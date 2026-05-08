ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 08.05.2026 19:53
Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις από τη Δευτέρα (11/05) στον ΑΘΕ

08.05.2026 19:27
Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις, θα ισχύουν στον αυτοκινητόδρομο «ΑΘΕ» με σκοπό την εκτέλεση ασφαλτικών εργασιών.

Συγκεκριμένα, από τη Δευτέρα 11 Μαΐου στις 07:00 έως και την Παρασκευή 19 Ιουνίου 2026 στις 20:00, θα ισχύουν στο ρεύμα κυκλοφορίας προς Αθήνα, οι κάτωθι κυκλοφοριακές ρυθμίσεις:

Φάση Α1: Αποκλεισμός της αριστερής λωρίδας από το 127,4ο χλμ. έως και το 123,9ο χλμ.,  με την κυκλοφορία να διεξάγεται από τη δεξιά λωρίδα.

Φάση Α2: Αποκλεισμός της αριστερής λωρίδας από το 124,7ο χλμ. έως και το 119,9ο χλμ., με την κυκλοφορία να διεξάγεται από τη δεξιά λωρίδα.

Σημειώνεται ότι οι εργασίες θα πραγματοποιούνται Δευτέρα με Παρασκευή από τις 07:00 έως και τις 20:00 και Σάββατο από τις 07:00 έως και τις 17:00, με εξαίρεση το χρονικό διάστημα 29/5-02/06/2026.

Σε περίπτωση ταχύτερης ολοκλήρωσης των εργασιών, η κυκλοφορία θα αποκατασταθεί νωρίτερα από τον προγραμματισμένο χρόνο.

Η Νέα Οδός έχει λάβει όλα τα απαραίτητα μέτρα για την ασφάλεια και εξυπηρέτηση των οδηγών, ενώ σχετικές προσωρινές σημάνσεις θα τοποθετηθούν με στόχο την πλήρη ενημέρωση όλων των οδηγών.

Η Νέα Οδός ευχαριστεί για την κατανόηση και εφιστά την προσοχή των οδηγών καθώς οι τελευταίοι οφείλουν να συμμορφώνονται πλήρως με τη σχετική σήμανση.

Το topontiki.gr σέβεται όλες τις απόψεις, αλλά διατηρεί το δικαίωμά του να μην αναρτά υβριστικά σχόλια και διαφημίσεις. Οι χρήστες που παραβιάζουν τους κανόνες συμπεριφοράς θα αποκλείονται. Τα σχόλια απηχούν αποκλειστικά τις απόψεις των αναγνωστών.

