Γιώργος Τσαλίκης: Διέκοψε συναυλία του γιατί νόμιζε ότι τον σημαδεύουν με όπλο (Video)

Ένα απίστευτο περιστατικό έλαβε χώρα σε συναυλία του Γιώργου Τσαλίκη στην Κόρινθο, με τον γνωστό τραγουδιστή να περνά μερικές… στιγμές αγωνίας, τις οποίες μοιράστηκε με το κοινό του.

Όπως καταγράφεται σε βίντεο που δημοσίευσε το Loutrakitv.gr, ενώ ο τραγουδιστής βρισκόταν στη σκηνή, είδε μια γυναίκα με ρούχα παραλλαγής να κρατά κάτι στα χέρια της που του έμοιαζε με όπλο, με τον ίδιο να σαστίζει, καθώς νόμιζε ότι τον σημαδεύει.

Όπως αποδείχτηκε, η πραγματικότητα ήταν εντελώς διαφορετική, καθώς η γυναίκα ήταν φωτογράφος, που τον… σημάδευσε με τον φακό της.

«Προσπαθούσα να καταλάβω αν με σημαδεύει με όπλο»

«Παιδιά ακούστε τι έπαθα τώρα. Είναι μια κυρία πίσω στα δεξιά, φωτογράφος, η οποία φοράει στρατιωτικά, λες και είναι στο Τεπελένι. Είναι με τον φακό και βλέπω κάτι να γυαλίζει και λέω “μ@@@@α έτσι θα πεθάνω”. Σας το ορκίζομαι», ακούγεται να λέει ο Γιώργος Τσαλίκης από σκηνής στο σχετικό clip.

«Προσπαθούσα να καταλάβω αν με σημαδεύει με όπλο. Μου έκοψες την ψυχή. Λέω έτσι θα πάω, στο δόξα πατρί, θα φύγω με φόντο το δέντρο», πρόσθεσε ο ίδιος γελώντας.

