search
ΤΕΤΑΡΤΗ 17.12.2025 22:48
search
MENU CLOSE
ΚΟΣΜΟΣ

Tο Ποντίκι Web TΟ ΠΟΝΤΙΚΙ WEB

17.12.2025 21:43

Τι συνέβη στο πάρτι του Κόναν Ο’ Μπράιεν πριν τη δολοφονία του Ρομπ Ράινερ και της συζύγου του από τον γιο τους

17.12.2025 21:43
nick reiner

Ο Νικ Ράινερ, που κατηγορείται για τη δολοφονία των γονιών του, φέρεται να μην είχε προσκληθεί στο χριστουγεννιάτικο πάρτι του Κόναν Ο’Μπράιεν το Σάββατο το βράδυ — αλλά ο Ρομπ Ράινερ και η Μισέλ Σίνγκερ Ράινερ δεν ήθελαν να αφήσουν τον γιο τους μόνο του.

Σύμφωνα με το Hollywood Reporter, το ζευγάρι ρώτησε τον παρουσιαστή αν ο 32χρονος γιος τους μπορούσε να τους συνοδεύσει στο χριστουγεννιάτικο πάρτι.

Το μέσο ενημέρωσης ισχυρίστηκε ότι «η ακραία και αγχωτική συμπεριφορά» του Νικ είχε κλιμακωθεί και «έγινε ακόμη πιο ανησυχητική τις τελευταίες εβδομάδες».

Εξαιτίας αυτού, το ζευγάρι «δίσταζε να τον αφήσει μόνο του στον ξενώνα» του σπιτιού τους στο Μπρέντγουντ στο Λος Άντζελες.

Ο Νικ Ράινερ φέρεται να ζούσε στον χώρο υπό «αυστηρή επίβλεψη».

Ενώ βρισκόταν στο πάρτι, ο Νικ φέρεται να έκανε τους καλεσμένους να νιώσουν άβολα με τρεις παράξενες ερωτήσεις — το μικρό τους όνομα, το επώνυμο και το αν ήταν διάσημοι.

Αυτές οι ερωτήσεις οδήγησαν σε μια αμήχανη στιγμή με τον κωμικό Μπιλ Χέιντερ, με αποτέλεσμα ο Νικ να «φύγει τρέχοντας».

Το μέσο ενημέρωσης ισχυρίζεται ότι ο Ρομπ τσακώθηκε με τον γιο του για την «αντικοινωνική και ανησυχητική συμπεριφορά» του πριν ζητήσει συγγνώμη από τον 62χρονο Ο’Μπράιεν και αποχωρήσει πρόωρα από το πάρτι.

Την επόμενη μέρα, αυτός και η Μισέλ βρέθηκαν δολοφονημένοι στο σπίτι τους — και ο Νικ στη συνέχεια συνελήφθη.

Πριν συλληφθεί, ο Νικ έκανε check in στο ξενοδοχείο Santa Monica Pierside και άφησε πίσω του ένα αιματοβαμμένο δωμάτιο.

Ο Νικ βρίσκεται υπό συνεχή παρακολούθηση κατά την κράτησή του καθώς εκτιμάται ότι υπάρχει ο κίνδυνος να προσπαθήσει να αυτοκτονήσει.

Διαβάστε επίσης:

Δολοφονία Ρομπ Ράινερ: Στις 7 Ιανουαρίου η απαγγελία κατηγοριών στον γιο του

Ιταλία-Γαλλία: «Πρόωρη» η υπογραφή εμπορικής συμφωνίας ΕΕ-Mercosur – «Nα αντιμετωπιστούν οι ανησυχίες των αγροτών μας»

Ζευγάρι στη Βρετανία κέρδισε το λαχείο για δεύτερη φορά ενάντια στον νόμο των πιθανοτήτων

google_news_icon

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΔΗΜΟΦΙΛΗ
kyvernoepithesi 776- new
ΚΟΣΜΟΣ

Γαλλία: Κυβερνοεπίθεση στο υπουργείο Εσωτερικών – Στα χέρια χάκερ «εξαιρετικά ευαίσθητα» αρχεία

opekepe-evropeos-eisageleas
ΕΛΛΑΔΑ

Σκάνδαλο ΟΠΕΚΕΠΕ: Ελεύθεροι όλοι οι κατηγορούμενοι της δεύτερης ομάδας από την Κρήτη

E0A0815-1
ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ

Το Citroen Berlingo επιστρέφει σπίτι του για να προωθήσει τη βιώσιμη κινητικότητα στην Ευρώπη, στο πλαίσιο του HVO Aurora Trial

1-9
ADVERTORIAL

Η υπευθυνότητα ως δέσμευση των παρόχων τυχερών παιγνίων και ως στάση ζωής στην καθημερινότητα όλων

netanyahu-dikastirio
ΚΟΣΜΟΣ

Ο Νετανιάχου ανακοίνωσε συμφωνία ύψους 30 δισ. ευρώ για την πώληση φυσικού αερίου στην Αίγυπτο

Δείτε όλες τις ειδήσεις
bin salman
ΑΘΛΗΤΙΚΑ

Ο πρίγκιπας της Σαουδικής Αραβίας εξετάζει την αγορά της Μπαρτσελόνα - Προσφέρει 10 δισ. ευρώ

christos-nikolopoulos-new
LIFESTYLE

Ο Χρήστος Νικολόπουλος ξεκαθαρίζει: «Ο Πασχάλης Τερζής δεν θα επιστρέψει στις πίστες» (Video)

mitsotakis
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Η πίεση των δημοσκοπήσεων οδηγεί την κυβέρνηση να ικανοποιήσει αιτήματα των αγροτών

alexis-papahelas
MEDIA

Ασκήσεις προληπτικής λογοκρισίας: Ο ΕΚΚΟΜΕΔ έκοψε τη χρηματοδότηση από το ντοκιμαντέρ του Παπαχελά λόγω ... Κουφοντίνα

salata_laxanosintagi
CUCINA POVERA

Γιορτινή σαλάτα με κόκκινο λάχανο, καρότο και εύκολη βινεγκρέτ

Δείτε όλες τις ειδήσεις

Το topontiki.gr σέβεται όλες τις απόψεις, αλλά διατηρεί το δικαίωμά του να μην αναρτά υβριστικά σχόλια και διαφημίσεις. Οι χρήστες που παραβιάζουν τους κανόνες συμπεριφοράς θα αποκλείονται. Τα σχόλια απηχούν αποκλειστικά τις απόψεις των αναγνωστών.

ΤΕΤΑΡΤΗ 17.12.2025 22:46
kyvernoepithesi 776- new
ΚΟΣΜΟΣ

Γαλλία: Κυβερνοεπίθεση στο υπουργείο Εσωτερικών – Στα χέρια χάκερ «εξαιρετικά ευαίσθητα» αρχεία

opekepe-evropeos-eisageleas
ΕΛΛΑΔΑ

Σκάνδαλο ΟΠΕΚΕΠΕ: Ελεύθεροι όλοι οι κατηγορούμενοι της δεύτερης ομάδας από την Κρήτη

E0A0815-1
ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ

Το Citroen Berlingo επιστρέφει σπίτι του για να προωθήσει τη βιώσιμη κινητικότητα στην Ευρώπη, στο πλαίσιο του HVO Aurora Trial

1 / 3