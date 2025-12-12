Βίντεο: Η στιγμή που ο πρωθυπουργός του Πακιστάν «μπουκάρει» στη συνάντηση Πούτιν – Ερντογάν επειδή… βαρέθηκε να περιμένει

Τη στιγμή που ο πρωθυπουργός του Πακιστάν, Σεχμπάζ Σαρίφ, αποφάσισε να εισβάλλει στη συνάντηση ανάμεσα σε Βλαντιμίρ Πούτιν και Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν κατέγραψε ο φακός ξένων τηλεοπτικών δικτύων.

Ο Σαρίφ ήταν προγραμματισμένο να συναντηθεί με τον Ρώσο πρόεδρο στο περιθώριο διεθνούς φόρουμ στο Τουρκμενιστάν.

Σύμφωνα με το RT India, ο πρωθυπουργός του Πακιστάν περίμενε επί 40 λεπτά, μαζί με τον υπουργό Εξωτερικών του, Ισάκ Νταρ, για τη συνάντηση με τον Πούτιν, προτού αποφασίσει να… πάρει την κατάσταση στα χέρια του.

Έκατσε για δέκα λεπτά και αποχώρησε

Σε σχετικό βίντεο που ήρθε στο «φως», ο πρωθυπουργός του Πακιστάν καταγράφεται τη στιγμή που «μπουκάρει» στην εν εξελίξει συνάντηση του Ρώσου προέδρου με τον Τούρκο ομόλογό του, αφού, όπως φαίνεται, βαρέθηκε να περιμένει.

❗️The Moment PM Sharif Gate-crashed Putin's Meeting With Erdogan After Waiting For 40 Mins https://t.co/r4L9XhA9IY pic.twitter.com/shi7YLMgmP — RT_India (@RT_India_news) December 12, 2025

Ο Σαρίφ εμφανίζεται να βγαίνει από τη διπλανή αίθουσα, και να μπαίνει σε εκείνη όπου λάμβανε χώρα η συνάντηση Πούτιν – Ερντογάν.

Σύμφωνα με το RT India, ο Σαρίφ αποχώρησε έπειτα από περίπου 10 λεπτά, ενώ το Anadolu σημειώνει ότι ο Σαρίφ παρέστη στη συνάντηση Πούτιν – Ερντογάν, δίχως να διευκρινίζει πώς και γιατί συνέβη αυτό.

