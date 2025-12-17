Σάλος με τις ρατσιστικές selfies βουλευτών προς υποστήριξη της Μις Φινλανδία 2025

Ο Φινλανδός πρωθυπουργός ζήτησε σήμερα συγγνώμη από πολίτες της Ιαπωνίας, της Κίνας και της Νότιας Κορέας, μετά τις έντονες αντιδράσεις που ξέσπασαν έπειτα από selfies που δημοσίευσαν Φινλανδοί βουλευτές, στις οποίες στενεύουν τα μάτια τους.

Την περασμένη εβδομάδα, η Σάρα Τζάφτσε, “Μις Φινλανδία 2025”, έχασε τον τίτλο της, αφού κοινοποίησε σε μέσα κοινωνικής δικτύωσης μια φωτογραφία της στην οποία στενεύει τα μάτια της, γράφοντας στη λεζάντα κάτω από τη φωτογραφία «φάτε με έναν Κινέζο».

Miss Finland Sarah Dzafce apologized to China after being dethroned over her racist gesture.

But the incident escalated when several Finnish politicians followed suit, triggering widespread backlash. pic.twitter.com/bKVnR2tiwE — Chengdu China (@Chengdu_China) December 16, 2025

Για να δείξουν την υποστήριξή τους, πολλά μέλη του Κόμματος των Φινλανδών, ενός δεξιού λαϊκιστικού, αντιμεταναστευτικού κόμματος, που συμμετέχει στον κυβερνητικό συνασπισμό, δημοσίευσαν στη συνέχεια φωτογραφίες τους με την ίδια πόζα, πυροδοτώντας διαμάχη στη σκανδιναβική χώρα.

Politicians and others in Finland have taken to making rac!st faces to mock Asians.



Sarah Dzafce Miss Finland 2025, made the hateful gesture, as a result, she was stripped of her Miss Finland crown.



Several Finnish politicians posted or shared similar photos including Juho… pic.twitter.com/QoW6BX6Vro — Jason Smith – 上官杰文 (@ShangguanJiewen) December 15, 2025

«Ζητώ ταπεινά συγγνώμη για τις προσβλητικές αναρτήσεις που δημοσιεύθηκαν πρόσφατα σε μέσα κοινωνικής δικτύωσης από ορισμένα μέλη του κοινοβουλίου», δήλωσε ο πρωθυπουργός Πέτερι Όρπο, σε ανακοίνωση που δημοσίευσαν οι φινλανδικές πρεσβείες στην Ιαπωνία, την Κίνα και τη Νότια Κορέα.

«Αυτές οι αναρτήσεις δεν αντικατοπτρίζουν τις αξίες της Φινλανδίας για ισότητα και ένταξη», είπε ο Όρπο, σύμφωνα με την ανακοίνωση, λέγοντας ότι «ο ρατσισμός και οι διακρίσεις δεν έχουν θέση στη φινλανδική κοινωνία».

Ύστερα από αυτές τις αναρτήσεις, μια φινλανδική εταιρεία παραγωγής είδε πρότζεκτ της στην Ιαπωνία να αναστέλλονται και η αεροπορική εταιρεία Finnair τόνισε επίσης ότι επηρεάστηκε αρνητικά, σύμφωνα με τον δημόσιο ραδιοτηλεοπτικό οργανισμό Yle.

Η συμπεριφορά τους «δεν αντιπροσωπεύει τη θέση της Φινλανδίας» σε αυτά τα ζητήματα, τόνισε το γραφείο του πρωθυπουργού.

Οι βουλευτές που έβγαλαν τις επίμαχες selfies, η Κάισα Γκάρεντεβ, ο Γιούχο Εερόλα και ο Σεμπάστιαν Τίνκινεν αντέδρασαν διαφορετικά.

Η Γκάρεντεβ δήλωσε ότι δεν νιώθει υποχρεωμένη να ζητήσει συγγνώμη, ο Εερόλα και ο Τίνκινεν αναγνώρισαν το λάθος τους.

Ο Τίνκινεν είπε σε φινλανδικά μμε ότι οι ενέργειές του «δεν είχαν σκοπό να βλάψουν κανέναν».

Η κοινοβουλευτική τους ομάδα έχει προγραμματιστεί να συνεδριάσει αύριο Πέμπτη για να συζητήσει πιθανά τιμωρητικά μέτρα εναντίον τους.

Έχοντας ανέλθει στην εξουσία το 2023, η φινλανδική κυβέρνηση έχει επανειλημμένα συγκλονιστεί από εμπρηστικά σχόλια που έκαναν μέλη αυτού του κόμματος.

Τον Αύγουστο, ένα άλλος βουλευτής δήλωσε ότι οι μετανάστες μετατρέπουν τη Φινλανδία σε «χοιροστάσιο».

Διαβάστε επίσης:

Πούτιν: «Υστερία και ψέμα» οι ευρωπαϊκές αναφορές για πόλεμο – To NATO ετοιμάζεται για πόλεμο με τη Ρωσία, λέει ο Μπελούσοφ

Το Ηνωμένο Βασίλειο θα μεταφέρει 2,5 δισ. λίρες από μετρητά του Αμπράμοβιτς στο ταμείο της Ουκρανίας

Εγκλημα σοκ στη Βιέννη: Βασάνισαν και έκαψαν ζωντανό τον γιο του αντιδημάρχου στο Χάρκοβο