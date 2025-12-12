Ένα… δράμα ζουν οι Μπέκαμ: Έχουν χάσει κάθε ελπίδα να τα βρουν με την σύζυγο του γιου τους

Κάθε ελπίδα έχουν χάσει ο Ντέιβιντ και η Βικτόρια Μπέκαμ να συμφιλιωθούν με τη σύζυγο του πρωτότοκου γιου τους, Νίκολα Πελτζ.

Δημοσίευμα του Evening Standard υποστηρίζει ότι το ζευγάρι είναι απαισιόδοξο ότι θα καταφέρει να αποκαταστήσει τις σχέσεις του με τη νύφη τους, από τον πρωτότοκο γιο τους Μπρούκλιν. Αντιθέτως, επικεντρώνεται πλέον στο να δείξει αγάπη στον γιο του, ελπίζοντας ότι θα μηδενιστεί απόσταση ανάμεσά τους.

David + Victoria Beckham: Neue Strategie von David und Victoria könnte Streit eskalieren lassen

David und Victoria Beckham haben in den letzten Monaten so viele Meilensteine ohne Brooklyn und Nicola feiern müssen. Und obwohl sie die Hoffnung auf eine Ver… https://t.co/bsZVyLZUIn pic.twitter.com/nOilUeN84t — CPDemo (@CPDemo123) December 12, 2025





Ωστόσο, μια πηγή ανέφερε ότι το να προσπαθούν να τα βρουν μόνο με το παιδί τους και όχι και με τη σύζυγό του είναι μια εσφαλμένη στρατηγική. «Το να προσπαθούν να δημιουργήσουν ένα “κενό” ανάμεσα στον Μπρούκλιν και τη Νίκολα θα τον απομακρύνει ακόμη περισσότερο», είπε.



«Η Νίκολα και ο Μπρούκλιν είναι απολύτως δεμένοι και πιο δυνατοί από ποτέ. Η Νίκολα έχει πληγωθεί και έχει πονέσει πολύ από όσα έχουν συμβεί. Δεν μπορείς απλώς να αποφασίσεις ότι “ήρθε η ώρα να τα βρείτε”, χωρίς καμία συγγνώμη ή δέσμευση ότι θα υπάρξει αλλαγή», πρόσθεσε.

ALISON BOSHOFF: David and Victoria Beckham 'give up hope' of reconciliation with daughter-in-law Nicola Peltz as family feud with son Brooklyn 'takes its toll' https://t.co/EB0FsQfU5s — Daily Mail Celebrity (@DailyMailCeleb) December 11, 2025

Η ρήξη στην οικογένεια Μπέκαμ φαίνεται να ξεκίνησε το 2022, πριν τον γάμο του Μπρούκλιν με τη Νίκολα Πελτζ, όταν η τελευταία επέλεξε να μη φορέσει δημιουργία της πεθεράς της, αλλά νυφικό Valentino, κάτι που φέρεται να δυσαρέστησε τη Βικτόρια Μπέκαμ.



Η κατάσταση επιδεινώθηκε τον Μάιο, όταν ο Μπρούκλιν Μπέκαμ απουσίασε από τα 50ά γενέθλια του Ντέιβιντ Μπέκαμ, ενώ εκείνος και η γυναίκα του δεν ακολουθούν πλέον στα κοινωνικά δίκτυα τους αδελφούς του, Ρόμεο και Κρουζ, κίνηση που σύμφωνα με φίλους τους, έγινε μετά από μπλοκ από την πλευρά των δύο νεότερων Μπέκαμ.



Τον περασμένο Αύγουστο μια ακόμα εξέλιξη ακολούθησε. Συγκεκριμένα, οι γονείς του Μπρούκλιν Μπέκαμ δεν προσκλήθηκαν στην ανανέωση των γαμήλιων όρκων του με τη σύζυγό του που έλαβε χώρα στο κτήμα της οικογένειας της Πελτζ στην κομητεία Γουέστσεστερ. Σύμφωνα με δημοσιεύματα μάλιστα η οικογένειά του όχι μόνο δεν δέχτηκε πρόσκληση, αλλά έμαθε για την τελετή από τα MME.

