Ζευγάρι στη Βρετανία κέρδισε το λαχείο για δεύτερη φορά ενάντια στον νόμο των πιθανοτήτων

Οι πιθανότητες ήταν 24 τρισεκατομμύρια προς μια για ένα ζευγάρι από την Ουαλία που κέρδισε ένα εκατομμύριο δολάρια όχι μία, αλλά δύο φορές.

Ο Ρίτσαρντ Ντέιβις, 49 ετών, και η σύζυγός του, Φέι Στίβενσον Ντέιβις, 43 ετών, κέρδισαν το δεύτερο ποσό που τους άλλαξε τη ζωή από την Εθνική Λοταρία του Ηνωμένου Βασιλείου την Τρίτη, αφού άκουσαν το ένστικτό τους που τους έλεγε να αγνοήσουν τις πιθανότητες και να το κάνουν.

«Γνωρίζαμε ότι οι πιθανότητες να συμβεί ξανά ήταν εξωφρενικές», δήλωσαν. «Αλλά είμαστε η απόδειξη ότι αν πιστεύεις, όλα είναι δυνατά».

Το τυχερό ζευγάρι κέρδισε για πρώτη φορά το τζακπότ τον Ιούνιο του 2018, όταν οι αριθμοί τους, που κληρώθηκαν στο παιχνίδι EuroMillions Millionaire Maker, τους απέφερε ένα αξιοσημείωτο ποσό 1 εκατομμυρίου λιρών (περίπου 1,3 εκατομμύρια δολάρια).

Ακόμα και μετά τη νίκη τους, το ζευγάρι συνέχισε να αγοράζει λαχεία, τρέφοντας την ελπίδα ότι μπορεί να υπήρχε μια ακόμη ευκαιρία.

Είχαν δίκιο που ακολούθησαν το προαίσθημά τους, αλλά η δεύτερη επιτυχία τους κερδήθηκε λίγο πιο δύσκολα. Αυτή τη φορά, χρειάστηκαν τέσσερις συνεχόμενες κληρώσεις για να τους αποφέρουν τα πολλά χρήματα.

«Όταν ταιριάζετε δύο αριθμούς στην κλήρωση του Λόττο, κερδίζετε αυτόματα ένα Lucky Dip για το επόμενο παιχνίδι», εξήγησε ο Ντέιβις. «Αυτό μας συνέβη. Ταιριάξαμε δύο αριθμούς και κερδίσαμε ένα δωρεάν Lucky Dip… Αυτό μας έβαλε στην επόμενη κλήρωση και ούτω καθεξής, μέχρι την νικητήρια κλήρωση».

Στο δικό τους χριστουγεννιάτικο θαύμα, το ζευγάρι κέρδισε άλλο 1 εκατομμύριο λίρες, εκπλήσσοντας τους ειδικούς που εκτιμούν ότι οι πιθανότητες διπλής νίκης είναι μία στα 24 τρισεκατομμύρια.

Παρά τις νίκες τους, το ζευγάρι δεν έχει χάσει την όρεξή του για δουλειά. Ο Ντέιβις δήλωσε ότι θα συνεχίσει να εργάζεται επτά ημέρες την εβδομάδα ως courier κατά τη διάρκεια των Χριστουγέννων, αποφασισμένος να παραδώσει τα πολλά δέματα που παραγγέλθηκαν κατά την εορταστική περίοδο.

Εν τω μεταξύ, η Στίβενσον-Ντέιβις δήλωσε ότι θα συνεχίσει να προσφέρει υποστήριξη ψυχικής υγείας στους πελάτες της, συμπεριλαμβανομένης της ημέρας των Χριστουγέννων.

Αλλά το ζευγάρι θα χρειαστεί λίγο χρόνο για να σκεφτεί, καθώς δεν έχει ακόμη αποφασίσει πώς θα ξοδέψει τα χρήματα που κέρδισε. «Την πρώτη φορά δωρίσαμε ένα μίνι λεωφορείο στην τοπική ομάδα ράγκμπι και κάναμε το καλύτερο δυνατό για να βοηθήσουμε φίλους και συγγενείς… Ήταν καταπληκτικό που μπορέσαμε να κάνουμε τη διαφορά», είπε η Ντέιβις.

Πρόσθεσε: «Αυτή τη φορά, ποιος ξέρει; Θα πάρουμε τον χρόνο μας και θα απολαύσουμε τη στιγμή».

Στην άλλη άκρη του Ατλαντικού, οι Ηνωμένες Πολιτείες έχουν δει μερικούς από τους δικούς τους δύο φορές νικητές. Τον Ιούλιο, ο Πολ Κόρκοραν από τη Μασαχουσέτη χτύπησε το Powerball δύο φορές σε μια νύχτα, κερδίζοντας συνολικά 2 εκατομμύρια δολάρια.

Το 2020, ένας παίκτης Powerball στο Κολοράντο στάθηκε τυχερός δύο φορές μέσα σε έναν μήνα χρησιμοποιώντας αριθμούς που χρησιμοποιούσε συστηματικά για 30 χρόνια. Είπε ότι το έπαθλο των 2 εκατομμυρίων δολαρίων οφείλεται στη σύζυγό του, την οποία αποκαλούσε με αγάπη «το αφεντικό».

