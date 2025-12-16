Ζελένσκι: Έτοιμα να παρουσιαστούν στη Ρωσία τα σχέδια ειρήνης μέσα στις επόμενες ημέρες

Ο Βολοντίμιρ Ζελένσκι λέει ότι οι προτάσεις που προέκυψαν από τη διαπραγμάτευση με Αμερικανούς αξιωματούχους για μια ειρηνευτική συμφωνία για τον τερματισμό του πολέμου της Ρωσίας στην Ουκρανία θα μπορούσαν να οριστικοποιηθούν εντός ημερών, ενώ οι Αμερικανοί απεσταλμένοι θα τις παρουσιάσουν στο Κρεμλίνο.

Μετά από δύο ημέρες συνομιλιών στο Βερολίνο, Αμερικανοί αξιωματούχοι δήλωσαν τη Δευτέρα ότι είχαν επιλύσει το «90%» των προβληματικών ζητημάτων μεταξύ Ρωσίας και Ουκρανίας, αλλά παρά τη θετική τροπή, δεν είναι σαφές ότι το τέλος του πολέμου είναι πιο κοντά, ειδικά καθώς η ρωσική πλευρά απουσιάζει από τις τρέχουσες συνομιλίες.

Τις πρώτες πρωινές ώρες της Τρίτης, ο Ουκρανός πρόεδρος δήλωσε ότι το Κογκρέσο των ΗΠΑ αναμένεται να ψηφίσει για τις εγγυήσεις ασφαλείας και ότι αναμένει να προετοιμαστεί ένα οριστικό σύνολο εγγράφων «σήμερα ή αύριο». Μετά από αυτό, είπε, οι ΗΠΑ θα πραγματοποιήσουν διαβουλεύσεις με τους Ρώσους, ακολουθούμενες από συναντήσεις υψηλού επιπέδου που θα μπορούσαν να πραγματοποιηθούν ήδη αυτό το Σαββατοκύριακο.

«Βασιζόμαστε σε πέντε έγγραφα. Μερικά από αυτά αφορούν τις εγγυήσεις ασφαλείας: νομικά δεσμευτικά, δηλαδή, ψηφισμένα και εγκεκριμένα από το Κογκρέσο των ΗΠΑ», δήλωσε σε σχόλια προς δημοσιογράφους μέσω WhatsApp. Είπε ότι οι εγγυήσεις θα «αντανακλούν το άρθρο 5» του ΝΑΤΟ.

Τη Δευτέρα, Αμερικανοί αξιωματούχοι αρνήθηκαν να δώσουν συγκεκριμένες λεπτομέρειες για το τι είναι πιθανό να περιλαμβάνει το πακέτο ασφαλείας και τι θα συμβεί εάν η Ρωσία επιχειρήσει να καταλάβει περισσότερη γη μετά την επίτευξη ειρηνευτικής συμφωνίας. Ωστόσο, επιβεβαίωσαν ότι οι ΗΠΑ δεν σχεδιάζουν να στείλουν δυνάμεις στο έδαφος της Ουκρανίας.

Οι ηγέτες του Ηνωμένου Βασιλείου, της Γαλλίας, της Γερμανίας και οκτώ άλλων ευρωπαϊκών χωρών αναφέρουν σε κοινή δήλωση ότι στρατεύματα από έναν «συνασπισμό των προθύμων» θα μπορούσαν να «βοηθήσουν στην αναγέννηση των δυνάμεων της Ουκρανίας, στην ασφάλεια των ουρανών της Ουκρανίας και στην υποστήριξη ασφαλέστερων θαλασσών, μεταξύ άλλων μέσω επιχειρήσεων εντός της Ουκρανίας».

Ωστόσο, αποφεύγουν να αναφέρουν ότι προσφέρουν εγγυήσεις που θα αντιστοιχούσαν στο άρθρο 5 του ΝΑΤΟ και, σε κάθε περίπτωση, υπάρχουν ελάχιστα σημάδια ότι η Ρωσία είναι κοντά στο να συμφωνήσει με το είδος του πακέτου που συζητείται μεταξύ Ουάσινγκτον και Κιέβου.

Την Τρίτη, το Κρεμλίνο δήλωσε ότι δεν είχε δει τις λεπτομέρειες των προτάσεων σχετικά με τις εγγυήσεις ασφαλείας. «Έχουμε δει μέχρι στιγμής δημοσιεύματα εφημερίδων, αλλά δεν θα απαντήσουμε σε αυτά. Δεν έχουμε δει ακόμη κανένα κείμενο», δήλωσε ο εκπρόσωπός του, Ντμίτρι Πεσκόφ, στους δημοσιογράφους.

Ο Πεσκόφ πρόσθεσε ότι η Μόσχα, η οποία στο παρελθόν έχει απαιτήσει από το Κίεβο να παραχωρήσει εδάφη που η Ρωσία ισχυρίζεται ότι είναι δικά της και έχει αποκλείσει την παρουσία ξένων στρατευμάτων στην Ουκρανία, δεν έχει αλλάξει τη στάση της σχετικά με τη σύγκρουση και την επίτευξη των στρατιωτικών της στόχων.

«Η θέση μας είναι γνωστή. Είναι συνεπής, είναι διαφανής και είναι σαφής στους Αμερικανούς. Και, γενικά, είναι σαφής και στους Ουκρανούς», δήλωσε ο Πεσκόφ.

Ο αναπληρωτής υπουργός Εξωτερικών της Ρωσίας, Σεργκέι Ριάμπκοφ, δήλωσε ότι η Ρωσία δεν θα συμφωνούσε με στρατεύματα από χώρες του ΝΑΤΟ που επιχειρούν στην Ουκρανία «υπό οποιεσδήποτε συνθήκες». Δεν ήταν σαφές εάν αυτή η διατύπωση περιελάμβανε επίσης στρατεύματα από χώρες του ΝΑΤΟ που λειτουργούν υπό ξεχωριστή διοίκηση εκτός ΝΑΤΟ.

Ο Γερμανός καγκελάριος, Φρίντριχ Μερτς, δήλωσε τη Δευτέρα ότι η ειρήνη είναι πιο κοντά από οποιαδήποτε άλλη στιγμή από την έναρξη της πλήρους κλίμακας εισβολής της Ρωσίας. Αλλά κατ’ ιδίαν, Ευρωπαίοι αξιωματούχοι λένε ότι σε αυτό το στάδιο οι συνομιλίες αφορούν περισσότερο τη διατήρηση της υποστήριξης της Ουκρανίας από τον Λευκό Οίκο παρά την επίτευξη μιας διαρκούς συμφωνίας μεταξύ Μόσχας και Κιέβου.

Διαβάστε επίσης:

Νίκη για τις αυτοκινητοβιομηχανίες: Κάνει πίσω η Κομισιόν στην πλήρη απαγόρευση βενζινοκίνητων και πετρελαιοκίνητων οχημάτων έως το 2035

Κομισιόν: Τι περιλαμβάνει το Ευρωπαϊκό Σχέδιο για την Προσιτή Στέγαση

Χιλιάδες αποτυπώματα δεινοσαύρων βρέθηκαν σε κάθετο βράχο στις Άλπεις (Video)