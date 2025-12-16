Χιλιάδες αποτυπώματα δεινοσαύρων βρέθηκαν σε κάθετο βράχο στις Άλπεις (Video)

Ιταλοί παλαιοντολόγοι εντόπισαν χιλιάδες χνάρια δεινοσαύρων σε έναν σχεδόν κάθετο βράχο, σε υψόμετρο άνω των 2.000 μέτρων από την επιφάνεια της θάλασσας, στο Εθνικό Πάρκο Στέλβιο, μια από τις πλουσιότερες ανακαλύψεις της Τριαδικής περιόδου.

Τα ίχνη, ορισμένα εκ των οποίων έχουν πλάτος 40 εκατοστά και φέρουν εμφανή αποτυπώματα νυχιών, εκτείνονται σε μήκος περίπου πέντε χιλιομέτρων, στην παγωμένη Βάλε ντι Φράελε κοντά στο Μπόρμιο της Λομβαρδίας, έναν από τους χώρους όπου θα φιλοξενηθούν οι Χειμερινοί Ολυμπιακοί Αγώνες του 2026.

«Πρόκειται για έναν από τους μεγαλύτερους και παλαιότερους χώρους με χνάρια στην Ιταλία και ένας από τους εντυπωσιακότερους που έχω δει εδώ και 35 χρόνια», είπε ο Κριστιάνο Νταλ Σάσο, παλαιοντολόγος στο Μουσείο Φυσικής Ιστορίας του Μιλάνου, σε συνέντευξη Τύπου που παραχώρησε σήμερα στην έδρα της Περιφέρειας της Λομβαρδίας.

Οι ειδικοί πιστεύουν ότι τα χνάρια προήλθαν από κοπάδια μακρύλαιμων χορτοφάγων δεινοσαύρων, όπως είναι οι πλατεόσαυροι, που έβοσκαν εκεί πριν από 200 εκατομμύρια χρόνια, όταν η περιοχή ήταν μια ζεστή λιμνοθάλασσα, ιδανική για να περιφέρονται στις παραλίες και να αφήνουν τα ίχνη τους στη λάσπη, κοντά στο νερό.

«Τα χνάρια αποτυπώθηκαν όταν τα ιζήματα ήταν ακόμη μαλακά, στις πλατιές, παλιρροϊκές πεδιάδες που περιέβαλαν τη θάλασσα της Τηθύος», είπε ο Φάμπιο Μάσιμο Πέτι, ιχνολόγος στο μουσείο MUSE του Τρέντο. «Οι λάσπες, που τώρα έχουν μετατραπεί σε βράχο, επέτρεψαν τη διατήρηση αξιοσημείωτων ανατομικών λεπτομερειών του ποδιού, όπως είναι τα δάχτυλα ή ακόμη και τα νύχια», πρόσθεσε.

Καθώς η αφρικανική πλάκα σταδιακά κινήθηκε βορειότερα, κλείνοντας και ξηραίνοντας τη θάλασσα της Τηθύος, τα ιζηματογενή πετρώματα υψώθηκαν, σχηματίζοντας τις Άλπεις. Τα απολιθωμένα χνάρια των δεινοσαύρων μετακινήθηκαν από οριζόντια σε κάθετη θέση, σε μια βουνοπλαγιά, όπου τα εντόπισε τον Σεπτέμβριο ένας φωτογράφος άγριων ζώων, που αναζητούσε εκεί ελάφια και γυπαετούς.

«Οι φυσικές επιστήμες δίνουν στους Αγώνες του Μιλάνου-Κορίνα ένα απρόσμενο και πολύτιμο δώρο από περασμένες εποχές», είπε ο Τζοβάνι Μαλαγκό, ο πρόεδρος της Οργανωτικής Επιτροπής των Χειμερινών Ολυμπιακών.

Στην περιοχή δεν υπάρχουν μονοπάτια για να φτάσει κανείς και ο μόνος τρόπος για να μελετηθούν τα ευρήματα είναι με μη επανδρωμένα αεροσκάφη και άλλα τεχνολογικά μέσα απομακρυσμένης παρακολούθησης.

