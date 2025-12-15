search
ΔΕΥΤΕΡΑ 15.12.2025 20:09
ΚΟΣΜΟΣ

15.12.2025 18:56

Το FBI απέτρεψε βομβιστική επίθεση στο Λος Άντζελες

15.12.2025 18:56
FBI

Το FBI απέτρεψε μια βομβιστική επίθεση με πολλαπλούς στόχους, μεταξύ των οποίων ήταν πράκτορες και οχήματα της μεταναστευτικής υπηρεσίας στο Λος Άντζελες και την κομητεία Όραντζ της Καλιφόρνιας, υποστήριξε σήμερα η υπουργός Δικαιοσύνης των ΗΠΑ Παμ Μπόντι.

«Το Μέτωπο Απελευθέρωσης του Νησιού της Χελώνας, μια ακροαριστερή, φιλοπαλαιστινιακή, αντικυβερνητική και αντικαπιταλιστική ομάδα, ετοιμαζόταν να εξαπολύσει σειρά βομβιστικών επιθέσεων εναντίον πολλών στόχων στην Καλιφόρνια, αρχής γενομένης από την παραμονή της Πρωτοχρονιάς» ανέφερε η Μπόντι σε ανακοίνωσή της.

Τέσσερις άνθρωποι κατηγορούνται για συνωμοσία και κατοχή μη καταγεγραμμένης καταστροφικής συσκευής, σύμφωνα με έγγραφα που κατατέθηκαν σε δικαστήριο της Κεντρικής Περιφέρειας της Καλιφόρνιας.

Σύμφωνα με το σχέδιο, εκρηκτικοί μηχανισμοί θα τοποθετούνταν σε πέντε τοποθεσίες, με στόχο δύο αμερικανικές εταιρείες, τα μεσάνυχτα της Πρωτοχρονιάς στην περιοχή του Λος Άντζελες.

Οι τέσσερις ύποπτοι που κατονομάζονται στα έγγραφα είναι οι Όντρεϊ Αϊλίν Κάρολ, Ζάκαρι Άαρον Πέιτζ, Ντάντε Γκάφιλντ και Τίνα Λάι. Σύμφωνα με μια ένορκη κατάθεση, τον Νοέμβριο η Κάρολ έδειξε ένα οκτασέλιδο χειρόγραφο σε μια εμπιστευτική πηγή, με τίτλο «Επιχείρηση Ήλιος του Μεσονυκτίου» που περιέγραφε το σχέδιο. Οι Κάρολ και Πέιτζ αργότερα στρατολόγησαν τους δύο άλλους κατηγορουμένους για να υλοποιήσουν το σχέδιο, με βάση το οποίο θα αποκτούσαν υλικά για την κατασκευή βομβών και να πήγαιναν σε μια απομονωμένη τοποθεσία, στην έρημο Μοχάβι, για να κατασκευάσουν και να δοκιμάσουν εκρηκτικές συσκευές, στις 12 Δεκεμβρίου, υποστηρίζει αυτή η ένορκη κατάθεση.

Πράκτορες του FBI επενέβησαν πριν κατασκευαστεί ένας λειτουργικός εκρηκτικός μηχανισμός.

