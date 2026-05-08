Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις από τη Δευτέρα (11/05) στον ΑΘΕ

Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις, θα ισχύουν στον αυτοκινητόδρομο «ΑΘΕ» με σκοπό την εκτέλεση ασφαλτικών εργασιών.

Συγκεκριμένα, από τη Δευτέρα 11 Μαΐου στις 07:00 έως και την Παρασκευή 19 Ιουνίου 2026 στις 20:00, θα ισχύουν στο ρεύμα κυκλοφορίας προς Αθήνα, οι κάτωθι κυκλοφοριακές ρυθμίσεις:

Φάση Α1: Αποκλεισμός της αριστερής λωρίδας από το 127,4ο χλμ. έως και το 123,9ο χλμ., με την κυκλοφορία να διεξάγεται από τη δεξιά λωρίδα.

Φάση Α2: Αποκλεισμός της αριστερής λωρίδας από το 124,7ο χλμ. έως και το 119,9ο χλμ., με την κυκλοφορία να διεξάγεται από τη δεξιά λωρίδα .

Σημειώνεται ότι οι εργασίες θα πραγματοποιούνται Δευτέρα με Παρασκευή από τις 07:00 έως και τις 20:00 και Σάββατο από τις 07:00 έως και τις 17:00, με εξαίρεση το χρονικό διάστημα 29/5-02/06/2026.

Σε περίπτωση ταχύτερης ολοκλήρωσης των εργασιών, η κυκλοφορία θα αποκατασταθεί νωρίτερα από τον προγραμματισμένο χρόνο.

Η Νέα Οδός έχει λάβει όλα τα απαραίτητα μέτρα για την ασφάλεια και εξυπηρέτηση των οδηγών, ενώ σχετικές προσωρινές σημάνσεις θα τοποθετηθούν με στόχο την πλήρη ενημέρωση όλων των οδηγών.

Η Νέα Οδός ευχαριστεί για την κατανόηση και εφιστά την προσοχή των οδηγών καθώς οι τελευταίοι οφείλουν να συμμορφώνονται πλήρως με τη σχετική σήμανση.