16.12.2025 18:35

Νίκη για τις αυτοκινητοβιομηχανίες: Κάνει πίσω η Κομισιόν στην πλήρη απαγόρευση βενζινοκίνητων και πετρελαιοκίνητων οχημάτων έως το 2035

16.12.2025 18:35
european-car-manufacturers_1212_1920-1080_new
credit: Shutterstock

Μέτρα στήριξης της ευρωπαϊκής αυτοκινητοβιομηχανίας κατά τη μετάβασή της στην «καθαρή κινητικότητα» παρουσίασε σήμερα η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, με στόχο την ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας του κλάδου, τη μείωση της γραφειοκρατίας και τη διασφάλιση της στρατηγικής αυτονομίας της ΕΕ έως το 2050.

Το πακέτο, το οποίο η Επιτροπή χαρακτηρίζει «φιλόδοξο αλλά ρεαλιστικό», προβλέπει μεγαλύτερη ευελιξία για τους κατασκευαστές, απλοποίηση των κανόνων και τεχνολογικά ουδέτερο πλαίσιο, ανταποκρινόμενο στις εκκλήσεις της βιομηχανίας στην ΕΕ, που αντιμετωπίζει τον ανταγωνισμό της Κίνας και τις εμπορικές εντάσεις με τις Ηνωμένες Πολιτείες.

«Η ευρωπαϊκή αυτοκινητοβιομηχανία αποτελεί ακρογωνιαίο λίθο της οικονομίας μας, συμβάλλοντας κατά 7% στο ΑΕΠ της ΕΕ και στηρίζοντας σχεδόν 14 εκατομμύρια θέσεις εργασίας», τόνισε ο Επίτροπος Βιώσιμων Μεταφορών και Τουρισμού, Απόστολος Τζιτζικώστας.

Κεντρικό στοιχείο του πακέτου αποτελεί η αναθεώρηση του στόχου για την πλήρη απαγόρευση πώλησης νέων βενζινοκίνητων και πετρελαιοκίνητων οχημάτων το 2035. Αντί για απόλυτη απαγόρευση, οι κατασκευαστές θα πρέπει να επιτυγχάνουν μείωση εκπομπών κατά 90%, με το υπόλοιπο 10% να αντισταθμίζεται μέσω χαμηλών εκπομπών υλικών ή εναλλακτικών καυσίμων. Αυτό ανοίγει τον δρόμο για συνέχιση της χρήσης υβριδικών και συμβατικών κινητήρων, πέραν των ηλεκτρικών και υδρογόνου.

Παράλληλα, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή επιδιώκει να ενισχύσει την ανάπτυξη μικρών και οικονομικά προσιτών ηλεκτρικών οχημάτων. Έως το 2035, οι κατασκευαστές θα μπορούν να επωφελούνται από ειδικά κίνητρα («υπερπιστώσεις») για μικρά ηλεκτρικά αυτοκίνητα που παράγονται στην ΕΕ, με στόχο την τόνωση της παραγωγής και της ζήτησης περισσότερων προσιτών μοντέλων EV. Όπως έχει επισημάνει η Επιτροπή, η ευρωπαϊκή αγορά χαρακτηρίζεται από έλλειψη μικρών ηλεκτρικών οχημάτων, καθώς έως το 2024 περίπου το 70% των πωλήσεων ηλεκτρικών αυτοκινήτων αφορούσε μεγάλα μοντέλα και SUV. Παράλληλα, η γενικευμένη αύξηση των τιμών των οχημάτων στην ΕΕ καθιστά την πρόσβαση στην ιδιοκτησία αυτοκινήτου ολοένα και δυσκολότερη για πολλά νοικοκυριά της μεσαίας τάξης.

Ιδιαίτερη σημασία αποδίδεται και στους εταιρικούς στόλους, με στόχους σε επίπεδο κρατών-μελών για την αύξηση των οχημάτων μηδενικών και χαμηλών εκπομπών, καθώς και με τη σύνδεση της δημόσιας χρηματοδότησης με κριτήρια «Made in the EU».

Το πακέτο περιλαμβάνει επίσης ισχυρή στήριξη της ευρωπαϊκής βιομηχανίας μπαταριών, με τη δημιουργία του Battery Booster ύψους 1,8 δισ. ευρώ, εκ των οποίων 1,5 δισ. ευρώ θα διατεθούν μέσω άτοκων δανείων για την παραγωγή κυψελών μπαταριών στην ΕΕ.

Τέλος, μέσω του «Automotive Omnibus», η Επιτροπή προτείνει σημαντική μείωση της γραφειοκρατίας, με τις επιχειρήσεις να αναμένεται να εξοικονομήσουν έως 706 εκατ. ευρώ ετησίως, διατηρώντας παράλληλα υψηλά περιβαλλοντικά και πρότυπα ασφαλείας.

Όπως δήλωσε ο Αντιπρόεδρος της Επιτροπής για τη Βιομηχανία, Στεφάν Σεζουρνέ, το πακέτο συνιστά «σανίδα σωτηρίας για την ευρωπαϊκή αυτοκινητοβιομηχανία», με στόχο την αποκατάσταση της βιομηχανικής ηγεσίας της Ευρώπης.

Η κίνηση, η οποία έρχεται μετά από πιέσεις του καγκελάριου Φρίντριχ Μερτς και της Ιταλίδας πρωθυπουργού Τζόρτζια Μελόνι, θα θεωρηθεί ως νίκη για την ευρωπαϊκή αυτοκινητοβιομηχανία, η οποία δυσκολεύεται να κάνει τη μετάβαση στην ηλεκτρική ενέργεια και τώρα αντιμετωπίζει αυξανόμενο ανταγωνισμό από Κινέζους ανταγωνιστές.

ΤΡΙΤΗ 16.12.2025 19:37
