ΚΟΣΜΟΣ

16.12.2025 19:49

Κρεμλίνο: Η συμμετοχή των Ευρωπαίων στις διαπραγματεύσεις «δεν προμηνύει τίποτα καλό»

16.12.2025 19:49
kremlino 44- new

Το Κρεμλίνο έκρινε σήμερα ότι η συμμετοχή των Ευρωπαίων στις εν εξελίξει διαπραγματεύσεις επί του αμερικανικού ειρηνευτικού σχεδίου για την Ουκρανία «δεν προμηνύει τίποτα καλό», σημειώνοντας ότι η Μόσχα δεν έχει ενημερωθεί για τα αποτελέσματα των τελευταίων συνομιλιών στο Βερολίνο.

«Η συμμετοχή των Ευρωπαίων, σε ό,τι αφορά τη δυνατότητα αποδοχής (της συμφωνίας από τη Μόσχα) δεν προμηνύει τίποτα καλό», είπε ο εκπρόσωπος του Ρώσου προέδρου, Ντμίτρι Πεσκόφ, σύμφωνα με ρωσικά πρακτορεία.

Ο Πεσκόφ είπε ότι η Ρωσία θα έπρεπε πρώτα να πληροφορηθεί τι εκπονήθηκε στις πρόσφατες διαπραγματεύσεις μεταξύ Ουκρανών και Αμερικανών πριν οργανωθεί μια νέα συνάντηση, με τη δική της συμμετοχή, για το θέμα.

Ο Ουκρανός πρόεδρος Βολοντίμιρ Ζελένσκι χαιρέτισε τη Δευτέρα την «πρόοδο» που επιτεύχθηκε στις διαπραγματεύσεις, μετά τις συναντήσεις που είχε στο Βερολίνο με τους Αμερικανούς απεσταλμένους Στιβ Γουίτκοφ και Τζάρεντ Κούσνερ. Οι Ευρωπαίοι, σύμμαχοι του Κιέβου, προωθούν μια παράλληλη πρόταση που αφορά την ανάπτυξη μιας πολυεθνικής δύναμης στην Ουκρανία, εγγυήσεις παρόμοιες με εκείνες του Άρθρου 5 της συνθήκης του ΝΑΤΟ και τη συγκρότηση ουκρανικού στρατού 800.000 ανδρών. Οι προτάσεις αυτές θεωρούνται απαράδεκτες από τη Μόσχα, που τις έχει ήδη απορρίψει στο παρελθόν.

Οι λεπτομέρειες του αμερικανικού σχεδίου μετά την αναθεώρησή του δεν έχουν ανακοινωθεί. Ο Ζελένσκι ωστόσο είπε ότι περιλαμβάνει και εδαφικές παραχωρήσεις εκ μέρους του Κιέβου.

Το αρχικό σχέδιο της Ουάσινγκτον θεωρήθηκε από το Κίεβο και τους Ευρωπαίους ως ευνοϊκό προς τις θέσεις του Κρεμλίνου.

Μια ευρωπαϊκή διπλωματική πηγή από το Κίεβο είπε στο Γαλλικό Πρακτορείο ότι το διακύβευμα τώρα για την ΕΕ είναι «να απομακρύνει τις ΗΠΑ από τις ρωσικές θέσεις».

ΕΛΛΑΔΑ

Συνελήφθη 49χρονος που υποκινούσε τη βία κατά των γυναικών και προέτρεψε άνθρωπο να αυτοκτονήσει

pao-fener
ΑΘΛΗΤΙΚΑ

Euroleague: «Άλωσε» την Πόλη o Παναθηναϊκός, 81-77 την Φενέρμπαχτσε

hellenic train 76- new
ΕΛΛΑΔΑ

Hellenic Train: Ταλαιπωρία για τους επιβάτες του Intercity 57, ακινητοποιήθηκε στον Δομοκό- Αναχώρησε για Αθήνα μετά από 93 λεπτά

tsipras patra ithaki 12- new
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

O Τσίπρας παρουσίασε την «Ιθάκη» στην Πάτρα – «Μετέτρεψαν τη χώρα σε έναν απέραντο βάλτο διαφθοράς»

plateia-sydagmatos
ΕΛΛΑΔΑ

Κάθε πέρυσι και καλύτερα: 6 στους 10 θεωρούν ότι το 2026 θα είναι χειρότερο ή το ίδιο κακό με το 2025

ΑΘΛΗΤΙΚΑ

Ο πρίγκιπας της Σαουδικής Αραβίας εξετάζει την αγορά της Μπαρτσελόνα - Προσφέρει 10 δισ. ευρώ

LIFESTYLE

Ο Χρήστος Νικολόπουλος ξεκαθαρίζει: «Ο Πασχάλης Τερζής δεν θα επιστρέψει στις πίστες» (Video)

ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Η πίεση των δημοσκοπήσεων οδηγεί την κυβέρνηση να ικανοποιήσει αιτήματα των αγροτών

ΕΛΛΑΔΑ

Συνεχίζεται το σίριαλ με τον Στέφανο Τσιτσιπά και το δίπλωμά του: Κατέθεσε αίτηση θεραπείας

ΕΛΛΑΔΑ

Ελπίδες ότι είναι ζωντανός ο 33χρονος γιατρός που εξαφανίστηκε στην Κρήτη: Το Silver Alert τον εντόπισε στα Χανιά

