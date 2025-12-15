Εννέα στα 10 ζητήματα για την Ουκρανία έχουν επιλυθεί λένε οι ΗΠΑ – Στο επίκεντρο εγγυήσεις τύπου Άρθρου 5, το μπαλάκι στο Κίεβο για το εδαφικό

Ανοιχτά παραμένουν ακόμη κρίσιμα ζητήματα για μια ενδεχόμενη ειρηνευτική συμφωνία για τον τερματισμό του πολέμου στην Ουκρανία, όπως οι εγγυήσεις ασφαλείας και η εδαφική κυριαρχία, σύμφωνα με Αμερικανό αξιωματούχο.

Ωστόσο, σύμφωνα με την ίδια πηγή καταγράφηκε θετικό κλίμα και πρόοδος σε σειρά ζητημάτων, με τις Ηνωμένες Πολιτείες να εκτιμούν ότι διαμορφώνεται σταδιακά δρόμος προς μια ειρηνευτική συμφωνία.

Η Ουκρανία θα λάβει εγγυήσεις ασφαλείας παρόμοιες με αυτές που προβλέπονται από το Άρθρο 5 της Συνθήκης του ΝΑΤΟ, με βάση την ειρηνευτική συμφωνία που συζητείται στο Βερολίνο, όπως ανέφερε ο Αμερικανός αξιωματούχος.

Ο ίδιος αξιωματούχος σημείωσε ότι μια τέτοια συμφωνία θα πρέπει να περάσει από τη Γερουσία των ΗΠΑ, προσθέτοντας ότι ο πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ είναι διατεθειμένος να ακολουθήσει αυτή τη διαδικασία. Παράλληλα, ανέφερε ότι εγγυήσεις τύπου Άρθρου 5 είναι κάτι που ο Τραμπ εκτιμά ότι μπορεί να γίνει αποδεκτό και από τη Ρωσία.

Ο ίδιος αξιωματούχος είπε ότι οι συνομιλίες για την Ουκρανία που διεξάγονται στο Βερολίνο ήταν «πραγματικά θετικές», με σύγκλιση σε μια σειρά ζητημάτων, αν και παραμένουν ανοιχτά θέματα προς περαιτέρω συζήτηση, τα οποία έχουν παραπεμφθεί σε ομάδες εργασίας. Όπως ανέφερε, οι Ευρωπαίοι εκπρόσωποι είχαν «εξαιρετική» συμβολή στη διαδικασία, ενώ ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ εμφανίζεται ικανοποιημένος από την πορεία των διαβουλεύσεων και εκτιμά ότι υπάρχει ελπίδα να διαμορφωθεί δρόμος προς την ειρήνη.

Ο ίδιος αξιωματούχος σημείωσε ότι τα έγγραφα που αφορούν τις εγγυήσεις ασφαλείας έχουν σημειώσει σημαντική πρόοδο, κάνοντας λόγο για εγγυήσεις τύπου Άρθρου 5, διευκρινίζοντας ωστόσο ότι αυτές «δεν θα παραμείνουν στο τραπέζι επ’ αόριστον». Υπογράμμισε ότι ο Τραμπ επικεντρώνεται στο να αποτραπεί περαιτέρω προέλαση της Ρωσίας προς τη Δύση, ενώ στις συνομιλίες εξετάστηκαν τρόποι αποφυγής λαθών προηγούμενων συμφωνιών.

Σύμφωνα με την ίδια πηγή, πραγματοποιήθηκαν επαφές μεταξύ ομάδας της BlackRock και της ουκρανικής πλευράς, ενώ τόσο η BlackRock όσο και η Παγκόσμια Τράπεζα εργάζονται πάνω σε μέτρα που θα ενισχύσουν τη χρηματοοικονομική ανθεκτικότητα της Ουκρανίας. Παράλληλα, Ευρωπαίοι αξιωματούχοι δείχνουν ότι θα υπάρξει ισχυρή οικονομική στήριξη.

Ο Αμερικανός αξιωματούχος αναγνώρισε ότι εξακολουθεί να υπάρχει χάσμα μεταξύ Ουκρανίας και Ρωσίας στο ζήτημα των ενεργειακών εγκαταστάσεων, ενώ στις διαπραγματεύσεις συζητήθηκε και η αξιοποίηση παγωμένων κεφαλαίων με στόχο τη χρηματοδότηση της ανοικοδόμησης, καθώς και η δημιουργία οικονομικής ζώνης ελεύθερου εμπορίου.

Όπως ανέφερε, τα τελικά ζητήματα κυριαρχίας θα κρίνουν αν μπορεί να υπάρξει συμφωνία, εκφράζοντας την εκτίμηση ότι η Ρωσία θα μπορούσε να αποδεχθεί εγγυήσεις ασφαλείας σε μια τελική συμφωνία και ότι θα ήταν ανοικτή στην ένταξη της Ουκρανίας στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Ο ίδιος ξεκαθάρισε ότι η τελική απόφαση για το ζήτημα των εδαφών θα ανήκει στην ίδια την Ουκρανία.

Σύμφωνα με Αμερικανό αξιωματούχο, στο δείπνο με τον Ουκρανό πρόεδρο Βολοντίμιρ Ζελένσκι που έχει προγραμματιστεί για απόψε θα συζητηθούν τα επόμενα βήματα της διαδικασίας, ενώ ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ αναμένεται να συμμετάσχει τηλεφωνικά. Όπως ανέφερε, το Σαββατοκύριακο έχει προγραμματιστεί συνάντηση στις Ηνωμένες Πολιτείες με τις ομάδες εργασίας.

Ο ίδιος αξιωματούχος εκτίμησε ότι περίπου το 90% των ζητημάτων μεταξύ Ρωσίας και Ουκρανίας έχει επιλυθεί, προσθέτοντας ότι οι ΗΠΑ είναι έτοιμες να μεταβούν και στη Ρωσία, εφόσον αυτό κριθεί αναγκαίο, στο πλαίσιο των διπλωματικών προσπαθειών για την επίτευξη συμφωνίας.

Φαίνεται επίσης ότι υπάρχει ένα «χάσμα» μεταξύ Μόσχας και Κιέβου σε ό,τι αφορά τον πυρηνικό σταθμό της Ζαπορίζια.

Ο Αμερικανός αξιωματούχος σημείωσε ότι οι συνομιλίες της ημέρας περιλάμβαναν σε βάθος συζητήσεις για το εδαφικό ζήτημα, ενώ πρόσθεσε ότι οι πλευρές έχουν πλησιάσει σημαντικά στη γεφύρωση των διαφορών μεταξύ Ρωσίας και Ουκρανίας. Όπως ανέφερε, σε ό,τι αφορά τα εδάφη, ο Βολοντίμιρ Ζελένσκι θα πρέπει να διαβουλευτεί με την ομάδα του, ενώ τόνισε ότι υπάρχει υποχρέωση συνέχισης των συνομιλιών τόσο με τη ρωσική πλευρά όσο και με τους Ευρωπαίους εταίρους για το συγκεκριμένο θέμα.

Ζελένσκι: Παραγωγικές, αλλά δύσκολες οι συνομιλίες

Από την πλευρά του ο Ουκρανός πρόεδρος Βολοντίμιρ Ζελένσκι δήλωσε ότι οι ειρηνευτικές συνομιλίες μεταξύ των Αμερικανών και Ουκρανών διαπραγματευτών δεν ήταν εύκολες αλλά παραγωγικές και ότι η Ρωσία χρησιμοποιούσε τις επιθέσεις της στην Ουκρανία ως μοχλό πίεσης στις συνομιλίες αυτές.

Μιλώντας σε επιχειρηματικό φόρουμ στο Βερολίνο, ο Ζελένσκι προσέθεσε ότι ούτε ένας σταθμός παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας στην Ουκρανία δεν είχε γλιτώσει από τις ρωσικές επιθέσεις στο ενεργειακό σύστημα της χώρας.

Πιέσεις Αμερικανών στον Ζελένσκι για Ντονμπάς

Οι Αμερικανοί διαπραγματευτές εξακολουθούν να ζητούν από την Ουκρανία να εγκαταλείψει το τμήμα της περιφέρειας του Ντονμπάς που βρίσκεται υπό τον έλεγχο των δυνάμεων του Κιέβου, δήλωσε ανώτατος αξιωματούχος της Ουκρανίας. Δηλαδή, η Ουάσιγκτον πιέζει για να παραδοθούν στην Μόσχα εδάφη που οι ρωσικές δυνάμεις δεν έχουν κατορθώσει να καταλάβουν έπειτα από σχεδόν τέσσερα χρόνια πολέμου μετά την εισβολή του Φεβρουαρίου 2022.

«Ο Πούτιν θέλει εδάφη. ΟΙ Αμερικανοί λένε ότι η Ουκρανία “πρέπει να αποσυρθεί”», πράγμα που το Κίεβο αρνείται. «Είναι αρκετά περίεργο που οι Αμερικανοί υιοθετούν την θέση των Ρώσων στο θέμα αυτό», δήλωσε στο AFP ο Ουκρανός αξιωματούχος που γνωρίζει τα των διαπραγματεύσεων.

Το σχέδιο 28 σημείων του Τραμπ προβλέπει την παραχώρηση των ανατολικών ουκρανικών εδαφών σε Ντοντέτσκ, Λουχάνσκ, (στην περιοχή του Ντομπάς), Χερσώνα και Ζαπορίζια που έχει καταλάβει η Ρωσία από την αρχή του πολέμου.

Ωστόσο, στην περιοχή του Ντονμπάς, στο δυτικό Ντονέτσκ, η Ουκρανία εξακολουθεί να διατηρεί μία ζώνη περίπου 6.600 τ. χλμ. – περιλαμβανομένης μιας ζώνης οχύρωσης (fortress belt) που θεωρείται ζωτικής σημασίας για την ασφάλεια της χώρας και αρνείται (προς ώρας) να την παραχωρήσει.

Συνομιλίες χωρίς τη Ρωσία

Αν και η Μόσχα δεν συμμετείχε απευθείας στις συνομιλίες, ρωσικές πηγές επιβεβαιώνουν ότι υπήρχε έμμεση επικοινωνία με την αμερικανική πλευρά.

Το Κρεμλίνο εμφανίζεται επιφυλακτικό έως αρνητικό απέναντι στις ουκρανικές και ευρωπαϊκές πρωτοβουλίες, προειδοποιώντας ότι τυχόν ουσιαστικές αλλαγές στις αμερικανικές προτάσεις θα προκαλέσουν έντονες αντιδράσεις.

Συγκεκριμένα σύμφωνα με τη Bild, οι Ρώσοι είναι «έμμεσα παρόντες», καθώς ο Γιούρι Ουσάκοφ βρίσκεται σε επαφή με τον Γουίτκοφ.

Ωστόσο, ο επικεφαλής διαπραγματευτής του Βλαντίμιρ Πούτιν έδειξε περιορισμένο ενδιαφέρον για την ουκρανική και ευρωπαϊκή κινητικότητα προς την πλευρά των Αμερικανών.

«Πιστεύω ότι η συμβολή τους δύσκολα θα είναι εποικοδομητική», σημείωσε ο σύμβουλος του Κρεμλίνου, προειδοποιώντας ότι «αν υπάρξουν ουσιαστικές τροποποιήσεις» στο πρώτο αμερικανικό προσχέδιο, «θα υπάρξουν έντονες αντιρρήσεις, καθώς έχουμε εκφράσει πολύ ξεκάθαρα τη θέση μας».

Ο Ουσάκοφ απέρριψε επίσης την πρόταση Ζελένσκι για νέες εκλογές, χαρακτηρίζοντάς το τέχνασμα «για την επίτευξη μιας προσωρινής κατάπαυσης του πυρός και την επανέναρξη των εχθροπραξιών αργότερα».

Διαβάστε επίσης:

Οι ουρανοξύστες του Κούσνερ στο Βελιγράδι στέλνουν τον Σέρβο υπουργό Πολιτισμού στον… εισαγγελέα

Στα λευκά η Νέα Υόρκη: Δείτε το πρώτο χιόνι του χειμώνα στο Central Park – Μαγευτικές εικόνες και βίντεο

Συνελήφθη ο Νικ Ράινερ για τη δολοφονία των γονιών του στο Χόλιγουντ