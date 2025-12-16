search
ΤΡΙΤΗ 16.12.2025 15:31
search
MENU CLOSE
ΚΟΣΜΟΣ

Tο Ποντίκι Web TΟ ΠΟΝΤΙΚΙ WEB

16.12.2025 12:16

Μόσχα: 15χρονος σκότωσε με μαχαίρι 10χρονο αγόρι σε σχολείο

16.12.2025 12:16
rwsia-asthenoforo

Ένα 10χρονο αγόρι έχασε τη ζωή του από επίθεση με μαχαίρι που δέχτηκε από έναν άλλο μαθητή σε σχολείο στο Οντίντσοβο, λίγα χιλιόμετρα δυτικά της Μόσχας, ανέφερε η ρωσική αστυνομία σε ανακοίνωσή της.

Στις 9:00 π.μ. τοπική ώρα ένας μαθητής του σχολείου επιτέθηκε στον φύλακα ασφαλείας με μαχαίρι πριν επιτεθεί σε ένα 10χρονο αγόρι που «υπέκυψε στα τραύματά του», σύμφωνα με την ίδια πηγή.

«Ο δράστης συνελήφθη», πρόσθεσε η ανακοίνωση. Η Ρωσική Επιτροπή Ερευνών, η οποία χειρίζεται σημαντικές έρευνες στη χώρα, επιβεβαίωσε ότι ο δράστης είναι ένα 15χρονο αγόρι και ανακοίνωσε ότι έχει ξεκινήσει έρευνα για ανθρωποκτονία.

Σύμφωνα με την Επιτροπή Ερευνών, η επίθεση σημειώθηκε στην περιοχή Γκόρκι-2, στο Οντίντσοβο της περιφέρειας της Μόσχας.

Από την επίθεση υπήρξαν «και τραυματίες», όπως επιβεβαίωσε η Ξένια Μισόνοβα, περιφερειακή εκπρόσωπος για τα δικαιώματα των παιδιών, στο Telegram, χωρίς να δώσει περισσότερες λεπτομέρειες. Τα κίνητρα του δράστη δεν είναι ακόμη γνωστά.

Τον Σεπτέμβριο του 2024, τρεις έφηβοι και ένας δάσκαλος τραυματίστηκαν από έναν μαθητή που τους επιτέθηκε με σφυρί σε ένα σχολείο στο Τσελιάμπινσκ, στα Ουράλια Όρη.

Οι ένοπλες επιθέσεις σε σχολεία, μερικές φορές θανατηφόρες, οι οποίες κάποτε ήταν εξαιρετικά σπάνιες, έχουν αυξηθεί στη Ρωσία τα τελευταία χρόνια, ιδίως εκείνες που περιλαμβάνουν πυροβόλα όπλα, παρά τους πολύ περιοριστικούς και πρόσφατα ενισχυμένους νόμους.

Διαβάστε επίσης:

ΗΠΑ – Επίθεση στο πανεπιστήμιο Brown: Στη δημοσιότητα νέες φωτογραφίες και βίντεο του υπόπτου, που παραμένει ασύλληπτος (photos/videos)

Επίθεση στο Σίδνεϊ: Βίντεο αποτυπώνει τον πανικό σε κοντινό μπαρ – «Κλειδώστε τις πόρτες»

Μακελειό στο Σίδνεϊ: Ξύπνησε από το κώμα ο 24χρονος τρομοκράτης και καταθέτει

google_news_icon

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΔΗΜΟΦΙΛΗ
xrysi avgi
ΕΛΛΑΔΑ

Δίκη για Χρυσή Αυγή – Κόλαφος η εισαγγελέας: «Ο Παύλος Φύσσας επελέχη ως στόχος επειδή τους χλεύαζε – Ήταν απόφαση της ηγεσίας»

famellos ota 665- new
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Φάμελλος: Στηρίζουμε τα δίκαια αιτήματα της Αυτοδιοίκησης – Η κυβέρνηση κλείνει την «κάνουλα» στους Δήμους

gymnasio-kypseli
ΕΛΛΑΔΑ

Το υπ. Παιδείας διέταξε προκαταρκτική εξέταση για το μαχαίρωμα σε σχολείο στη Κυψέλη

dimoi louketo
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Ψήφισμα διαβίβασε η ΚΕΔΕ στον ΠτΒ και τα κόμματα

tileorasi
ADVERTORIAL

Μπαράζ συλλήψεων και βαριά πρόστιμα για την τηλεοπτική πειρατεία!

Δείτε όλες τις ειδήσεις
bin salman
ΑΘΛΗΤΙΚΑ

Ο πρίγκιπας της Σαουδικής Αραβίας εξετάζει την αγορά της Μπαρτσελόνα - Προσφέρει 10 δισ. ευρώ

christos-nikolopoulos-new
LIFESTYLE

Ο Χρήστος Νικολόπουλος ξεκαθαρίζει: «Ο Πασχάλης Τερζής δεν θα επιστρέψει στις πίστες» (Video)

kriti_exafanisi
ΕΛΛΑΔΑ

Ελπίδες ότι είναι ζωντανός ο 33χρονος γιατρός που εξαφανίστηκε στην Κρήτη: Το Silver Alert τον εντόπισε στα Χανιά

tsitsipas
ΕΛΛΑΔΑ

Συνεχίζεται το σίριαλ με τον Στέφανο Τσιτσιπά και το δίπλωμά του: Κατέθεσε αίτηση θεραπείας

mitsotakis
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Η πίεση των δημοσκοπήσεων οδηγεί την κυβέρνηση να ικανοποιήσει αιτήματα των αγροτών

Δείτε όλες τις ειδήσεις

Το topontiki.gr σέβεται όλες τις απόψεις, αλλά διατηρεί το δικαίωμά του να μην αναρτά υβριστικά σχόλια και διαφημίσεις. Οι χρήστες που παραβιάζουν τους κανόνες συμπεριφοράς θα αποκλείονται. Τα σχόλια απηχούν αποκλειστικά τις απόψεις των αναγνωστών.

ΤΡΙΤΗ 16.12.2025 15:30
xrysi avgi
ΕΛΛΑΔΑ

Δίκη για Χρυσή Αυγή – Κόλαφος η εισαγγελέας: «Ο Παύλος Φύσσας επελέχη ως στόχος επειδή τους χλεύαζε – Ήταν απόφαση της ηγεσίας»

famellos ota 665- new
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Φάμελλος: Στηρίζουμε τα δίκαια αιτήματα της Αυτοδιοίκησης – Η κυβέρνηση κλείνει την «κάνουλα» στους Δήμους

gymnasio-kypseli
ΕΛΛΑΔΑ

Το υπ. Παιδείας διέταξε προκαταρκτική εξέταση για το μαχαίρωμα σε σχολείο στη Κυψέλη

1 / 3