οικογένειάς του.

Τα ζώα ήταν να θανατωθούν τις προηγούμενες μέρες αλλά λόγω της κακοκαιρίας πρόκειται να θανατωθούν τη Δευτέρα, χωρίς σύμφωνα με όσα έχουν γίνει γνωστά, να έχει βρεθεί λύση από το ΥΠΑΑΤ, ώστε να κρατηθεί το γενετικό υλικό της φυλής.

