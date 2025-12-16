search
ΤΡΙΤΗ 16.12.2025
ΚΟΣΜΟΣ

16.12.2025 21:17

Ιταλία: Εισιτήριο 2 ευρώ στους τουρίστες για να δουν τη Φοντάνα Ντι Τρέβι – «Δεν έχει ληφθεί απόφαση», απαντά ο δήμος της Ρώμης

16.12.2025 21:17
Για εισιτήριο της τάξης των δύο ευρώ, το οποίο θα καλούνται να πληρώνουν οι τουρίστες από το νέο έτος προκειμένου να δουν το σιντριβάνι Φοντάνα Ντι Τρέβι στο κέντρο της Ρώμης, κάνει λόγο το ιταλικό πρακτορείο ειδήσεων Ansa.

Σύμφωνα με το ιταλικό πρακτορείο ειδήσεων, το νέο μέτρο θα ξεκινήσει να εφαρμόζεται από τις 7 Ιανουαρίου, ενώ από την πληρωμή του εισιτηρίου θα εξαιρούνται μόνο οι μόνιμοι κάτοικοι της ιταλικής πρωτεύουσας.

«Το μέτρο εξετάζεται εδώ και καιρό», σημειώνει η δημοτική αρχή

Υπενθυμίζεται ότι τους τελευταίους μήνες, ο δήμος της Ρώμης αποφάσισε ήδη τον περιορισμό του ημερήσιου αριθμού επισκεπτών στο σιντριβάνι, το οποίο κατασκευάστηκε πριν από τρεις αιώνες, την εποχή του μπαρόκ.

Συγκεκριμένα, απαγορεύτηκε να βρίσκονται συγχρόνως στο χώρο πάνω από τετρακόσιοι επισκέπτες.

Σχολιάζοντας τα δημοσιεύματα του ιταλικού Τύπου, ο δήμος της Ρώμης υπογράμμισε, πάντως, ότι «δεν έχουν ακόμη ληφθεί οριστικές αποφάσεις» και ότι «πρόκειται μόνον για ένα ενδεχόμενο το οποίο, ως γνωστόν, η δημοτική αρχή εξετάζει εδώ και καιρό».

