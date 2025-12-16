search
ΚΟΣΜΟΣ

16.12.2025 17:47

Σοκ στη Βρετανία: 9χρονη μαχαιρώθηκε μέχρι θανάτου – Συνελήφθη έφηβος ως ύποπτος για τη δολοφονία

bretania astynomia 88- new
Photo: AP Αρχείου

Σοκαρισμένη είναι η βρετανική κοινωνία από την άγρια δολοφονία μιας εννιάχρονης μαθήτριας, για την οποία έχει συλληφθεί ως ύποπτος ένας έφηβος.

Η κοινότητα του Weston-super-Mare στο Σόμερσετ την νοτιοδυτικής Αγγλίας είναι συγκλονισμένη μετά τη δολοφονία ενός κοριτσιού εννέα ετών, το οποίο μαχαιρώθηκε μέχρι θανάτου στο σπίτι του σε έναν ήσυχο δρόμο της περιοχής. Η τραγωδία φέρεται να εκτυλίχθηκε το απόγευμα της Δευτέρας.

Η αστυνομία του Avon και του Somerset και οι παραϊατρικές υπηρεσίες κλήθηκαν σε κατοικία στην οδό Lime Close, στην περιοχή Mead Vale, λίγο μετά τις 6 το απόγευμα. Σύμφωνα με τις επίσημες ανακοινώσεις, η κλήση από τους διασώστες καταγράφηκε στις 6:09 μ.μ., ενώ ο πρώτος αστυνομικός έφτασε στο σημείο μόλις τρία λεπτά αργότερα. Παρά τις υπεράνθρωπες προσπάθειες των γιατρών να ανανήψουν το παιδί, το κορίτσι διαπιστώθηκε νεκρό επί τόπου.

Συνελήφθη έφηβος σε κοντινή απόσταση

Λίγα λεπτά αργότερα, στις 6:19 μ.μ., ένας έφηβος συνελήφθη έξω από τον σιδηροδρομικό σταθμό Worle, σε πολύ κοντινή απόσταση από το σπίτι όπου σημειώθηκε το έγκλημα. Ο συλληφθείς κρατείται ως ύποπτος για φόνο, ενώ η αστυνομία δεν έχει δώσει περισσότερες λεπτομέρειες για την ταυτότητά του, λόγω της φύσης της υπόθεσης και της ηλικίας των εμπλεκομένων.

Η επιθεωρητής Jen Appleford δήλωσε ότι ολόκληρη η πόλη είναι σοκαρισμένη από αυτή την «αποτρόπαια» πράξη, τονίζοντας πως είναι αδύνατο να περιγραφεί με λόγια ο πόνος που βιώνει η οικογένεια του παιδιού. Όπως ανέφερε, οι συγγενείς ενημερώθηκαν άμεσα και λαμβάνουν υποστήριξη από ειδικά εκπαιδευμένο αξιωματικό.

Η έρευνα για τη διαλεύκανση της υπόθεσης βρίσκεται ήδη σε προχωρημένο στάδιο. Η περιοχή του Lime Close παραμένει αποκλεισμένη, ενώ αστυνομικοί πραγματοποιούν έρευνες από σπίτι σε σπίτι και εξετάζουν κάθε πιθανό στοιχείο. Παράλληλα, σκύλοι ανίχνευσης χρησιμοποιήθηκαν για τον εντοπισμό του όπλου, σύμφωνα με μαρτυρίες κατοίκων.

Η αστυνομία κάλεσε το κοινό να αποφύγει τις εικασίες σχετικά με τις συνθήκες και τα πρόσωπα που εμπλέκονται, από σεβασμό προς την οικογένεια του θύματος. Τόνισε επίσης ότι δεν υπάρχει ένδειξη αυξημένου κινδύνου για τη δημόσια ασφάλεια, διαβεβαιώνοντας ότι θα υπάρχει αυξημένη αστυνομική παρουσία στην περιοχή τις επόμενες ημέρες.

