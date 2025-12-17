Μήνηση Τζούλιαν Ασάνζ κατά του Ιδρύματος Νόμπελ για το βραβείο ειρήνης στη Ματσάδο

Ο Τζούλιαν Ασάνζ υπέβαλε την Τετάρτη μήνυση στη Σουηδία κατηγορώντας 30 άτομα που σχετίζονται με το Ίδρυμα Νόμπελ, συμπεριλαμβανομένης της ηγεσίας του, για διάπραξη σοβαρών εγκλημάτων, συμπεριλαμβανομένου του εγκλήματος της κατάφωρης υπεξαίρεσης κεφαλαίων, της διευκόλυνσης εγκλημάτων πολέμου και εγκλημάτων κατά της ανθρωπότητας, καθώς και της χρηματοδότησης της επιθετικότητας.

Η μήνυση αναφέρει ότι η διαθήκη του Άλφρεντ Νόμπελ του 1895 ορίζει ρητά ότι το βραβείο ειρήνης πηγαίνει στο άτομο που κατά τη διάρκεια του περασμένου έτους «προσέφερε το μεγαλύτερο όφελος στην ανθρωπότητα» κάνοντας «το μεγαλύτερο ή το καλύτερο έργο για την αδελφοσύνη μεταξύ των εθνών, για την κατάργηση ή τη μείωση των μόνιμων στρατών και για τη διεξαγωγή και προώθηση ειρηνευτικών συνεδρίων».

Ο Ασάνζ υποστηρίζει ότι «η πολιτική απόφαση της νορβηγικής επιτροπής επιλογής δεν αναστέλλει το καθήκον εμπιστευτικότητας των σουηδών διαχειριστών κεφαλαίων». «Οποιαδήποτε εκταμίευση που αντιβαίνει σε αυτήν την εντολή συνιστά υπεξαίρεση από το ίδρυμα».

Η καταγγελία, η οποία υποβλήθηκε ταυτόχρονα στην Σουηδική Αρχή Οικονομικού Εγκλήματος (Ekobrottsmyndigheten) και στη Σουηδική Μονάδα Εγκλημάτων Πολέμου (Krigsbrottsenheten), αναφέρει ότι οι ύποπτοι, συμπεριλαμβανομένης της Προέδρου του Ιδρύματος Νόμπελ, Astrid Söderbergh Widding, και της Εκτελεστικής Διευθύντριας Hanna Stjärne, μετέτρεψαν «ένα μέσο ειρήνης σε μέσο πολέμου», μέσω υποψίας για «σοβαρή εγκληματικότητα», συμπεριλαμβανομένων:

1) Παραβίαση εμπιστοσύνης, κατάφωρη υπεξαίρεση και συνωμοσία σε σχέση με την εκκρεμή καταβολή 11 εκατομμυρίων SEK (1,18 εκατομμύρια δολάρια) των χρημάτων του βραβείου Ειρήνης στη Μαρία Κορίνα Ματσάδο, της οποίας οι προηγούμενες και οι τρέχουσες ενέργειες την αποκλείουν κατηγορηματικά από τα κριτήρια που ορίζονται στη διαθήκη του Άλφρεντ Νόμπελ

2) Διευκόλυνση εγκλημάτων πολέμου, συμπεριλαμβανομένου του εγκλήματος επιθετικότητας και εγκλημάτων κατά της ανθρωπότητας, παραβίαση των υποχρεώσεων της Σουηδίας βάσει του Άρθρου 25(3)(γ) του Καταστατικού της Ρώμης, επειδή οι κατηγορούμενοι γνωρίζουν την υποκίνηση και την υποστήριξη της Ματσάδο στην τέλεση διεθνών εγκλημάτων από τις ΗΠΑ και γνώριζαν ή όφειλαν να γνωρίζουν ότι η εκταμίευση των χρημάτων του Νόμπελ θα συνέβαλε σε δολοφονίες αμάχων και επιζώντων ναυαγών στη θάλασσα και παραβιάζουν την υποχρέωσή τους να σταματήσουν τις εκταμιεύσεις.

Ο Ασάνζ σημειώνει ότι τα μέλη του Ιδρύματος Νόμπελ έχουν ασκήσει προηγουμένως την εποπτική τους εξουσία επί των βραβείων και των εκταμιεύσεών τους, παρακρατώντας τις εκταμιεύσεις των Βραβείων Λογοτεχνίας το 2018. «Η μη παρέμβαση εδώ, παρά τα εγκλήματα πολέμου των ΗΠΑ στα ανοικτά των ακτών της Βενεζουέλας και τον βασικό ρόλο της Ματσάδο στην προώθηση της επιθετικότητας» συνεπάγεται ποινική ευθύνη.

«Το κληροδότημα του Άλφρεντ Νόμπελ για την ειρήνη δεν μπορεί να δαπανηθεί για την προώθηση του πολέμου», δηλώνει ο Ασάνζ. Οι κατηγορούμενοι έχουν συγκεκριμένες νομικές υποχρεώσεις επειδή έχουν την ευθύνη να «εξασφαλίσουν την εκπλήρωση του επιδιωκόμενου σκοπού της διαθήκης του Άλφρεντ Νόμπελ, δηλαδή να τερματίσουν τους πολέμους και τα εγκλήματα πολέμου, και όχι να τα επιτρέψουν».

Η υποκίνηση της Ματσάδο στη μεγαλύτερη στρατιωτική ενίσχυση των ΗΠΑ από τον πόλεμο του Ιράκ την καθιστά μη επιλέξιμη

Η καταγγελία σημειώνει πώς η ανακοίνωση και η τελετή απονομής των Νόμπελ έλαβαν χώρα σε αυτό που οι στρατιωτικοί αναλυτές περιγράφουν ως «τη μεγαλύτερη στρατιωτική ανάπτυξη των ΗΠΑ στην Καραϊβική από την Κρίση των Πυραύλων της Κούβας» – που τώρα υπερβαίνει τους 15.000 ανθρώπους, συμπεριλαμβανομένου του αεροπλανοφόρου USS Gerald R. Ford. Η κλιμάκωση συνεχίζεται καθώς ο Πρόεδρος Τραμπ ανακοίνωσε στις 10 Δεκεμβρίου, δύο ημέρες μετά την τελετή απονομής των Νόμπελ, ότι οι αμερικανικές επιθέσεις θα «ξεκινούσαν από ξηράς». Η στρατηγική της Βενεζουέλας είναι μέρος αυτού που ο Υπουργός Πολέμου του Τραμπ, Πιτ Χέγκσεθ, αποκαλεί στροφή προς «μέγιστη θνησιμότητα, όχι χλιαρή νομιμότητα» και «συνέχιση της επίθεσης».

Σε αυτό το πλαίσιο, ο Ασάνζ δηλώνει ότι «η Ματσάδο συνέχισε να υποκινεί την κυβέρνηση Τραμπ να ακολουθήσει την κλιμακούμενη πορεία της», συμπεριλαμβανομένης της συμμετοχής σε μια συνωμοσία για να δώσει στην κυβέρνηση των ΗΠΑ πρόσβαση σε 1,7 τρισεκατομμύρια δολάρια σε αποθέματα πετρελαίου και άλλους φυσικούς πόρους μέσω ιδιωτικοποιήσεων μόλις εκδιωχθεί ο Μαδούρο.

«Χρησιμοποιώντας την υψηλή της θέση ως αποδέκτης του Νόμπελ Ειρήνης, η Μαστάδο μπορεί κάλλιστα να έχει γείρει την πλάστιγγα υπέρ του πολέμου, διευκολύνοντας τους κατονομαζόμενους υπόπτους», δηλώνει ο Ασάντ στη μήνυση.

Η μήνυση παραθέτει αποδεικτικά στοιχεία αυτής της υποκίνησης σε στρατιωτική επέμβαση των ΗΠΑ, καθώς και επαινεί τη συμπεριφορά του Ισραηλινού πρωθυπουργού Μπενιαμίν Νετανιάχου στη Γάζα. Οι δηλώσεις της περιλαμβάνουν:

«Η στρατιωτική κλιμάκωση μπορεί να είναι ο μόνος τρόπος… οι Ηνωμένες Πολιτείες μπορεί να χρειαστεί να επέμβουν άμεσα» (30 Οκτωβρίου 2025)

Η Ματσάδο χαρακτήρισε τις στρατιωτικές επιθέσεις των ΗΠΑ σε πολιτικά πλοία, οι οποίες έχουν σκοτώσει τουλάχιστον 95 ανθρώπους μέχρι σήμερα, «δικαιολογημένες» και «οραματικές».

Η Ματσάδο αφιέρωσε το βραβείο στον Πρόεδρο των ΗΠΑ Τραμπ, επειδή «επιτέλους έθεσε τη Βενεζουέλα… ως προτεραιότητα για την εθνική ασφάλεια των Ηνωμένων Πολιτειών»

Ιστορικές δηλώσεις, συμπεριλαμβανομένης της κατάθεσής της ενώπιον του Κογκρέσου των ΗΠΑ το 2014, όπου είπε: «Ο μόνος δρόμος που απομένει είναι η χρήση βίας»

Το έγγραφο αναφέρει εκτεταμένη αντίθεση εμπειρογνωμόνων και θεσμικών φορέων στην παραλαβή του βραβείου από την Ματσάδο:

21 νορβηγικές ειρηνευτικές οργανώσεις δήλωσαν: «Η Ματσάδο είναι το αντίθετο ενός βραβευμένου με ειρήνη».

Ο βραβευμένος με Νόμπελ Ειρήνης Adolfo Pérez Esquivel δήλωσε: «Η απονομή του βραβείου σε κάποιον που ζητά ξένη εισβολή αποτελεί εμπαιγμό της θέλησης του Άλφρεντ Νόμπελ».

Το Ινστιτούτο Έρευνας για την Ειρήνη του Όσλο (PRIO) επιβεβαίωσε ότι η Ματσάδο «έχει ζητήσει στρατιωτική επέμβαση στη Βενεζουέλα».



Η καταγγελία σημειώνει ακόμη ότι «Υπάρχει πραγματικός κίνδυνος τα κεφάλαια που προέρχονται από το κληροδότημα του Νόμπελ να έχουν εκτραπεί ή θα εκτραπούν σκόπιμα ή αμελώς από τον φιλανθρωπικό τους σκοπό για να διευκολύνουν την επιθετικότητα, τα εγκλήματα κατά της ανθρωπότητας και τα εγκλήματα πολέμου».

Ο Ασάνζ ζητά από τις σουηδικές αρχές:

Άμεση δέσμευση της εκκρεμούς μεταφοράς χρηματικού βραβείου ύψους 11.000.000 SEK και οποιουδήποτε υπολοίπου σχετικού προϋπολογισμού και διασφάλιση της επιστροφής του μεταλλίου.

Διερεύνηση των ονομαζόμενων προσώπων και των στελεχών του Ιδρύματος και των συνδεδεμένων οντοτήτων για παραβίαση εμπιστοσύνης, διευκόλυνση εγκλημάτων πολέμου και εγκλημάτων κατά της ανθρωπότητας και συνωμοσία.

Κατάσχεση πρακτικών διοικητικού συμβουλίου, email, ομαδικών συνομιλιών, οικονομικών αρχείων.

Να ανακριθούν οι Widding, Stjärne και άλλοι υπόπτοι.

Να διεξαχθεί πλήρης έρευνα σε εθνικό επίπεδο ή να παραπεμφθεί το θέμα στο ΔΠΔ (Καταστατικό της Ρώμης, άρθρο 25(3)(γ)).

«Η παρούσα καταγγελία ζητά την άμεση δέσμευση όλων των υπολοίπων κεφαλαίων και πλήρη ποινική έρευνα, σε περίπτωση που το Νόμπελ Ειρήνης μετατραπεί οριστικά από μέσο ειρήνης σε μέσο πολέμου», καταλήγει ο Ασάνζ.

