Πέντε bourbon που (για κάποιους) «ξεπερνούν» το εμβληματικό Jack Daniel’s Old No.7

Από τις αξέχαστες διαφημίσεις του, μέχρι την -για πολλούς- αξέχαστη γεύση του, το Jack Daniel’s Old No.7 θεωρείται ως το πιο εμπορικό αμερικανικό ουίσκι στον κόσμο.

Το Jack Daniel’s κέρδισε το πρώτο του βραβείο το 1904, αλλά το αποστακτήριο δεν βασίζεται μόνο στην ιστορία του.

Η σειρά Single Barrel συνεχίζει να αποσπά σημαντικές διακρίσεις, συμπεριλαμβανομένου του τίτλου «Best Tennessee Whiskey» στα World Whiskies Awards 2025.

Για ορισμένους ειδικούς στο ουίσκι όμως, φαίνεται ότι πλέον υπάρχουν κι άλλες εναλλακτικές.

Jack Daniel’s Single Barrel Barrel Proof



Το Single Barrel Barrel Proof δείχνει το Jack στην πλήρη του δύναμη, πιο πλούσιο, πιο βαθύ και ξεκάθαρη αναβάθμιση σε σχέση με το Old No.7. Το συγκεκριμένο ουίσκι χαρακτηρίζεται «θηρίο» και θεωρείται από κάποιους ειδικούς ως μερικά βήματα μπροστά από το κλασσικό Jack Daniel’s.



Frank August Small Batch Kentucky Straight Bourbon



Χωρίς να ανήκει στα mainstream brands ξεχωρίζει το Frank August, του οποίου το Kentucky Straight Bourbon έχει ανακηρυχθεί World’s Best Bourbon στα IWSC 2025.

Κοστίζει 70 δολάρια, πολύ ακριβότερο από το Jack Daniel’s No.7, αλλά θεωρείται «trend», όπως το Jack όταν βγήκε στην αγορά. Έχει πάρει πολλά βραβεία και έχει ευρεία διανομή, παρά το ότι προέρχεται από μια «μικρότερη» εταιρία.

Larceny Bourbon



Προσιτό, απαλό και με εξαιρετική σχέση ποιότητας-τιμής, το Larceny προσφέρει απλή απόλαυση στο ποτό σε επίπεδο τιμής περίπου στα 27 δολάρια, κοντά στο Jack Daniel’s No.7.

Θεωρείται απαλό αλλά όχι υπερβολικά γλυκό, με ωραία αίσθηση στο στόμα.

Woodford Reserve Double Oaked Bourbon



Η λεπτότητα γεύσεων του Woodford Reserve δημιουργείται από το τελείωμα σε βαρέλια.

Το Woodford Reserve Double Oaked Bourbon χαρακτηρίζεται ως πλούσιο και απαλό, με βαθιά στρώματα βανίλιας, καραμέλας, μελιού και ψημένης δρυός.

Η διπλή παλαίωση σε βαρέλι προσθέτει επιπλέον γλυκύτητα και απαλότητα, κάνοντάς το πολύ προσιτό για τους φίλους του Jack No.7, ενώ ταυτόχρονα μοιάζει πιο πολυτελές και είναι λίγο ακριβότερο.

GlenAllachie 12-Year-Old





Απαλό, γεμάτο γεύση και εύκολο στο ποτό, το GlenAllachie 12 δείχνει πόσο προσιτό μπορεί να είναι ένα single malt για τους φίλους του bourbon.

Το αποστακτήριο GlenAllachie και τα ουίσκι του έχουν μεταμορφωθεί χάρη στην εξειδικευμένη δουλειά στα βαρέλια του Billy Walker. Τα αποτελέσματα είναι βραβευμένα ουίσκι που βρίσκονται συνεχώς στις κορυφαίες προτασεις των ειδικών.

Για τους λάτρεις του bourbon πάντως, το Jack Daniel’s Old No.7 θα θεωρείται πάντα το εκλεκτό ουίσκι στο οποίο θα επιστρέφουν ακόμη κι αν κατά διαστήματα… παρασπονδούν.

