Ο Τραμπ στηρίζει την προσωπάρχη του: «Αν έπινα, θα ήμουν αλκοολικός»

Την απόλυτη στήριξή του στην προσωπάρχη του, Σούζι Γουάιλς, εξέφρασε ο Ντόναλντ Τραμπ, μετά την αποκαλυπτική συνέντευξή της στο Vanity Fair όπου, μεταξύ άλλων, ανέφερε ότι ο Αμερικανός πρόεδρος έχει προσωπικότητα αλκοολικού.

«Όχι, εννοούσε ότι εγώ… Βλέπετε, δεν πίνω αλκοόλ. Όλοι το ξέρουν αυτό, αλλά έχω πει πολλές φορές ότι αν έπινα, θα είχα πολύ καλές πιθανότητες να είμαι αλκοολικός. Το έχω πει αυτό πολλές φορές για τον εαυτό μου, όντως. Είμαι μια πολύ κτητική προσωπικότητα», είπε ο Ντόναλντ Τραμπ μιλώντας στη New York Post.

Απόλυτη στήριξη στη Σούζι Γουάιλς από τον Αμερικανό πρόεδρο

Ο 79χρονος Αμερικανός πρόεδρος σημείωσε ότι έχει «έναν κτητικό και εθιστικό τύπο προσωπικότητας» και ότι δεν προσβλήθηκε από την επιλογή των λέξεων της Σούζι Γουάιλς.

«Το έχω πει πολλές φορές για τον εαυτό μου. Είμαι τυχερός που δεν πίνω. Αν έπινα, θα μπορούσα κάλλιστα, γιατί έχω, το έχω πει αυτό, κτητική και εθιστικού τύπου προσωπικότητα. Ω, το έχω πει πολλές φορές, πολλές φορές στο παρελθόν», τόνισε ο Ντόναλντ Τραμπ.

Αναφορικά με τη συνέντευξη της Γουάιλς, ο Αμερικανός πρόεδρος σημείωσε ότι δεν τη διάβασε. «Δεν τη διάβασα, δεν διαβάζω το Vanity Fair», είπε χαρακτηριστικά.

«Νομίζω ότι, απ’ ό,τι ακούω, τα γεγονότα ήταν λάθος και ήταν μια πολύ παραπλανητική συνέντευξη, σκόπιμα», πρόσθεσε. «Αν κάποιος γνωρίζει την δημοσιογράφο και αν γνωρίζει το Vanity Fair, το Vanity Fair είναι εντελώς… έχει χάσει τον δρόμο του. Έχει χάσει και τους αναγνώστες του, όπως ξέρετε», πρόσθεσε.

Ερωτηθείς, τέλος, αν έχει πλήρη εμπιστοσύνη στη Γουάιλς, ο Αμερικανός πρόεδρος είπε: «Ω, είναι φανταστική».

