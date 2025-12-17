Τι συνέβη στο πάρτι του Κόναν Ο’ Μπράιεν πριν τη δολοφονία του Ρομπ Ράινερ και της συζύγου του από τον γιο τους

Ο Νικ Ράινερ, που κατηγορείται για τη δολοφονία των γονιών του, φέρεται να μην είχε προσκληθεί στο χριστουγεννιάτικο πάρτι του Κόναν Ο’Μπράιεν το Σάββατο το βράδυ — αλλά ο Ρομπ Ράινερ και η Μισέλ Σίνγκερ Ράινερ δεν ήθελαν να αφήσουν τον γιο τους μόνο του.

Σύμφωνα με το Hollywood Reporter, το ζευγάρι ρώτησε τον παρουσιαστή αν ο 32χρονος γιος τους μπορούσε να τους συνοδεύσει στο χριστουγεννιάτικο πάρτι.

Το μέσο ενημέρωσης ισχυρίστηκε ότι «η ακραία και αγχωτική συμπεριφορά» του Νικ είχε κλιμακωθεί και «έγινε ακόμη πιο ανησυχητική τις τελευταίες εβδομάδες».

Εξαιτίας αυτού, το ζευγάρι «δίσταζε να τον αφήσει μόνο του στον ξενώνα» του σπιτιού τους στο Μπρέντγουντ στο Λος Άντζελες.

Ο Νικ Ράινερ φέρεται να ζούσε στον χώρο υπό «αυστηρή επίβλεψη».

Ενώ βρισκόταν στο πάρτι, ο Νικ φέρεται να έκανε τους καλεσμένους να νιώσουν άβολα με τρεις παράξενες ερωτήσεις — το μικρό τους όνομα, το επώνυμο και το αν ήταν διάσημοι.

Αυτές οι ερωτήσεις οδήγησαν σε μια αμήχανη στιγμή με τον κωμικό Μπιλ Χέιντερ, με αποτέλεσμα ο Νικ να «φύγει τρέχοντας».

Το μέσο ενημέρωσης ισχυρίζεται ότι ο Ρομπ τσακώθηκε με τον γιο του για την «αντικοινωνική και ανησυχητική συμπεριφορά» του πριν ζητήσει συγγνώμη από τον 62χρονο Ο’Μπράιεν και αποχωρήσει πρόωρα από το πάρτι.

Την επόμενη μέρα, αυτός και η Μισέλ βρέθηκαν δολοφονημένοι στο σπίτι τους — και ο Νικ στη συνέχεια συνελήφθη.

Πριν συλληφθεί, ο Νικ έκανε check in στο ξενοδοχείο Santa Monica Pierside και άφησε πίσω του ένα αιματοβαμμένο δωμάτιο.

Ο Νικ βρίσκεται υπό συνεχή παρακολούθηση κατά την κράτησή του καθώς εκτιμάται ότι υπάρχει ο κίνδυνος να προσπαθήσει να αυτοκτονήσει.

