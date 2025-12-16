search
ΤΡΙΤΗ 16.12.2025 23:06
ΚΟΣΜΟΣ

16.12.2025 22:51

Διάγγελμα Τραμπ στον Λευκό Οίκο: «Τα καλύτερα έρχονται!»

16.12.2025 22:51
trump proedros

Ο Αμερικανός πρόεδρος, Ντόναλντ Τραμπ, ανακοίνωσε σήμερα, Τρίτη 16/12, ότι θα απευθύνει διάγγελμα προς το έθνος την Τετάρτη, συμπληρώνοντας σε μήνυμα στο δίκτυό του Truth Social ότι η χρονιά που φεύγει ήταν «εξαιρετική» μετά την επιστροφή του στον Λευκό Οίκο.

Το διάγγελμα έχει προγραμματιστεί για τις 9 το βράδυ της Τετάρτης (τοπική ώρα, 4 τα ξημερώματα της Πέμπτης στην Ελλάδα). Ο Ντόναλντ Τραμπ δεν διευκρίνισε ποιο θα είναι το θέμα της ομιλίας του.

«Αμερικανοί συμπολίτες μου: Θα απευθύνω διάγγελμα προς το έθνος αύριο το βράδυ, απευθείας από τον Λευκό Οίκο, στις 21:00», έγραψε ο Τραμπ στη σχετική ανάρτησή του, προσθέτοντας: «Αυτή ήταν μια εξαιρετική χρονιά για τη χώρα μας και ΤΑ ΚΑΛΥΤΕΡΑ ΕΡΧΟΝΤΑΙ!».

Μεταναστευτικό και οικονομία στο επίκεντρο της ομιλίας Τραμπ

«Θα μιλήσει στο έθνος για τα ιστορικά επιτεύγματά του φέτος» και «θα δώσει μια πρόγευση από ορισμένες αποφάσεις που θα ακολουθήσουν τη νέα χρονιά», δήλωσε η εκπρόσωπος Τύπου του Λευκού Οίκου, Κάρολαϊν Λέβιτ, στο δίκτυο Fox News, υποδηλώνοντας ότι η ομιλία θα εστιάσει στη διαχείριση του μεταναστευτικού και στην οικονομία.

Η θετική εικόνα που παρουσιάζει ο Λευκός Οίκος έρχεται σε αντίθεση με τις ανησυχίες για το αυξημένο κόστος διαβίωσης που καταγράφονται σε δημοσκοπήσεις ενόψει των ενδιάμεσων εκλογών στις ΗΠΑ το 2026. Άλλωστε, αρκετοί συντηρητικοί έχουν προτρέψει τον πρόεδρο Τραμπ να εστιάσει περισσότερο σε εσωτερικά ζητήματα τους προσεχείς μήνες.

Ύστερα από μια συγκέντρωση στην Πενσιλβάνια (βορειοανατολικά) την προηγούμενη εβδομάδα, ο Ντόναλντ Τραμπ θα επισκεφθεί την Παρασκευή τη Βόρεια Καρολίνα (νοτιοανατολικά) όπου θα εκφωνήσει ομιλία σε υποστηρικτές του. Προ ημερών εξέφρασε την απογοήτευσή του για τις δημοσκοπήσεις, διερωτώμενος σε ανάρτησή του στην πλατφόρμα Truth Social: «Πότε θα λάβω τα εύσημα για τη δημιουργία, χωρίς πληθωρισμό, ίσως της σπουδαιότερης οικονομίας στην ιστορία της χώρας μας; Πότε θα καταλάβει ο κόσμος τι συμβαίνει;».

Ο αντιπρόεδρος των ΗΠΑ, Τζέι Ντι Βανς, βρέθηκε σήμερα στην Πενσιλβάνια και ζήτησε από τους πολίτες να κάνουν «υπομονή», επιρρίπτοντας την ευθύνη για το υψηλό κόστος διαβίωσης στην κυβέρνηση του Δημοκρατικού Τζο Μπάιντεν. «Η Ρώμη δεν χτίστηκε σε μια μέρα», είπε και συμπλήρωσε πως οι ψηφοφόροι γνωρίζουν ότι «όσα διέλυσε ο Τζο Μπάιντεν δεν διορθώνονται σε μια εβδομάδα».

