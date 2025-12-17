search
ΚΟΣΜΟΣ

17.12.2025 19:17

«Οι ΗΠΑ πιέζουν τους Ευρωπαίους να μη χρησιμοποιήσουν τα ρωσικά κεφάλαια», λέει Ουκρανός αξιωματούχος

17.12.2025 19:17
trump

Υψηλόβαθμος Ουκρανός αξιωματούχος είπε σήμερα, Τετάρτη 17/12, στο Γαλλικό Πρακτορείο ότι η αμερικανική κυβέρνηση του προέδρου Ντόναλντ Τραμπ ασκεί «πιέσεις» στις ευρωπαϊκές χώρες, ώστε να εγκαταλείψουν την ιδέα χρησιμοποίησης των «παγωμένων» ρωσικών περιουσιακών στοιχείων για να στηρίξουν την Ουκρανία.

«Ήδη, επτά χώρες δεν στηρίζουν δημοσίως αυτήν την ιδέα» είπε ο αξιωματούχος αυτός, που ζήτησε να τηρηθεί η ανωνυμία του.

«Ο πρόεδρος της Ουκρανίας, Βολοντίμιρ Ζελένσκι, θα πάει στις Βρυξέλλες για να πείσει τους Ευρωπαίους, στη σύνοδο κορυφής της ΕΕ που θα διεξαχθεί την Πέμπτη, να χρησιμοποιήσουν τα ρωσικά περιουσιακά στοιχεία», πρόσθεσε η ίδια πηγή.

Bloomberg: Ο Ερντογάν ζητά από τον Πούτιν να πάρει πίσω τους S-400 για να κερδίσει την εύνοια των ΗΠΑ

Πολική αρκούδα υιοθετεί ένα μικρό σε μια σπάνια καταγεγραμμένη περίπτωση

Μήνυση Τζούλιαν Ασάνζ κατά του Ιδρύματος Νόμπελ για το βραβείο ειρήνης στη Ματσάδο

