13.12.2025 11:14

Φινλανδία: Την… έφαγε το «τρώγοντας με έναν Κινέζο» – Πήραν τον τίτλο της Miss Finland μετά τη ρατσιστική ανάρτηση

13.12.2025 11:14
miss_finland

Μετά τον σάλο που προκάλεσε η ανάρτησή της στα social media, η Miss Finland έχασε τον τίτλο της.

Η Σάρα Τζαφτσέ, που είχε στεφθεί Miss Finland τον περασμένο Σεπτέμβριο, δημοσίευσε φωτογραφία στην οποία τραβούσε τα μάτια της, χειρονομία που έχει συνδεθεί διεθνώς με προσβλητικά στερεότυπα για Ασιάτες.

Στη λεζάντα της ανάρτησης, που «ανέβηκε» στην εφαρμογή Jodel, έγραψε στα φινλανδικά «kiinalaisenkaa syömäs», δηλαδή «τρώγοντας με έναν Κινέζο».

Αρχικά, η Σάρα Τζαφτσέ ίδια ισχυρίστηκε πως δεν είχε πρόθεση να προσβάλει κανέναν και ότι η κίνησή της οφειλόταν σε έντονο πονοκέφαλο. Υποστήριξε πως πως έτριβε τους κροτάφους της και τέντωνε τα μάτια της, χωρίς να πείσει κανέναν.

Λίγο αργότερα, παραδέχτηκε τη χειρονομία και ζήτησε δημόσια συγγνώμη.

Η Τάρα Λέχτονεν νέα Miss Finland

Ο οργανισμός Miss Finland αποφάσισε να της αφαιρέσει τον τίτλο, επισημαίνοντας σε ανακοίνωσή του τόνισε ότι πως αποδέχεται τον ρατσισμό ή οποιαδήποτε μορφή διακριτικής συμπεριφοράς.

Μάλιστα, την επόμενη ημέρα, σε συνέντευξη Τύπου, ο οργανισμός ζήτησε συγγνώμη για το περιστατικό και ανακοίνωσε επίσημα την καθαίρεση της Τζαφτσέ από τον τίτλο της Miss Finland.

Έτσι, νέα Miss Finland ανακηρύχθηκε η Τάρα Λέχτονεν, η οποία είχε καταλάβει τη δεύτερη θέση στον διαγωνισμό του Σεπτεμβρίου.

«Λυπάμαι ειλικρινά όλους όσους προσέβαλα και πλήγωσα με τις πράξεις μου στα social media», δήλωσε η Σάρα Τζαφτσέ, η οποία γεννήθηκε στην πόλη Όουλου και έχει μητέρα από τη Φινλανδία και πατέρα από το Κόσοβο.

