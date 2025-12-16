Σπρωξίματα, φωνές και μαλλιοτραβήγματα – Χάος στο Κογκρέσο του Μεξικού (Video)

Το Κογκρέσο της Πόλης του Μεξικού συνεδρίαζε για μια συζήτηση σχετικά με τη διάλυση του Ινστιτούτου Διαφάνειας, Πρόσβασης σε Δημόσιες Πληροφορίες, Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων και Λογοδοσίας με τη συζήτηση να καταλήγει σε χειροδικίες μεταξύ των βουλευτών.

Μέλη του κόμματος της αντιπολίτευσης, του Εθνικού Κόμματος Δράσης (PAN), που αντιτίθενται στο μέτρο, ανέβηκαν στο βήμα του Κογκρέσου για να διαμαρτυρηθούν για τη διάλυση. Το μπλοκ της αντιπολίτευσης κατηγόρησε το κυβερνών κόμμα, Morena, παλαιότερα γνωστό ως Κίνημα Εθνικής Αναγέννησης, ότι δεν τήρησε μια συμφωνία για τριμερή λειτουργία του νέου φορέα διαφάνειας, γι’ αυτό και αντιδρούσαν.

‼️ Empujones, gritos y tirones de pelo: así acaba un debate en el Congreso de Ciudad de Méxicohttps://t.co/VshrSmyU7O pic.twitter.com/dio47YlTUu — Cadena SER (@La_SER) December 16, 2025

Η συνεδρία έπρεπε να διακοπεί

Η συνεδρίαση κατέληξε σε χάος καθώς η διαμαρτυρία κλιμακώθηκε, με μέλη και των δύο κομμάτων να συγκρούονται με φωνές, σπρωξιές, ακόμη και τράβηγμα μαλλιών μεταξύ τουλάχιστον τεσσάρων βουλευτών, ενώ η υπόλοιπη αίθουσα παρακολουθούσε τη συμπλοκή.

Εν μέσω του χάους, η συνεδρίαση διακόπηκε και μεταφέρθηκε σε εναλλακτικό χώρο για να συνεχιστούν οι συζητήσεις, σύμφωνα με δημοσιεύματα των τοπικών μέσων ενημέρωσης.

